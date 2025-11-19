Понять, почему Абу-Даби - не просто столица, а сердце Эмиратов
Эта экскурсия — о настоящем Абу-Даби: современном и величественном, но бережно хранящем свои традиции.
Мы увидим ключевые локации города и проследим его путь — от пустыни и рыбацких деревень до блестящей столицы. А ещё обсудим, как зарождалась страна и и куда она движется сегодня.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля
11:30 — Лувр Абу-Даби (по понедельникам закрыт). Мы посетим знаменитый музей, где под сводами футуристического купола вы увидите шедевры мирового искусства 13:00 — финиковый рынок. Здесь вы окунётесь в ароматы фруктов и восточных сладостей, попробуете и купите лучшие сорта фиников, мёд и пряности 13:30 — набережная Аль-Бахар (Corniche). Прогуляетесь вдоль лазурного берега Персидского залива с видами на современные небоскрёбы и пляжи 13:45 — Деревня наследия (Heritage Village). Погрузитесь в атмосферу старого Эмирата, увидите мастерские ремесленников, традиционные дома и быт бедуинов 15:30 — Каср аль-Ватан (Президентский дворец). Величественная резиденция шейха — настоящее воплощение арабской роскоши. Вы полюбуетесь мраморными залами и узнаете, как тут принимают официальные делегации 16:00 — Emirates Palace и башни Etihad Towers. Устроим фотостоп у легендарного «золотого» отеля и культовых башен, знакомых по фильму «Форсаж 7» 16:45 — мечеть шейха Зайда. Финальный аккорд экскурсии — одно из самых красивых зданий в мире, поражающее масштабом и чистотой линий 18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, где для вашего удобства предусмотрены салфетки и вода
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билеты в Лувр: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — бесплатно. Обратите внимание — Лувр не работает по понедельникам
Билеты в Каср аль-Ватан: взрослые — 75 дирхамов, дети до 18 лет — 55 дирхамов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Далер — ваша команда гидов в Фуджейре
Я живу в Эмиратах с 2012 года, и этот край стал для меня вторым домом. За годы жизни здесь я глубоко прочувствовал историю, культуру и душу этого удивительного места.
Создавая команду, читать дальше
я хотел, чтобы мы делились с путешественниками не просто фактами, а живыми историями и трогательными моментами.
Мы — команда увлечённых гидов. Для нас экскурсии — не просто работа, а возможность показать вам живую душу страны. Каждый из нас специализируется в своей теме — от истории и архитектуры до современной жизни эмиратских городов. Мы не просто рассказываем факты — мы создаём личные истории для каждого путешественника.