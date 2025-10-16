Найдено 3 экскурсии в категории « Эмираты » в Фуджейре на русском языке, цены от $140, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов Мини-группа до 9 чел. С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби. Групповая экскурсия Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов Начало: У вашего отеля «Отель «Эмиратс Палас» — один из самых дорогих отелей в мире, в котором установлен автомат по продаже чистого золота» Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00 $140 за человека 8 часов 10% Индивидуальная до 4 чел. Фуджейра: отдых у моря и древняя история эмирата Начало: Ваш отель «Об истории эмирата В Средние века (XVI в» Расписание: По договоренности $243 $270 за всё до 4 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов «Отель «Эмиратс Палас» — один из самых дорогих отелей в мире, в котором установлен автомат по продаже чистого золота» $470 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Фуджейры

