Рыбалка в Рас Аль Хайме — отличная возможность поймать рыбу и насладиться морским бризом! С борта небольшой моторной яхты, оборудованной всем необходимым, с помощью русскоговорящего капитана любой, даже новичок в этом деле, получит незабываемые впечатления и море удовольствия.



Здесь же на борту можно отдохнуть и позагорать тем, кто желает только наблюдать за ловлей и азартом рыбаков.