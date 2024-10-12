Рынок Сук Аль-Кувейт – экскурсии в Рас-эль-Хайме

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынок Сук Аль-Кувейт» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
12 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по шести Северным Эмиратам! Вас ждут горы, рынки, каньоны и купание в Оманском заливе. Присоединяйтесь
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$80 за человека
Посетите столицу: путешествие в самый большой эмират
11 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Посетите столицу: путешествие в самый большой эмират
Приглашаем в захватывающее путешествие по Абу-Даби! Откройте для себя архитектурные шедевры и насладитесь уникальной атмосферой столицы ОАЭ
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
$350 за экскурсию
Королевский маршрут: Рас-эль-Хайма - Абу-Даби
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
В Абу-Даби из Рас-эль-Хайм
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби за один день. В программе: мечеть шейха Зайда, Emirates Palace, этнодеревня и другие знаковые места
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
19 апр в 09:00
$450 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Bitlilya
    12 октября 2024
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Поездка с Андреем очень познавательная! Рекомендую! Именно он нам рассказал о том что Эмираты разные!
  • А
    Александра
    2 марта 2024
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Гид Андрей очень интересно вёл экскурсию. Впечатлил Индийский океан - был штор и эта стихия, по сравнению с которой человек выглядит песчинкой, и пугает, и завораживает одновременно
  • N
    Natalya
    25 апреля 2023
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Экскурсия оставила положительные эмоции! Большую роль в этой оценке оставил наш гид Андрей! С хорошо поставленной речью, с юмором доносилась
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    информация об увиденных местах. Стоит предупредить организаторам, что выезжая из Рас-эль Хайма, не увидите эмираты Аджман и Дубай. Но, лично нам понравилось и было достаточно рассказанной экскурсии по 4 штатам. Отдельное впечатление от Индийского океана (штата Фуджейра, отеля Royal Beach. Вкусная еда, прекрасное море. Все было не напряжно и замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Рынок Сук Аль-Кувейт»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
  2. Посетите столицу: путешествие в самый большой эмират
  3. Королевский маршрут: Рас-эль-Хайма - Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Рас-эль-Хайме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Дубай молл
  4. Аквапарк Wild Wadi
  5. Парк Warner Bros. World
  6. LegoLand
  7. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в апреле 2025
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Рынок Сук Аль-Кувейт" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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