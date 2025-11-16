Я познакомлю вас с историческим наследием Арабских Эмиратов.
Ведь именно в Фуджейре сохранилась самая первая мечеть в истории страны Аль-Бидия, самый древний форт ОАЭ и другие достопримечательности из прошлого.
Вы изучите архитектуру и полюбуетесь живописной природой — висячими садами, бурными водопадами, горами и озёрами.
Описание экскурсии
- Исторический дом короля Фуджейры. Расскажу, когда он был построен, почему находится высоко в горах и почему пробыл резиденцией только два десятилетия
- Мечеть шейха Зайда в Фуджейре. Вторая по величине мечеть в стране. Построена в османском стиле — вы узнаете подробнее о его особенностях
- Форт 16 века. Старейший форт в ОАЭ и одна из главных туристических достопримечательностей
- Новая часть района Кальба. Здесь вы увидите водопад и висячие сады с более чем 100 тысячами деревьев. Мы поднимемся на высоту 281 метр над уровнем моря, чтобы осмотреть эту красоту с высоты
- Центр охраны гор Аль-Хефайя. Сейчас в нём находятся 30 горных и пустынных видов животных, с которыми вы сможете познакомиться
- Дамба Аль-Рафиса. Построена в 1980-х годах, но позже была модернизирована: здесь раскинулся туристический центр и рекреационная зона с искусственным водопадом, горами и озером, по которому можно покататься на лодках
- Водопад Хор-Факкан высотой 45 метров. Он был высечен из натуральной скалы и часто освещается ночью
- Аль-Бидия — самая первая мечеть в истории ОАЭ. Мы зайдём внутрь, и я расскажу вам её историю
Также по желанию заедем на местный рынок фруктов и искупаемся в Индийском океане.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Kia, Nissan, Hyundai и GMC. Есть детское кресло
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Провели экскурсии для 764 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эля
16 ноя 2025
Благодарю Мохаммеда за замечательную экскурсию из РАК в Фуджейру!
Увидеть природу пустыни в сочетании с горами - прекрасный повод разбавить лежание на пляже или технологичный, но бетонный и недушевный Дубай.
Отдельное спасибо
