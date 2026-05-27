Заберём вас из отеля, аэропорта или любой другой точки Фуджейры и доставим по выбранному адресу в Дубае — в парк развлечений, торговый центр или к достопримечательностям. Поездка проходит на седане с кондиционером, в салоне есть бутилированная вода, а водитель говорит по-русски — всё для вашего комфорта!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $250 за экскурсию

Описание трансфер

Индивидуальный трансфер — автомобиль комфорт-класса с кондиционером только для вас и вашей компании, без ожиданий и посторонних пассажиров.

Подача в удобном месте — заберём из отеля, аэропорта или другой точки Фуджейры.

Поездка по выбранному маршруту — доставим в любую точку Дубая: отель, аэропорт, парк развлечений, музей, торговый центр или к достопримечательностям.

Русскоговорящий водитель — удобно для общения и уточнения деталей маршрута.

Дополнительные опции — по запросу детское кресло или автомобиль более высокого класса.

Организационные детали