проводить какой-то инструктаж по технике безопасности и эвакуации при нештатной ситуации на воде.

Не понравилась гид, которая забирала из отеля: сама опоздала ко времени сбора, разминулись с ней на входе в лобби, когда вышла покурить. Вместо того, чтобы написать в Ватсапп и уточнить, устроила какую-то панику за эти три минуты, собралась уезжать без меня. Зачем тогда номер телефона у гида? А если бы я в туалет отошла на пару минут, то всё? Прекрасно понимаю, когда туриста не могут вообще найти 5-10 минут и уезжают, это оправданно, экскурсия групповая и никто никого ждать не должен, но эта ситуация уже перебор.