Путешествие в сердце ОАЭ: из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Откройте для себя восточную роскошь столицы ОАЭ! Восхититесь мечетью шейха Зайда, посетите рынок фиников и насладитесь обедом в национальном ресторане
Восточная роскошь Абу-Даби покоряет с первого взгляда. Мечеть шейха Зайда удивит своей архитектурой, а дворец Каср-эль-Ватан - роскошью залов. На рынке фиников можно попробовать сладости, которые стоят как драгоценности. Обед в национальном ресторане подарит вкус арабской кухни. Завершите день в музее «Лувр», где коллекция мирового искусства поражает воображение. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и станет ярким воспоминанием
Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 11:30
Что можно увидеть
Мечеть шейха Зайда
Набережная Абу-Даби
Рынок фиников
Музей «Лувр»
Дворец Каср-эль-Ватан
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда — архитектурный шедевр, объединяющий культурные и религиозные традиции Востока. Внутри находится крупнейший в мире ковёр из Ирана и роскошная люстра с золотом и кристаллами Сваровски.
Набережная Абу-Даби, с которой вы полюбуетесь захватывающим видом на Персидский залив и урбанистические пейзажи. Особое очарование набережная приобретает вечером, когда огни города отражаются в воде.
Рынок фиников — один из самых колоритных уголков Абу-Даби, где царит дух восточного базара. Вы сможете продегустировать свежие финики, узнать их историю и значение в арабской культуре, а также приобрести сладости и специи.
Обед в национальном ресторане — вы насладитесь вкусами арабской кухни в одном из лучших заведений города. Здесь подают традиционные блюда: хумус, табуле, шаверму.
Музей «Лувр» — одна из ключевых локаций нашей экскурсии, филиал парижского Лувра. Здесь представлена коллекция мирового искусства, а купол музея создает эффект «светового дождя».
Дворец Каср-эль-Ватан — официальная резиденция президента ОАЭ. Вы осмотрите роскошные залы с отделкой из золота и мрамора, а также экспозиции, демонстрирующие достижения ОАЭ. Услышите малоизвестные факты о его архитектуре.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельных авто Chevrolet Suburban, Honda Odyssey, Kia Sedona, Toyota Hiace, Mercedes V Class, Mercedes Sprinter
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Дворец Карс-эль-Ватан — $20,5 (75 дирхамов) за чел.
Музей «Лувр» — $20,5 (75 дирхамов) за чел.
во вторник и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15 и 09:30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15 и 09:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 109 туристов
С 2001 года я жил и работал в Барселоне, а с 2012 года — в ОАЭ. Мне повезло — я занимаюсь тем, что люблю. Всегда увлекался историей, живописью, архитектурой, мне интересна культура разных народов, гастрономия и многое другое. Вместе с командой опытных гидов мы с удовольствием поделимся с вами знаниями о Дубае. Ведь большее счастье — давать, а не получать.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
–
2
–
1
–
O
Oleg
19 окт 2025
Всё хорошо, только это не экскурсия на автомобиле в группе до 20 человек, а экскурсия на автобусе с 50 людьми и всеми вытекающими последствиями. А так всё норм) Для знакомства со страной - хорошо)
Елена
21 июн 2025
Здравствуйте! Скажу коротко и ясно. С точки зрения организации все прошло отлично, но что касается истории и объектов эмирата… ну ее как таковое нет. Дорого богато не более того. В читать дальше
целом ОАЭ это место для тех, кто повернут на понта. Мечеть шейха Зайда, конечно, это есть на что посмотреть, как религиозный объект. Лувр…. вообще для нас был не интересен. Ни о чем…. с Эрмитажем, Третьяковкой, Русским музеем, Музеем Мирового Океана, можно перечислять бесконечно, рядом не стоял. Кроме крыши ввиде некой шляпы смотреть нечего. Один раз съездить на всё посмотреть и не более того. Ну это не мудрено, т. к. государство в своей целостности образовано чуть больше 50 лет назад, а до этого это были бедные рыбацкие деревушки. Помог случай для толчка к бурному развитию-открытие месторождений газа и нефти… Знаю тех, кто возвращается в Эмираты, а именно в Дубаи, каждый год, но это лишь пафос… Абу-Даби, если сравнивать с Дубаи, поприятнее в постройках, больше восточной истетики и культуры, самобытности. Хоть немного понимаешь, что это восточная страна, а не копия какого-нить Нью-Йорка или ему подобному.