Идеальный маршрут: индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле

Идеальный маршрут

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Ответы на вопросы
Если вам недостаточно стандартных экскурсий, вы любите держать все под контролем и самостоятельно планировать свой отдых — этот вариант идеально вам подходит.

Стоимость включает в себя эксклюзивную аренду автомобиля вместе с гидом-водителем, который проведет вас по любому выбранному вами маршруту.
Идеальный маршрут: индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Идеальный маршрут: индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Идеальный маршрут: индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Идеальный маршрут: индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Идеальный маршрут: индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Идеальный маршрут: индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Идеальный маршрут: индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Шоссе Шейха Зайда
  • Дубай Молл
  • Башня Бурдж-Халифа
  • Фонтаны
  • Район Дубай Марина
  • Пальмовый остров
  • Отель Бурж Аль Араб
  • Мадинат Джумейра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы можете взять стандартную экскурсию и подстроить ее под себя, или же спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить. Любое ваше желание исполнимо!

Важная информация:

  • Гид является водителем.
  • Отдельный водитель + 100 USD.
  • Время экскурсии 5 или 8 часов. Каждый дополнительный час оплачивается отдельно, зависит от марки автомобиля.

Ежедневно, время по запросу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с русскоговорящим гидом на выбранном вами автомобиле (гид-водитель)
Что не входит
  • Питание
  • Билеты на туристические объекты
  • Личные расходы
  • Toyota Previa — 500 USD (8 часов)
  • Hyunday H1 — 675 USD (8 часов)
  • Land Cruiser 300 — 850 USD (8 часов)
  • Mercedess S class — 850 USD (8 часов)
Место начала и завершения?
Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время по запросу.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Гид является водителем.
  • Отдельный водитель + 100 USD.
  • Время экскурсии 5 или 8 часов. Каждый дополнительный час оплачивается отдельно, зависит от марки автомобиля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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