Индивидуальная экскурсия из Фуджейры в Абу-Даби предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями ОАЭ. Путешествие проходит в комфортных условиях, что позволяет полностью насладиться атмосферой столицы. Гид расскажет о местных обычаях, обеспечивая полное погружение в историю и современность региона.
Это идеальный выбор для тех, кто впервые посещает Объединенные Арабские Эмираты и хочет получить максимум впечатлений
Это идеальный выбор для тех, кто впервые посещает Объединенные Арабские Эмираты и хочет получить максимум впечатлений
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🌍 Знакомство с культурой
- 📜 Увлекательные рассказы
- 🏙️ Посещение столицы
- 🕌 Обычаи и традиции
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время температура умеренная, и вы сможете насладиться экскурсиями без жары. В апреле и октябре также возможно комфортное путешествие, но стоит учитывать, что температура может быть выше. В летние месяцы экскурсия проходит в автомобиле с кондиционером, что позволяет избежать жары и сделать поездку приятной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Абу-Даби
Описание экскурсииНаша обзорная экскурсия по Абу-Даби создана специально для тех, кто впервые в ОАЭ. Прогулка пройдет в комфортных условиях. Мы расскажем про обычаи и традиции страны.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 Мичет шейха Зайда
- 2 деревья Бидуинов
- 3 набережная Корниш
- 4 Emirates Palace
- 5 Etihad Towers где било сняты филм Форсаж 7
- 6 финиковый рынок
- 7 last Exit Безумный Макс
- 8 Sea Word
- 9 Ferrari park
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Водичка без газа
Что не входит в цену
- Еда
- Входной билет
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фуджейры
Похожие экскурсии из Фуджейры
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$161
$169 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
С севера на юг: из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби
Познакомиться с двумя городами сразу, побывать в ключевых местах и узнать о жизни эмиратов
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$470 за всё до 4 чел.