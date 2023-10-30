Дубай — настоящая жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира.
Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, описание которых всегда сопровождается словами «самый-самый».
Во время экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Дубая, описание которых всегда сопровождается словами «самый-самый».
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Шоссе Шейха Зайда
- Дубай Молл
- Башня Бурдж-Халифа
- Фонтаны
- Район Дубай Марина
- Пальмовый остров
- Отель Бурж Аль Араб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- Бурдж Аль Араб — знаменитый отель в виде паруса, который считается самым шикарным и дорогим отелем в мире;
- Рукотворный остров Пальма Джумейра;
- Арабский рынок Сук Мадинат Джумейра;
- Небоскребы района Дубай Марина, где вы совершите круиз на традиционной арабской лодке Доу;
- Самый большой торговый центр в мире — Дубай Молл;
- Прославленные поющие фонтаны;
- Аквариум;
- Сможете сделать фотографии на фоне самого высокого здания в мире —Бурдж Халифа, чей шпиль достигает высоты 828 метров.
Важная информация:
- Форма одежды — smart casual.
- Индивидуальная машина (максимум 6 человек).
- Продолжительность экскурсии вместе с дорогой — 8 часов.
- Дополнительный час — 50 USD.
- Можно добавить круиз по Дубай Марине в 15:00 (в рамках экскурсии бесплатно).
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Обзорная экскурсия по современному Дубаю (круиз по Дубай Марине по желанию)
- Русскоговорящий гид-водитель
- Что не входит
- Входные билеты в аквариум и подводный зоопарк в Дубай Молле
- Входной билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-КувейнеЗавершение: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Форма одежды — smart casual.
- Индивидуальная машина (максимум 6 человек).
- Продолжительность экскурсии вместе с дорогой — 8 часов.
- Дополнительный час — 50 USD.
- Можно добавить круиз по Дубай Марине в 15:00 (в рамках экскурсии бесплатно)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Рас-эль-Хаймы
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Посетить город с приставкой «самый-самый», полюбоваться его красотами и проникнуться историей станы
на ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Завтра
4 ноя
5 ноя
6 ноя
$300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия в мини-группе
Изучить восточные традиции и ультрасовременную архитектуру со всех сторон
в торговом центре «АльХамра Молл»
Завтра
31 окт
1 ноя
3 ноя
$75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$362.50 за всё до 4 чел.