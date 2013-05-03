Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Приехать в ОАЭ, и не побывать в парке 🌳 развлечений Феррари — это не про Вас…

Давайте мы с вами отравимся в крупнейший и единственный в мире, на сегодняшний день, тематический парк «Мир Феррари» — Ferrari World, который находится в 50 минутах езды от туристической столицы ⭐️ ОАЭ (Дубай), на искусственном острове 🏝️ Yas Island. Территория парка удивляет не только своими размерами — около 200 тыс. кв. метров, но и тем что она прилегает к трассе «Формулы-1», где каждый год в начале ноября проводятся гонки «Гран — При Абу — Даби». Чем удивителен и универсален этот парк, тем что в нём есть аттракционы как для самых маленьких, так и для взрослых гостей.

Для любителей экстрима и неземной скорости приглашаю Вас прокатиться на самой быстрой на нашей планете американской горке — Formula Rossa. Этот аттракцион не для слабых духом, так как вагонетка за 5 секунд разгоняется до скорости 240 километров в час и Вас от такого ускорения прижимает к сиденьям как при взлёте самолета.

Для менее рисковых и для детей от 10 лет предлагаю отправиться на 3D-фильм с летающим фантастическим существом на аттракцион — Speed of Magic. В попытке догнать это существо на невероятной скорости и на фоне необыкновенных городских пейзажей, ты проходишь через невероятные головокружительные спецэффекты от которых захватывает дух даже у взрослых посетителей парка.

Для самых маленьких гостей парка создатели предлагают прокатиться со скоростью 6 километров в час через на мини Феррари мимо построенных миниатюрных пейзажей Италии!

Это и многое другое вы сможете не только увидеть, но и опробовать на нашей с вами экскурсии 🧭 в один и единственный в на Ближнем Востоке парк развлечений — Ferrari World

Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»

Цена указана за тур (1–2 человека).