1 чел.
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скидка
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
10 часов
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
«Абу-Даби — удивительный эмират, объединивший множество необычных достопримечательностей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
500$375 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Великая белая Мечеть из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Устройте для себя целое путешествие в столицу ОАЭ Абу-Даби»
Расписание: По вторникам в 07:30
9 июля в 07:30
16 июля в 07:30
$105 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в сердце Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив белую Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Проделав путь до Абу-Даби Вы сможете побывать в белой Мечети шейха Зайда, прикоснуться к местной религии, обрамлённой белым мрамором с изысканными узорами»
Расписание: Чт и Вс
11 июля в 07:30
14 июля в 07:30
$105 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры с обедом и русскоговорящим гидом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и культуры Абу-Даби вместе с профессиональным гидом. Экскурсия с обедом и посещением главных достопримечательностей
«Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$100 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Ferrari World Абу-Даби: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир скорости и адреналина с экскурсией в Ferrari World Абу-Даби. Идеальный выбор для любителей авто и приключений
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Групповая
5 часов
Путешествие в мир волшебства: Warner Bros. World™ Abu Dhabi из Фуджейры
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру Warner Bros. Встретьте своих любимых героев и насладитесь незабываемыми аттракционами
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения25 мая 2024Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.
- ЛЛидия18 мая 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом. Все было великолепно
- ГГелена26 апреля 2024Александра, еще раз огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Абу-Даби! Прекрасно все организовано, очень интересно! Мы влюбились благодаря Саше в город!!! ❤️
- ЕЕвгений20 апреля 2024Замечательная экскурсия! Спасибо организаторам! Гид Ирина, выше всяких похвал! Кучу исторической информации о стране дала, рассказала о всех достопримечательностях что
- ААнна9 марта 2024Экскурсия понравилась. Была гид Ирина. Все организовано хорошо. Кормили отлично был шведский стол в отеле - бывшей резиденции Шейха. Мечеть
- ААлина3 октября 2023В целом экскурсия неплохая, но не продумана логистика. Нас забирала из Эмирата Фуджейра, в Дубай на общий сбор мы приехали
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Абу-Даби»
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