Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЗа один день вы получите насыщенное и объёмное представление о столице ОАЭ. В нашей программе: мечеть шейха Зайда, падающая башня Capital Gate, Emirates Palace, башни Этихад, президентский дворец, этнодеревня бедуинов, финиковый рынок, океанариум Sea World, филиал Лувра, парк развлечений Ferrari World, круглый небоскрёб Aldar HQ Building и озеленённая набережная Corniche
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 Last Exit
- 2 финиковый рынок
- 3 Мечеть Шейха Зайда
- 4 Emirates Palace
- 5 Etihad Towers где било сняты филм Форсаж 7
- 6 Деревья Бидуинов
- 7 набережная Корниш
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Водичка без газа
Что не входит в цену
- Еда
- Входной билет
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Динара
30 сен 2025
Ездили сегодня 30.09. на экскурсию из Рас-Эль-Хаймы в Абу-Даби. Нас было 4 взрослых и двое малышей (1,9 года и 5 мес).
Экскурсия прошла просто замечательно. Путешествие с детьми весьма нелегкое дело,
М
Мария
21 сен 2025
Прекрасный оазис среди пустыни! Больше всего понравился дворец президента и мечеть. Большое спасибо Даврону за интересный рассказ.
О
Оксана
2 авг 2025
Только вернулись и сразу спешу оставить отзыв о экскурсии в Абу Даби. Начну с героя этого дня, и это конечно Даврон, отзывчивый и внимательный он покорил наши сердца. Много интересного
Н
Никитина
4 июн 2025
В
Вера
4 июн 2025
