Описание водной прогулкиПредлагаем вам уникальную возможность отправиться на снорклинг в прекрасные воды Индийского океана на восточном побережье Объединённых Арабских Эмиратов. Во время экскурсии вы сможете наблюдать за живописным подводным миром и насладиться великолепными пейзажами, а после этого вас ждёт вкусный барбекю-обед с видом на море.
Каждый день в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Индийский океан
- Снупи остров
- Шарм остров
Что включено
- Снорклинг
- Услуги гида
- Вода и соки
- Оборудование для снорклинга
- Обед-барбекю
Что не входит в цену
- Трансфер
- Полотенце
- Купальные принадлежности
Место начала и завершения?
Фуджейра, Аль Дана виллы, № 244
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
