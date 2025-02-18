Круиз
Лучший выборМорской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (09.00 - 19.00)
8 сен в 09:00
10 сен в 09:00
$75 за человека
Круиз
Мусандам: круиз из Хасаба с дельфинами, снорклингом и обедом
Начало: Фуджейра
«Во время круиза предусмотрены две остановки для купания и снорклинга: у легендарного острова Телеграф, также известного как Джазирят аль-Маклаб, и у острова Сиби»
Расписание: Ежедневно в 6:00
7 сен в 06:00
8 сен в 06:00
$150 за человека
Водная прогулка
Снорклинг в Фуджейре с барбекю (без трансфера)
Начало: Фуджейра, Аль Дана виллы, № 244
«Предлагаем вам уникальную возможность отправиться на снорклинг в прекрасные воды Индийского океана на восточном побережье Объединённых Арабских Эмиратов»
Расписание: Каждый день в 09:00.
8 сен в 09:00
9 сен в 09:00
$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса18 февраля 2025Всё было шикарно организовано. Спасибо. Впечатления самые позитивные. Правда, хотелось бы,немного больше времени уделить рыбалке!
- ГГалина13 февраля 2025Поездка прошла замечательно! Нам повезло, что в группе было только 12человек. Вся лодка была в нашем распоряжении. На верхней палубе
- EElena11 февраля 2025Незабываемый морской круиз на лодке ДОУ, очень атмосферно, внимательный гид Ирина!
Огромное спасибо за организацию, отличная рыбалка и приобретенные навыки.
Было классно, тем более мне удалось поймать барракуду!!
Это было незабываемо!!! Тянули рыбину в твоем, была огромная!
- ЕЕлена11 февраля 2025Незабываемый морской круиз на лодке ДОУ, очень атмосферно, внимательный гид Ирина!
Огромное спасибо за организацию, отличная рыбалка и приобретенные навыки.
Было классно, тем более мне удалось поймать барракуду!!
Это было незабываемо!!! Тянули рыбину в твоем, была огромная!
- ЮЮлия31 января 2025Отличная экскурсия, хороший сервис, вкусно покормили, от души накупались, прекрасная природа- рекомендую
- ААлена13 января 2025Понравилась прогулка на доу, классно покаталась на ватрушке и каяке. Красивые виды, приемлемый обед. Достаточное количество напитков, всего хватило.
Возможно стоит
- ООльга11 января 202510.01.2025 были на экскурсии в Оман-Мусандам, очень понравилась программа, а именно катание на плюшке, рыбалка, поймали барракуду, купание, обед на лодке супер! Креветки за отдельную плату, очень вкусные! Время провели отлично! Спасибо Спутнику!!!
- ООдинец11 января 202510.01.2025 были на экскурсии в Оман-Мусандам, очень понравилась программа, а именно катание на плюшке, рыбалка, поймали барракуду, купание, обед на лодке супер! Креветки за отдельную плату, очень вкусные! Время провели отлично! Спасибо Спутнику!!!
- ООксана8 января 2025Отличная экскурсия, на сбор и дорогу ушло 2 часа из фуджейры, красивое море, скалы, рыбалка, дайвинг, ватрушки, вкусный обед,креветки за
- ММаксим5 октября 2024Всё прошло отлично - и катание на ватрушке, и снорклинг, и обед) Жаль только, жареных креветок нам не хватило, желающих
- ННаталья20 сентября 2024Было 10 звёзд поставила бы, организация чёткая, забрали во время,границу быстро прошли гид Ирина молодец всё обозначила как и что
- ЕЕкатерина23 июля 2024Были в Мусндаме.
Прекрасно
Всё чётко и интересно. Скоро планируем по России путешествие, надеюсь организация будет такая же.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Сноркелинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в сентябре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Сноркелинг" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 150. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Сноркелинг», 25 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь