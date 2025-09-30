читать дальше

а Даврон сделал это путешествие максимально комфортным: очень удобное авто, никуда ни разу не торопил, билеты на локации были куплены им день в день онлайн и со скидкой, что очень удобно, так как не нужно было стоять в очередях 🙏



В программе не было океанариума, но Даврон без проблем вписал его в нашу программу, заменив неактуальную для нас локацию.



Все прошло очень легко, насколько это возможно с малышами. Было очень интересно послушать и историю ОАЭ, и значимые моменты на локациях и какие-то традиционные нюансы страны.



Сервису Даврона миллион звездочек 🌟: и детское кресло предложили, и водичка, и салфеточки, даже Абаю предоставили для входа в мечеть 🕌



Программа получилась безумно насыщенная, для нас день пролетел оооочень быстро!



Мы не уложились в тайминг, потому что с малышами то одно, то втрое, то третье, и, что очень приятно, не было ни разу никакого намека на спешку за что отдельное спасибо! 🙏



От души рекомендуем! Безумно уставшие, но довольные вернулись в отель! 😊