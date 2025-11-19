Если вы уже были в Дубае и Абу-Даби и хотите увидеть нечто новое — это путешествие для вас. Мы поедем в Шарджу — культурную столицу Эмиратов, город музеев, искусства и особого восточного спокойствия. Вы посетите остров Аль-Нур с Домом бабочек, побываете в Комнате дождя, заглянете в Исламский музей и Аквариум, прогуляетесь по набережной и старинному рынку золота.

Описание экскурсии

Мы заберём вас из вашего отеля в Рас-эль-Хайме в 14:00. Дорога занимает около 1,5 часов. Это идеальное время — город оживает после дневной жары, улицы становятся свободнее и прогулка проходит в комфортной атмосфере.

Площадь Корана (Quran Roundabout) — символ знаний и духовного света, украшенный открытой книгой Корана.

Музей исламской цивилизации (Sharjah Museum of Islamic Civilization) — собрание древних рукописей, украшений, астрономических приборов и артефактов.

Аквариум Шарджи (Sharjah Aquarium) — современный центр с более чем 150 видами морских обитателей Персидского залива.

Комната дождя (Rain Room) — арт-инсталляция, где можно пройти сквозь дождь и не намокнуть.

Центральный рынок (Blue Souq, Gold Souq) — старинный Голубой рынок, знаменитый золотыми украшениями, коврами и благовониями (по желанию).

Остров Аль-Нур (Al Noor Island) и Дом бабочек — остров, соединённый с набережной пешеходным мостом, утопает в зелени и скульптурах. В павильоне живут десятки видов бабочек.

Набережная Аль-Бухейра (Buhaira Corniche) — прогулка вдоль лагуны с видом на мечеть Аль-Нур, одну из самых изящных в Шардже. Вечером здесь особенно красиво — огни отражаются в воде, создавая атмосферу уюта.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле: Kia Telluride, Nissan Altima или Chevrolet Malibu. Все автооборудованы кондиционером и удобными сиденьями

По пятницам музеи и достопримечательности открываются после 16:00, поэтому в этот день экскурсия может начинаться позже. Если вы планируете поездку в пятницу, уточните расписание при бронировании — мы подберём удобное время

Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашего агентства

Дополнительные расходы (по желанию)

Al Noor Island и Дом бабочек: комплексный билет — $35 с чел., только Дом бабочек — $20 взрослый, $15 детский (3–12 лет)

Rain Room — $15 взрослые, дети до 5 лет бесплатно

Sharjah Museum of Islamic Civilization — $10 взрослые, $5 дети

Sharjah Aquarium — $10 взрослые, дети до 12 лет бесплатно

Трансфер из других эмиратов (по запросу)