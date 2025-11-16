Мохаммад — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме

Провели экскурсии для 764 туристов

С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!