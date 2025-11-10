Абу-Даби удивляет своими контрастами. На экскурсии вы увидите знаменитые небоскрёбы, посетите мечеть Шейха Зайда и отель Emirates Palace. Прогулка по набережной откроет вид на Лувр и другие архитектурные шедевры. Узнайте историю города, его превращение в современный мегаполис и связь с природой.
Путешествие в Абу-Даби - это возможность прикоснуться к богатой культуре и насладиться уникальной атмосферой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Впечатляющие небоскрёбы
- 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
- 🏛️ Лувр и культурные достопримечательности
- 🏨 Роскошный отель Emirates Palace
- 🌴 Прогулка по набережной
- 📜 Узнать историю города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Абу-Даби - с ноября по март, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться прогулками и экскурсиями. Апрель и октябрь также подходят, но температура может быть выше. В летние месяцы (с мая по сентябрь) жара достигает пика, но экскурсии в помещениях остаются доступными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Три кубических здания
- Лувр
- Мемориал шейха Зайда
- Набережная Абу-Даби
- Отель Emirates Palace
- Дом наследия
- Президенсткий дворец Каср аль-Ватан
- Белая мечеть шейха Зайда
- Рынок фиников
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Три кубических здания — церковь, мечеть и синагогу.
- Лувр (билеты покупаются отдельно по желанию).
- Мемориал шейха Зайда.
- Набережную Абу-Даби.
- Отель Emirates Palace — заедем внутрь.
- Дом наследия.
- Президенсткий дворец Каср аль-Ватан.
- Белую мечеть шейха Зайда.
- Рынок фиников.
И узнаете:
- В каком году был основан Абу-Даби.
- В честь какого животного назван город.
- Когда здесь нашли нефть.
- Как Абу-Даби превратился в цветущий оазис среди пустыни.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле GMC, KIA, Hyundai, Nissan.
- Отдельно по желанию оплачиваются билеты в Лувр — 70 дирхамов и Каср аль-Ватан — 65 дирхамов.
- В Абу-Даби присутствует дресс-код: женщинам нужно одеваться закрыто (платок на голову, брюки или юбка ниже колен).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$169
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мохаммад — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 764 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
10 ноя 2025
Экскурсию в Абу-Даби я бронировала заранее, сразу же понравилось то, что Мохаммад был всегда на связи, отвечал все вопросы, вплоть до вопроса дресс-кода, на этапе сбора чемоданов.
Сама экскурсия очень понравилась.
В
Валерия
7 окт 2025
Ездили в Абу-Даби, ждали от поездки очень интересные рассказы про мечеть и город. Но в мечеть гид не ходит, отправляет одних, так же из за не совсем хорошего знания русского языка половину слов не понимали.
Рассказывал нам про то как жили арабы ранее, про мечеть были только в честь кого построена, сколько там рамок и куполов и сколько лет строили.
С
Светлана
1 окт 2025
Экскурсия оставила только положительные эмоции. Гид Мохаммед воспитан, прекрасный рассказчик, исторические факты подает точно и интересно, путь и сама экскурсия не утомительна, несмотря на жару, можно посетить даже с детьми, буду рекомендовать всем своим друзьям, которые часто посещают ОАЭ.
Е
Елена
25 сен 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Волей случая мы оказались вдвоём в поездке, экскурсия была ультра индивидуальной! Очень комфортный автомобиль, гидом был Амир, очень много знает о стране, отлично владеет русским языком,
Входит в следующие категории Фуджейры
