Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 11 часов
Размер группы 1-4 человека
$360 за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Обзорная экскурсия в Дубай На нашей экскурсии в Дубай вас ждет всё самое-самое интересное и красивое! Вы изучите этот город в вместе с увлечённым гидом. В программе — новейшие небоскрёбы, отели и монументы, аутентичные улочки Старого города, остров-пальма, Марины с шикарными яхтами. Вы узнаете о местной жизни, об историческом прошлом Дубая и его планах на будущее, а также сделаете яркие фотографии в самых ярких местах и с лучших ракурсов. До встречи на экскурсии!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старый город

Рамка Дубая

Бурдж Ал Араб

Мадинат Джумейра

Пальм Джумейра

Дубай Марина

Дубай молл

Аквариум

Ловцы жемчугов

Поющий фонтан

Бурдж Халифа Что включено Услуги гида

Трансфер

Вода без газа Что не входит в цену Обед

Что не входит в цену
Обед
Входные билеты по маршруту

Место начала и завершения?
Ваш отель

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов

Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.