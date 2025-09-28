Приглашаем вас на индивидуальную обзорную экскурсию в Дубай.
Вы познакомитесь с городом, его культурой и историческим прошлым и, конечно же, увидите все самые яркие достопримечательности от новейших небоскрёбов до острова-пальмы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииОбзорная экскурсия в Дубай На нашей экскурсии в Дубай вас ждет всё самое-самое интересное и красивое! Вы изучите этот город в вместе с увлечённым гидом. В программе — новейшие небоскрёбы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, Марины с шикарными яхтами. Вы узнаете о местной жизни, об историческом прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете яркие фотографии в самых ярких местах и с лучших ракурсов. До встречи на экскурсии!
Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Рамка Дубая
- Бурдж Ал Араб
- Мадинат Джумейра
- Пальм Джумейра
- Дубай Марина
- Дубай молл
- Аквариум
- Ловцы жемчугов
- Поющий фонтан
- Бурдж Халифа
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода без газа
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты по маршруту
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
28 сен 2025
Ездили семьей с двумя детьми, всё было очень комфортно и познавательно. Даврон купил нам воды и лимонадов в дорогу, что было весьма приятным сюрпризом. Экскурсия очень понравилась и мы однозначно рекомендуем данного гида и экскурсию, также у него есть и другие экскурсии, которые стоит посетить, машина комфортная, кондиционер работает, водитель -гид отличный!
Входит в следующие категории Фуджейры
