Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом

Смешанная - автобусная, пешеходная, с катанием на кроблике. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная - автобусная, пешеходная, с катанием на кроблике. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до Дубая (Dubai) из других регионов. Дети до 3х лет - беслатно, без предоставления посадочного места в автобусе.
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом

Что вас ожидает 🤩

  • Отель Бурдж-аль-Араб
  • Арабский рынок Мадинат-Сук
  • Пальма Джумейра
  • Бурдж-Халифа
  • Дубай-Молл
  • Аквариум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Билет в аквариум возврату не подлежит

Описание

Мир роскоши и блеска, богатства и изобилия, современная восточная сказка - это Дубай, жемчужина Эмиратов.

Благодаря нашей программе Вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света – искусственный остров Palm Jumeirah; посетите современный арабский рынок Souk Madinat Jumeirah, который очарует своим восточным гостеприимством и совершите круиз на кораблике по рукотворному каналу Дубай Марина, наслаждаясь панорамой города.

В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый Аквариум, поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в Аквариум в Dubai Mall. Круиз на кораблике по каналу Дубай Марина с ужином
Что не входит
  • Входные билеты на башню Бурдж-Халифа
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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