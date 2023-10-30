Идеальный маршрут
Если вам недостаточно стандартных экскурсий, вы любите держать все под контролем и самостоятельно планировать свой отдых — этот вариант идеально вам подходит.
Стоимость включает в себя эксклюзивную аренду автомобиля вместе с гидом-водителем, который проведет вас по любому выбранному вами маршруту.
Стоимость включает в себя эксклюзивную аренду автомобиля вместе с гидом-водителем, который проведет вас по любому выбранному вами маршруту.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Шоссе Шейха Зайда
- Дубай Молл
- Башня Бурдж-Халифа
- Фонтаны
- Район Дубай Марина
- Пальмовый остров
- Отель Бурж Аль Араб
- Мадинат Джумейра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы можете взять стандартную экскурсию и подстроить ее под себя, или же спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить. Любое ваше желание исполнимо!
Важная информация:
- Гид является водителем.
- Отдельный водитель + 100 USD.
- Время экскурсии 5 или 8 часов. Каждый дополнительный час оплачивается отдельно, зависит от марки автомобиля.
Ежедневно, время по запросу.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия с русскоговорящим гидом на выбранном вами автомобиле (гид-водитель)
- Что не входит
- Питание
- Билеты на туристические объекты
- Личные расходы
- Toyota Previa — 500 USD (8 часов)
- Hyunday H1 — 675 USD (8 часов)
- Land Cruiser 300 — 850 USD (8 часов)
- Mercedess S class — 850 USD (8 часов)
- Место начала и завершения?
- Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, время по запросу.Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Гид является водителем.
- Отдельный водитель + 100 USD.
- Время экскурсии 5 или 8 часов. Каждый дополнительный час оплачивается отдельно, зависит от марки автомобиля
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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