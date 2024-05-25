Экскурсии в Абу-Даби из Фуджейры

Найдено 6 экскурсий в категории «Абу-Даби» в Фуджейре на русском языке, цены от $100, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Фуджейры - в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
10 часов
1 отзыв
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
«Абу-Даби — удивительный эмират, объединивший множество необычных достопримечательностей»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
500$375 за всё до 4 чел.
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Великая белая Мечеть из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Устройте для себя целое путешествие в столицу ОАЭ Абу-Даби»
Расписание: По вторникам в 07:30
9 июля в 07:30
16 июля в 07:30
$105 за человека
Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив белую Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Проделав путь до Абу-Даби Вы сможете побывать в белой Мечети шейха Зайда, прикоснуться к местной религии, обрамлённой белым мрамором с изысканными узорами»
Расписание: Чт и Вс
11 июля в 07:30
14 июля в 07:30
$105 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры с обедом и русскоговорящим гидом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и культуры Абу-Даби вместе с профессиональным гидом. Экскурсия с обедом и посещением главных достопримечательностей
«Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$100 за человека
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Ferrari World Абу-Даби: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир скорости и адреналина с экскурсией в Ferrari World Абу-Даби. Идеальный выбор для любителей авто и приключений
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Групповая
5 часов
Путешествие в мир волшебства: Warner Bros. World™ Abu Dhabi из Фуджейры
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру Warner Bros. Встретьте своих любимых героев и насладитесь незабываемыми аттракционами
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.
  • Л
    Лидия
    18 мая 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом. Все было великолепно
  • Г
    Гелена
    26 апреля 2024
    Из Фуджейры - в Абу-Даби
    Александра, еще раз огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Абу-Даби! Прекрасно все организовано, очень интересно! Мы влюбились благодаря Саше в город!!! ❤️
  • Е
    Евгений
    20 апреля 2024
    Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
    Замечательная экскурсия! Спасибо организаторам! Гид Ирина, выше всяких похвал! Кучу исторической информации о стране дала, рассказала о всех достопримечательностях что
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    посетили, рассказала о быте местных жителей. Постоянно следила за тем чтобы туристы из группы не потерялись, были накормлены на обеде и вовремя пришли к автобусу. Мечеть шейха Зайда-просто must have к посещению! Восточная сказка и душа Абу-Даби. Большое спасибо за впечатления! Рекомендую 👍

  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
    Экскурсия понравилась. Была гид Ирина. Все организовано хорошо. Кормили отлично был шведский стол в отеле - бывшей резиденции Шейха. Мечеть
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    превосходна. Дворец также понравился. Все организовано. Ехали из Фуджейры. До Дубая был индивидуальный трансфер и обратно тоже. Автобус хороший. Все понравилось. Рекомендую. Были в начале марта 2024. С ребенком 11 лет можно смело ехать. Очень инттересно.

  • А
    Алина
    3 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
    В целом экскурсия неплохая, но не продумана логистика. Нас забирала из Эмирата Фуджейра, в Дубай на общий сбор мы приехали
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    раньше всех (это неплохо). Но обратно, почему то в Дубае сразу забрали туристов из других Эмиратов (Аджмана,Шарджи), а мы ездили на автобусе сначала развозило туристов по Дубаю и нас последних пересадили на машину в Фуджейру. Это очень огорчило, приехали в отель только к 12 ночи.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Абу-Даби»

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  3. Абу-даби Каср Аль Ватан из Фуджейры
  4. Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
  5. Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
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  4. Лувр
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  6. Аквариум
  7. Парк Warner Bros. World
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июле 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Абу-Даби" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 375 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Абу-Даби», 6 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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