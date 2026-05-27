Заберём вас из отеля, аэропорта или любой другой точки Фуджейры и доставим по выбранному адресу в Дубае — в парк развлечений, торговый центр или к достопримечательностям.
Поездка проходит на седане с кондиционером, в салоне есть бутилированная вода, а водитель говорит по-русски — всё для вашего комфорта!
Описание трансфер
Индивидуальный трансфер — автомобиль комфорт-класса с кондиционером только для вас и вашей компании, без ожиданий и посторонних пассажиров.
Подача в удобном месте — заберём из отеля, аэропорта или другой точки Фуджейры.
Поездка по выбранному маршруту — доставим в любую точку Дубая: отель, аэропорт, парк развлечений, музей, торговый центр или к достопримечательностям.
Русскоговорящий водитель — удобно для общения и уточнения деталей маршрута.
Дополнительные опции — по запросу детское кресло или автомобиль более высокого класса.
Организационные детали
- Машины — седаны комфорт-класса: Nissan Altima, Kia Optima, Chevrolet Malibu или аналогичные
- Дорога занимает 90–120 мин в одну сторону в зависимости от трафика
- По запросу можем предоставить детское кресло и организовать кабриолет премиум-класса — подробности в переписке
- С вами будет один из русскоговорящих водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Фуджейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2068 туристов
Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
Входит в следующие категории Фуджейры
от $250 за экскурсию