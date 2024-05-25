1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500$375 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл - комфорт и безопасность
Выбирая наш трансфер, вы обеспечиваете своей группе комфортное путешествие в один из самых известных торговых центров
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$50 за человека
Круиз
10 часов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Великая белая Мечеть из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: По вторникам в 07:30
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
$105 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Тематический парк Legoland из Фуджейры
Приглашаем на веселое семейное приключение в Legoland! Идеальное место для отдыха с детьми, где каждый найдет занятие по душе
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры с обедом и русскоговорящим гидом
Погрузитесь в атмосферу роскоши и культуры Абу-Даби вместе с профессиональным гидом. Экскурсия с обедом и посещением главных достопримечательностей
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$100 за человека
Групповая
10 часов
Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре
Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Wild Wadi, Фуджейра: водные приключения ждут вас
Погрузитесь в мир водных развлечений Аквапарка Wild Wadi. Откройте для себя мир Синдбада Морехода с семьей и друзьями
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$120 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в LEGOLAND® Dubai: волшебный мир LEGO для всей семьи
Проведите незабываемый день в LEGOLAND® Dubai! Более 40 аттракционов и 15 000 фигур из LEGO ждут вас и вашу семью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$115 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Ferrari World Абу-Даби: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир скорости и адреналина с экскурсией в Ferrari World Абу-Даби. Идеальный выбор для любителей авто и приключений
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Групповая
5 часов
Путешествие в мир волшебства: Warner Bros. World™ Abu Dhabi из Фуджейры
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру Warner Bros. Встретьте своих любимых героев и насладитесь незабываемыми аттракционами
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры: полный пакет
Погрузитесь в мир кино и мультфильмов с эксклюзивным туром из Фуджейры. Включен трансфер, билеты и обед
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $150 за человека
Групповая
12 часов
Аквапарк Атлантис Aquaventure: групповая экскурсия с трансфером из Фуджейры
Погрузитесь в мир приключений Атлантис Aquaventure, где вас ждут волнующие горки, экзотические рыбы и собственный пляж
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $150 за человека
Групповая
10 часов
Трансфер в Аквапарк Wild Wadi из Фуджейры: водные приключения для всей группы
Погрузитесь в мир древних арабских легенд и адреналиновых аттракционов с трансфером в Аквапарк Wild Wadi
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $115 за человека
Групповая
7 часов
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры: радость и веселье для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в тематические парки MotionGate и Legoland в Фуджейре
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 10:00
от $99 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
320$224 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
360$306 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения25 мая 2024Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.
- ЛЛидия18 мая 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом. Все было великолепно
- ГГелена26 апреля 2024Александра, еще раз огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Абу-Даби! Прекрасно все организовано, очень интересно! Мы влюбились благодаря Саше в город!!! ❤️
- ЕЕвгений20 апреля 2024Замечательная экскурсия! Спасибо организаторам! Гид Ирина, выше всяких похвал! Кучу исторической информации о стране дала, рассказала о всех достопримечательностях что
- ААнна10 марта 2024Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!
- ННина9 марта 2024Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
- ИИрина1 февраля 2024Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
- ААлина3 октября 2023В целом экскурсия неплохая, но не продумана логистика. Нас забирала из Эмирата Фуджейра, в Дубай на общий сбор мы приехали
- ААнастасия29 августа 2023Ездили на экскурсию 28 августа с гидом Наталья, все очень было хорошо. Отдельное спасибо гиду за интересное сопровождение.
- РРамиль13 июня 2023Отличная экскурсия. Очень понравился просторный кораблик, у остальных компаний были переполненные лодки. В компании с экскурсоводом Татьяной все прошло на одном дыхании.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Популярные места»
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