читать дальше

Дубая на лодке завораживают, это безумно 😍 красиво и ни с чем не сравнимо. Ужин, в виде шведского стола, вполне себе стандартный, обычный, без изысков, для тех, кто проголодался, в самый раз. Так как у нас был заказан большой автобус, то гиду было достаточно сложно организовать и собрать всех туристов в одно время, поэтому на все достопримечательности было отведено безумно мало времени ((. Такое ощущение, что большую часть времени мы провели лишь в дороге. Посещение самого большого в мире ТЦ (Дубай Молл) на 40 минут, - это совсем ни что. Плюс ко всему, я вместе с дочкой заблудилась. Наш туристический автобус уехал без нас. Спасибо нашему гиду Лане, что нас не бросила, нашла в ТЦ, но потом за свой счет мне пришлось оплачивать такси, чтобы всем вместе догнать наш автобус, поэтому мои впечатления неоднозначны. Но теперь я точно знаю, что стоит вернуться на полноценный шопинг по Дубай Молл не на 40 минут, а чтобы спокойно походить и все изучить, увидеть и обязательно побаловать себя чем - нибудь прекрасным из ОАЭ. 🇦🇪