Мини-группа
до 9 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
Начало: У вашего отеля
«Отель «Эмиратс Палас» — один из самых дорогих отелей в мире, в котором установлен автомат по продаже чистого золота»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
16 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$140 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Фуджейра: отдых у моря и древняя история эмирата
Начало: Ваш отель
«Об истории эмирата В Средние века (XVI в»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$243
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
«Отель «Эмиратс Палас» — один из самых дорогих отелей в мире, в котором установлен автомат по продаже чистого золота»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 4 чел.
