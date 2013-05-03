Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Такая рыбалка 🐟 есть только у нас в ОАЭ…

Лунный остров 🏝️ расположен в 40-ка милях от берега в районе Джабел Али. Остров частный высаживаться на него запрещено. Если посмотреть на остров с высоты птичьего полёта, он действительно похож на Луну. Остров искусственный и насыпан так, что внутренняя часть образуя бухту надёжно закрывает пространство от западного ветра. В бухте всегда спокойно и можно переждать любой ветер и шторм. Остров с внешней стороны обложен естественными камнями-волунами. Огромные глыбы защищают остров от волн и обрастая водорослями создают кормовую базу для прибрежной рыбы. Глубины у острова от 8 до 24 метров, что позволяет хищной рыбе свободно охотиться рядом с берегом. У острова можно выловить крупную барракуду, королевскую макрель, каранкса, кобию, группера. Иногда можно увидеть как неподалёку от берега подходит тунец за которым, гоняется дельфин 🐬 два варианта троллинговых рыбацких туров.

На целый день. Если уходить на целый день то выход из Аджмана в 5–00 утра, не позже. Прибытие на остров ориентировочно в 7–00. Утренний троллинг до 10:30 — 11:30 в зависимости от клёва рыбы. 11:30 отдых, в это время можно искупаться, позагорать пока экипаж готовит рыбу и т. д. В 14:00 начало вечернего троллинга до 17:00. В 17:00 выходим в сторону Аджмана и приблизительно 19:00 возвращаемся в порт. Время и отдыха и рыбалки в процессе можно корректировать в любую сторону по пожеланию клиентов. (рыбалка доступна с 01 октября 2014 года до 15 мая 2015 года)

Вариант с ночёвкой. Старт из Аджмана в 12. 00. В 14. 00 на острове начало вечернего троллинга. 18:00 готовим ужин. Свободное время до сна. Отбой. Подъём на рассвете, чай. В 6:00 начало утреннего троллинга. В 10:00 окончание рыбалки и движение в сторону Аджмана. Приблизительно 12:00 прибытие в порт Аджман. Рассматриваются любые предложения по увеличению регламента времени тура. (рыбалка доступна с 27 октября 2014 года до 15 марта 2015 года)

На борту всё необходимое оборудование для рыбалки, наживки, приманки, лёд для рыбы, питьевая вода, овощи, хлеб, напитки.

Спиртное можно заказать отдельно, в стоимость тура не входит.

Яхта 34» Gulf Craft постромки 2012 года ОАЭ. Двигатели 250×2 УАМАНА 4-х тактные. Навигация и эхолот GARMIN 4008. Две каюты, туалет, кухня 🥧, 2-а душа, палуба с навесом, на носовой части диван для загара. Экипаж 2 человека.

Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»

Цена указана за тур (1–4 человека).