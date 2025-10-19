Восточная роскошь Абу-Даби покоряет с первого взгляда. Мечеть шейха Зайда удивит своей архитектурой, а дворец Каср-эль-Ватан - роскошью залов. На рынке фиников можно попробовать сладости, которые стоят как драгоценности. Обед в национальном ресторане подарит вкус арабской кухни. Завершите день в музее «Лувр», где коллекция мирового искусства поражает воображение. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и станет ярким воспоминанием

Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 11:30

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда — архитектурный шедевр, объединяющий культурные и религиозные традиции Востока. Внутри находится крупнейший в мире ковёр из Ирана и роскошная люстра с золотом и кристаллами Сваровски.

Набережная Абу-Даби, с которой вы полюбуетесь захватывающим видом на Персидский залив и урбанистические пейзажи. Особое очарование набережная приобретает вечером, когда огни города отражаются в воде.

Рынок фиников — один из самых колоритных уголков Абу-Даби, где царит дух восточного базара. Вы сможете продегустировать свежие финики, узнать их историю и значение в арабской культуре, а также приобрести сладости и специи.

Обед в национальном ресторане — вы насладитесь вкусами арабской кухни в одном из лучших заведений города. Здесь подают традиционные блюда: хумус, табуле, шаверму.

Музей «Лувр» — одна из ключевых локаций нашей экскурсии, филиал парижского Лувра. Здесь представлена коллекция мирового искусства, а купол музея создает эффект «светового дождя».

Дворец Каср-эль-Ватан — официальная резиденция президента ОАЭ. Вы осмотрите роскошные залы с отделкой из золота и мрамора, а также экспозиции, демонстрирующие достижения ОАЭ. Услышите малоизвестные факты о его архитектуре.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельных авто Chevrolet Suburban, Honda Odyssey, Kia Sedona, Toyota Hiace, Mercedes V Class, Mercedes Sprinter

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы