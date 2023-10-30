Рыбалка в Рас Аль Хайме — отличная возможность поймать рыбу и насладиться морским бризом! С борта небольшой моторной яхты, оборудованной всем необходимым, с помощью русскоговорящего капитана любой, даже новичок в этом деле, получит незабываемые впечатления и море удовольствия.
Здесь же на борту можно отдохнуть и позагорать тем, кто желает только наблюдать за ловлей и азартом рыбаков.
Здесь же на борту можно отдохнуть и позагорать тем, кто желает только наблюдать за ловлей и азартом рыбаков.
Ближайшие даты:
30
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа рыбалки:
- 6:00 — Сбор из отеля.
- Трансфер в порт.
- Около 30 минут троллинг.
- Остановка.
- Донная рыбалка.
- Возвращение в порт.
- 10:00 — Трансфер из порта в отель.
Важная информация:
- Обязательно возьмите с собой паспорта.
- Форма одежды — спортивная, пляжная. Возьмите купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам предоставят.
- В случае отсутствия улова возврат денежных средств не предусмотрен.
- В случае плохих погодных условий мы перенесём рыбалку или вернём деньги.
Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- 4-часовая рыбалка
- Русскоговорящий капитан
- Помощник капитана на борту
- Удочки, наживка
- Необходимое оборудование для рыбной ловли
- Вода
- Что не входит
- Питание
- Напитки, кроме воды
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обязательно возьмите с собой паспорта.
- Форма одежды — спортивная, пляжная. Возьмите купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
- Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам предоставят.
- В случае отсутствия улова возврат денежных средств не предусмотрен.
- В случае плохих погодных условий мы перенесём рыбалку или вернём деньги
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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