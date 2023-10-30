Весь современный Дубай в индивидуальном туре

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Ответы на вопросы
Дубай — настоящая жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира.

Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, описание которых всегда сопровождается словами «самый-самый».
Весь современный Дубай в индивидуальном туре
Весь современный Дубай в индивидуальном туре
Весь современный Дубай в индивидуальном туре
Весь современный Дубай в индивидуальном туре
Весь современный Дубай в индивидуальном туре
Весь современный Дубай в индивидуальном туре
Весь современный Дубай в индивидуальном туре
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Шоссе Шейха Зайда
  • Дубай Молл
  • Башня Бурдж-Халифа
  • Фонтаны
  • Район Дубай Марина
  • Пальмовый остров
  • Отель Бурж Аль Араб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы увидите:

  • Бурдж Аль Араб — знаменитый отель в виде паруса, который считается самым шикарным и дорогим отелем в мире;
  • Рукотворный остров Пальма Джумейра;
  • Арабский рынок Сук Мадинат Джумейра;
  • Небоскребы района Дубай Марина, где вы совершите круиз на традиционной арабской лодке Доу;
  • Самый большой торговый центр в мире — Дубай Молл;
  • Прославленные поющие фонтаны;
  • Аквариум;
  • Сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире —Бурдж Халифа, чей шпиль достигает высоты 828 метров.

Важная информация:

  • Форма одежды — smart casual.
  • Индивидуальная машина (максимум 6 человек).
  • Продолжительность экскурсии вместе с дорогой — 8 часов.
  • Дополнительный час — 50 USD.
  • Можно добавить круиз по Дубай Марине в 15:00 (в рамках экскурсии бесплатно).

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Обзорная экскурсия по современному Дубаю (круиз по Дубай Марине по желанию)
  • Русскоговорящий гид-водитель
Что не входит
  • Входные билеты в аквариум и подводный зоопарк в Дубай Молле
  • Входной билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Завершение: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Форма одежды — smart casual.
  • Индивидуальная машина (максимум 6 человек).
  • Продолжительность экскурсии вместе с дорогой — 8 часов.
  • Дополнительный час — 50 USD.
  • Можно добавить круиз по Дубай Марине в 15:00 (в рамках экскурсии бесплатно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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