Эта экскурсия — о настоящем Абу-Даби: современном и величественном, но бережно хранящем свои традиции. Мы увидим ключевые локации города и проследим его путь — от пустыни и рыбацких деревень до блестящей столицы. А ещё обсудим, как зарождалась страна и и куда она движется сегодня.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

11:30 — Лувр Абу-Даби (по понедельникам закрыт). Мы посетим знаменитый музей, где под сводами футуристического купола вы увидите шедевры мирового искусства

13:00 — финиковый рынок. Здесь вы окунётесь в ароматы фруктов и восточных сладостей, попробуете и купите лучшие сорта фиников, мёд и пряности

13:30 — набережная Аль-Бахар (Corniche). Прогуляетесь вдоль лазурного берега Персидского залива с видами на современные небоскрёбы и пляжи

13:45 — Деревня наследия (Heritage Village). Погрузитесь в атмосферу старого Эмирата, увидите мастерские ремесленников, традиционные дома и быт бедуинов

15:30 — Каср аль-Ватан (Президентский дворец). Величественная резиденция шейха — настоящее воплощение арабской роскоши. Вы полюбуетесь мраморными залами и узнаете, как тут принимают официальные делегации

16:00 — Emirates Palace и башни Etihad Towers. Устроим фотостоп у легендарного «золотого» отеля и культовых башен, знакомых по фильму «Форсаж 7»

16:45 — мечеть шейха Зайда. Финальный аккорд экскурсии — одно из самых красивых зданий в мире, поражающее масштабом и чистотой линий

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, где для вашего удобства предусмотрены салфетки и вода

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы