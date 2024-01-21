Уникальное приключение в соседнем эмирате Умм Аль Кувейн! Это единственное место в ОАЭ, где есть такая возможность, как поохотиться на крабов.
Вооружившись острогами, вы сможете лично поучаствовать в поимке этих морских существ, которых приготовят и подадут к вашему ужину в тот же вечер.
Вооружившись острогами, вы сможете лично поучаствовать в поимке этих морских существ, которых приготовят и подадут к вашему ужину в тот же вечер.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$100
|Детский (4-11 лет)
|$85
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Программа тура: 16:00 — Сбор из отеля. Трансфер в Умм-Аль-Кувейн. Инструктаж, выдача инвентаря для охоты. Отправление к месту охоты на лодках. Охота на крабов. Возвращение на берег. Ужин. 22:00 — Обратный трансфер в отель. Важная информация:
- Форма одежды пляжная, удобная.
- Обязательно возьмите с собой купальники, полотенца, сменную одежду, носки и подходящую закрытую обувь, в которой можно ходить по дну.
- При плохих погодных условиях поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
Вторник, воскресенье 16:00 - 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Русскоговорящий гид
- Лодка для отбытия / прибытия к месту ловли
- Весь необходимый инвентарь для охоты
- Ужин
- Что не входит
- Алкогольные напитки за ужином
- Личные расходы
- Аренда обуви — 20 AED (5.5 USD)
- Доплата за индивидуальный трансфер — 250 USD (максимум 6 человек)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, воскресенье 16:00 - 22:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Форма одежды пляжная, удобная.
- Обязательно возьмите с собой купальники, полотенца, сменную одежду, носки и подходящую закрытую обувь, в которой можно ходить по дну.
- При плохих погодных условиях поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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