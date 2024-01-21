Поймай свой ужин - охота на крабов

Групповая экскурсия в Рас-эль-Хайме
Уникальное приключение в соседнем эмирате Умм Аль Кувейн! Это единственное место в ОАЭ, где есть такая возможность, как поохотиться на крабов.

Вооружившись острогами, вы сможете лично поучаствовать в поимке этих морских существ, которых приготовят и подадут к вашему ужину в тот же вечер.
Поймай свой ужин - охота на крабов
Поймай свой ужин - охота на крабов
Поймай свой ужин - охота на крабов
Поймай свой ужин - охота на крабов
Поймай свой ужин - охота на крабов
Ближайшие даты:
21
янв
23
янв
28
янв
30
янв
4
фев
6
фев
11
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$100
Детский (4-11 лет)$85
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Программа тура: 16:00 — Сбор из отеля. Трансфер в Умм-Аль-Кувейн. Инструктаж, выдача инвентаря для охоты. Отправление к месту охоты на лодках. Охота на крабов. Возвращение на берег. Ужин. 22:00 — Обратный трансфер в отель. Важная информация:
  • Форма одежды пляжная, удобная.
  • Обязательно возьмите с собой купальники, полотенца, сменную одежду, носки и подходящую закрытую обувь, в которой можно ходить по дну.
  • При плохих погодных условиях поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.

Вторник, воскресенье 16:00 - 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Русскоговорящий гид
  • Лодка для отбытия / прибытия к месту ловли
  • Весь необходимый инвентарь для охоты
  • Ужин
Что не входит
  • Алкогольные напитки за ужином
  • Личные расходы
  • Аренда обуви — 20 AED (5.5 USD)
  • Доплата за индивидуальный трансфер — 250 USD (максимум 6 человек)
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, воскресенье 16:00 - 22:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Форма одежды пляжная, удобная.
  • Обязательно возьмите с собой купальники, полотенца, сменную одежду, носки и подходящую закрытую обувь, в которой можно ходить по дну.
  • При плохих погодных условиях поездка будет перенесена на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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