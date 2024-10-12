Мини-группа
до 1 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по шести Северным Эмиратам! Вас ждут горы, рынки, каньоны и купание в Оманском заливе. Присоединяйтесь
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Посетите столицу: путешествие в самый большой эмират
Приглашаем в захватывающее путешествие по Абу-Даби! Откройте для себя архитектурные шедевры и насладитесь уникальной атмосферой столицы ОАЭ
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$350 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
В Абу-Даби из Рас-эль-Хайм
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби за один день. В программе: мечеть шейха Зайда, Emirates Palace, этнодеревня и другие знаковые места
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$450 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- BBitlilya12 октября 2024Поездка с Андреем очень познавательная! Рекомендую! Именно он нам рассказал о том что Эмираты разные!
- ААлександра2 марта 2024Гид Андрей очень интересно вёл экскурсию. Впечатлил Индийский океан - был штор и эта стихия, по сравнению с которой человек выглядит песчинкой, и пугает, и завораживает одновременно
- NNatalya25 апреля 2023Экскурсия оставила положительные эмоции! Большую роль в этой оценке оставил наш гид Андрей! С хорошо поставленной речью, с юмором доносилась
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Рынок Сук Аль-Кувейт»
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в апреле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Рынок Сук Аль-Кувейт" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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