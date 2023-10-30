Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Рыбалка в Рас Аль Хайме — отличная возможность поймать рыбу и насладиться морским бризом! С борта небольшой моторной яхты, оборудованной всем необходимым, с помощью русскоговорящего капитана любой, даже новичок в этом деле, получит незабываемые впечатления и море удовольствия.

Здесь же на борту можно отдохнуть и позагорать тем, кто желает только наблюдать за ловлей и азартом рыбаков.
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа рыбалки:

  • 6:00 — Сбор из отеля.
  • Трансфер в порт.
  • Около 30 минут троллинг.
  • Остановка.
  • Донная рыбалка.
  • Возвращение в порт.
  • 10:00 — Трансфер из порта в отель.

Важная информация:

  • Обязательно возьмите с собой паспорта.
  • Форма одежды — спортивная, пляжная. Возьмите купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам предоставят.
  • В случае отсутствия улова возврат денежных средств не предусмотрен.
  • В случае плохих погодных условий мы перенесём рыбалку или вернём деньги.

Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • 4-часовая рыбалка
  • Русскоговорящий капитан
  • Помощник капитана на борту
  • Удочки, наживка
  • Необходимое оборудование для рыбной ловли
  • Вода
Что не входит
  • Питание
  • Напитки, кроме воды
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой паспорта.
  • Форма одежды — спортивная, пляжная. Возьмите купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам предоставят.
  • В случае отсутствия улова возврат денежных средств не предусмотрен.
  • В случае плохих погодных условий мы перенесём рыбалку или вернём деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Рас-эль-Хаймы

Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме - индивидуальный тур
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$330 за всё до 6 чел.
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Индивидуальная
5 часов
Самый древний эмират - обзорная экскурсия по Рас-Аль-Хайме
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
$350 за всё до 6 чел.
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
$60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Рас-эль-Хайме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Рас-эль-Хайме
ХОРОШО
🧭
ТАМ