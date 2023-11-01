Что вас ждетВы отправитесь в самое сердце ОАЭ — Абу-Даби. Он меняется с течением времени, но ни на секунду не перестает быть великолепным. Здесь смешивается роскошь и изящная простота, современная архитектура и колорит белоснежных минаретов. Окунитесь вместе с нами в неповторимую атмосферу города, откройте для себя его характер!

Абу-Даби — экономический центр государства. Город утопает в зелени, высаженной здесь в изобилии. Пальмы, эвкалипты, цветочные клумбы и газоны — все это вы найдете в Абу-Даби, а красивейшая белоснежная мечеть Шейха Зайда поражает своим масштабом и убранством. У вас будет уникальная возможность увидеть неповторимые достопримечательности эмирата Абу-Даби, сочетающие в себе грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие восточных традиций.

Важно знать• Трансфер осуществляется из вашего отеля на авто марки Toyota Sequoia.