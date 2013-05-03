Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари

Гид S.
Гид S. – Гид из Фуджейры
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $535 за человека

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Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Приехать в ОАЭ, и не побывать в парке 🌳 развлечений Феррари — это не про Вас…
Давайте мы с вами отравимся в крупнейший и единственный в мире, на сегодняшний день, тематический парк «Мир Феррари» — Ferrari World, который находится в 50 минутах езды от туристической столицы ⭐️ ОАЭ (Дубай), на искусственном острове 🏝️ Yas Island. Территория парка удивляет не только своими размерами — около 200 тыс. кв. метров, но и тем что она прилегает к трассе «Формулы-1», где каждый год в начале ноября проводятся гонки «Гран — При Абу — Даби». Чем удивителен и универсален этот парк, тем что в нём есть аттракционы как для самых маленьких, так и для взрослых гостей.
Для любителей экстрима и неземной скорости приглашаю Вас прокатиться на самой быстрой на нашей планете американской горке — Formula Rossa. Этот аттракцион не для слабых духом, так как вагонетка за 5 секунд разгоняется до скорости 240 километров в час и Вас от такого ускорения прижимает к сиденьям как при взлёте самолета.
Для менее рисковых и для детей от 10 лет предлагаю отправиться на 3D-фильм с летающим фантастическим существом на аттракцион — Speed of Magic. В попытке догнать это существо на невероятной скорости и на фоне необыкновенных городских пейзажей, ты проходишь через невероятные головокружительные спецэффекты от которых захватывает дух даже у взрослых посетителей парка.
Для самых маленьких гостей парка создатели предлагают прокатиться со скоростью 6 километров в час через на мини Феррари мимо построенных миниатюрных пейзажей Италии!
Это и многое другое вы сможете не только увидеть, но и опробовать на нашей с вами экскурсии 🧭 в один и единственный в на Ближнем Востоке парк развлечений — Ferrari World
Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»
Цена указана за тур (1–2 человека).
Начало и место завершения
🚩 Fujairah
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари
Удивительное путешествие в парк развлечений Феррари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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