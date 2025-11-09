Познакомьтесь поближе с суперсовременным городом.
На автобусе за одну экскурсию вы проедете по самым значимым достопримечательностям Дубая и совершите прогулку на традиционной арабской лодке.
Увидите современные чудеса света: искусственно сделанный остров Пальма
Описание экскурсииТехнологичный мегаполис будущего Мы отправимся на обзорную экскурсию по Дубаю. Город славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами — именно этой теме и посвящена наша поездка. Дубай всего за несколько десятков лет превратился из пустыни в настоящий город будущего. Гид расскажет вам подробнее о том, как вырос из песков этот удивительный город. Главные достопримечательности и прогулка на лодке • Увидим Музей будущего и намывной остров Пальма Джумейра, там мы прокатимся на монорельсе;
- Посмотрим на Бурдж-Халифу — самое высокое здание в мире;
- Полюбуемся отелем в виде огромного паруса — Бурдж-эль-Араб, который находится прямо в водах Персидского залива;
- Заглянем Дубай Молл;
- Прокатимся на лодке по каналу Дубай Марина. Аквариум в Дубай Молле Гигантский аквариум Дубай Молла производит неизгладимое впечатление на всех посетителей. 10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров. Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на «дне морском». В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд. Кому подойдет наша экскурсия?
- Экскурсия подойдет в первую очередь тем, кто впервые приехал в Дубай. Вы посетите все основные достопримечательности Дубая, потратив на это всего несколько часов. Гид расскажет вам важные факты о городе, культуре Эмиратов, научит ориентироваться на местности и ответит на волнующие вас вопросы.
- Дополнительно можно забронировать билеты в интерактивное пространство House of Hype.
• Также заранее можно приобрести входные билеты в Бурдж-Халифу (в таком случае обратный трансфер в отели не предусмотрен). Важная информация:
- При оформлении обязательно укажите в поле «Задать дополнительный вопрос» название отеля, откуда вас необходимо забрать на экскурсию.
- Сбор только из отелей. Если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- Оплату можно произвести долларами, дирхамами или евро.
- В рамках тура можно приобрести входные билеты на Бурдж-Халифу. Оплатить необходимо заранее, так как в день тура их уже не будет в наличии. В таком случае обратный трансфер в отели не предусмотрен, так как из-за очередей гости не успевают к назначенному времени выезда.
Пн, Ср, Сб 11.30 — 13.30 (забираем зависимости от расположения отеля).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина (c воды)
- Отель Парус
- Отель Атлантис
- Пальма Джумейра. Монорельс
- Музей будущего
- Бурдж-Халифа
- Дубай Молл
- Аквариум (при выборе соответствующего билета)
- House of Hype (при выборе соответствующего билета)
Что включено
- Профессиональный русскоязычный гид
- Прогулка с питанием на Арабской Лодке по Дубай Марине
- Билет на монорельс
- Фото-стоп у Музея будущего
- Увлекательный рассказ и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
- Посещение Аквариума в Дубай Молле (если выберите билеты с посещением)
- Посещение интерактивного пространства House of Hype (если выберите билеты с посещением)
Что не входит в цену
- Посещение небоскреба Бурдж-Халифа
- Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Завершение: Любой отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, Ср, Сб 11.30 — 13.30 (забираем зависимости от расположения отеля).
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- При оформлении обязательно укажите в поле «Задать дополнительный вопрос» название отеля, откуда вас необходимо забрать на экскурсию
- Сбор только из отелей. Если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании
- Оплату можно произвести долларами, дирхамами или евро
- В рамках тура можно приобрести входные билеты на Бурдж-Халифу. Оплатить необходимо заранее, так как в день тура их уже не будет в наличии. В таком случае обратный трансфер в отели не предусмотрен, так как из-за очередей гости не успевают к назначенному времени выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
9 ноя 2025
Добрый день! Вчера приехали с экскурсии по Дубай. Все в восторге, все было просто супер! Очень хорошая организация и планирование поездки. Необыкновенно хорошее обслуживание на кораблике, все было очень вкусно! Спасибо огромное нашей замечательной Лане за очень интересный и познавательный рассказ о ОАЭ! Отдельное спасибо Татьяне! Очень хорошие водители, везли аккуратно и безопасно! Спутник вы большие молодцы!!!
М
Михайлова
6 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Были впервые в Дубае. Вместе с гидом Татьяной (а она - просто супер) посетили известные достопримечательности: музей будущего, отель Парус, прокатились на монорельсе, затем на арабской лодке с ужином по Дубай Марине (вечером особенно красиво, все светится), затем на шоу фонтанов и в аквариум Дубай Молла. Очень впечатляюще! Всем рекомендую.
С
Светлана
6 ноя 2025
Добрый день! Хочу оставить отзыв о своей экскурсии в Дубай с ужином на лодке Доу по Дубай Марине и Дубай Молл. Впечатления хорошие, но неоднозначные и поясню почему. Вечерние виды
Ж
Жанна
29 окт 2025
хорошая экскурсия по Дубаю, прокатились на лодке по Дубай Марине, море эмоций получили. Рекомендую однозначно
Н
Наталья
28 окт 2025
Понравилось:
- какое количество локаций было представлено в ходе экскурсии,
- интересное содержание о жизни страны, представленное ГИДом Светланой.
Не понравилось:
- воды в автобусе не хватило всем туристам,
- много времени теряли на пробки
С
Сергей
26 окт 2025
Всё отлично! Чем ещё я могу помочь?
И
Ирина
23 окт 2025
Были на экскурсии из Фуджейры в Дубай 22.10.25. С гидом Екатериной. Очень понравилась организация трансферов, нас забрали из отеля и привезли практически в пригород Дубай к большому автобусу, что сэкономило
Н
Наталья
12 окт 2025
Очень классная экскурсия. Гид Шикарный. Настолько все доступно и красиво рассказывала. Мы много узнали об этой прекрасной стране. Прекрасно провели время. Хочется с ещё вернуться Дубай и ещё больше увидеть всю красоту этой волшебной страны. Очень советую посетить Дубай
С
Стороженко
1 окт 2025
27 сентября были на обзорной экскурсии по Дубаю с экскурсоводом Юрием. Посетил много интересных и значимых мест. Узнали от Юрия всю историю создания Эмираты о маленькой деревушки до современного мегаполиса. Затронул вопросы по недвижимости экономики медицины. Автобус был комфортный. Предложили бесплатно воду. Группа была большая, но всё было организованно. Был чудесный ужин. Остались очень довольны.
С
Светлана
28 сен 2025
Благодарю! Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод. Нам с дочерью все очень понравилось! Увмдели все, что хотели! Рекомендуем!
Л
Лариса
18 сен 2025
Экскурсия понравилась, посетили основные достопримечательности, спасибо Алексею за экскурсию, рассказ об ОАЭ, ответы на вопросы. Со "Спутником" мне нравится путешествовать, так как цены низкие, а качество на высоте.
И
Ирина
17 сен 2025
Хорошо организованная экскурсия, проходит достаточно комфортно. Интересные и познавательные рассказы гида, вкусная еда на лодке, прекрасные виды😍 из программы не впечатлила монорельса, в остальном всё отлично🔥
И
Иван
11 сен 2025
Шикарное путешествие, гид Юрий лучший!!!
А
Александр
24 авг 2025
18 августа 2025 г были на экскурсии в Дубай с ужином по Дубай Марина. Все очень понравилось. Было хорошо организоыано. Гид Алла - молодец! В конце пути на Монорельсе, был
И
Игорь
25 мая 2025
В целом экскурсия не плохая. Но мало дали информации по истории государства, вместо этого какие то шуточки непонятные, золотую рамку не показали, у нее не останавливались, на смотровую башню с которой можно увидеть пальму джумейра не поднимались. Вместо этого 2 часа времени в Дубай Молл. Мы лично купили билеты и пошли океанариум сами смотреть, чем по магазинам ходить.
