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информация об увиденных местах. Стоит предупредить организаторам, что выезжая из Рас-эль Хайма, не увидите эмираты Аджман и Дубай. Но, лично нам понравилось и было достаточно рассказанной экскурсии по 4 штатам. Отдельное впечатление от Индийского океана (штата Фуджейра, отеля Royal Beach. Вкусная еда, прекрасное море. Все было не напряжно и замечательно.