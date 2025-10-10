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Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби

Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
За один день вы получите насыщенное и объёмное представление о столице ОАЭ.

В нашей программе: мечеть шейха Зайда, падающая башня Capital Gate, Emirates Palace, башни Этихад, президентский дворец, этнодеревня бедуинов, финиковый рынок, океанариум Sea World, филиал Лувра, парк развлечений Ferrari World, круглый небоскрёб Aldar HQ Building и озеленённая набережная Corniche.
5
21 отзыв
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда. Вы посетите одну из шести крупнейших мечетей в мире, рассмотрите роскошное убранство и архитектуру сооружения и узнаете о великом основателе ОАЭ, который похоронен во дворе комплекса.

Capital Gate (падающая башня). Подъедем к небоскрёбу, который вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире — он составляет 18 градусов.

Emirates Palace. Вы познакомитесь с традиционной арабской архитектурой дворца-отеля и оцените впечатляющие интерьеры холла. Увидите банкомат, где можно купить золотые слитки. И сможете выпить кофе с золотом.

Etihad Towers и Qasr Al Watan. Также в программе комплекс знаменитых небоскрёбов и президентский дворец.

Heritage Village. Отвлечёмся от роскоши восточного мегаполиса и перенесёмся в прошлое. В историко-этнографической деревне бедуинов вы увидите традиционные дома и познакомитесь с исконным арабским бытом. Также в комплексе есть два музея шейха Зайда.

Финиковый и фруктовый рынок. У вас будет время, чтобы пройтись по торговым рядам и выбрать из огромного ассортимента фруктов и сухофруктов полезные и просто вкусные сладости Востока.

Sea World и Лувр. В программе также запланировано время для самостоятельного посещения одного из крупнейших океанариумов в мире и филиала парижского музея, где представлены произведения искусства разных цивилизаций.

Ferrari World Abu Dhabi. Заедем в один из крупнейших тематических парков развлечения, расположенных в помещении. Прекрасное место для семейного отдыха.

Aldar HQ Building. Вы увидите самое большое круглое здание в мире, выдающийся образец футуристического дизайна.

Набережная Corniche. В завершение вы погуляете по одной из наиболее масштабных парковых зон в ОАЭ. Живописная озеленённая улица простирается вдоль морского побережья на 10 км в одном из самых ухоженных и красивых районов города.

Организационные детали

  • Программу можно организовать для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне. Мы заберём вас из отеля и привезём обратно после экскурсии
  • В ОАЭ не обязательно, чтобы ребенок сидел в детском кресле, но при необходимости мы можем его предоставить
  • Дополнительные расходы: комплект женской одежды для посещения мечети — $12
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Рас-эль-Хайме. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир
Нодир — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1096 туристов
Я гид по ОАЭ. Вместе со своей командой провожу авторские экскурсии с 2017 года. Люблю свою работу и страну, которую по праву можно назвать новым чудом света. На своих экскурсиях
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я никогда не ограничиваюсь обязательной туристической программой. Вы полностью погрузитесь в местный колорит, увидите и почувствуете арабскую жизнь со всех сторон. История и архитектура, гастрономия, городские и природные пейзажи, традиции, обычаи — всё это вы откроете для себя в поездках по этой сказочной стране.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Ксения
Если вдруг кто-то сомневается брать эту экскурсию или нет, то конечно брать)
Выбирала из индивидуальных экскурсий (спасибо отзывы помогли) и не прогадала выбрав Нодира. Может стоимость чуть дороже, но точно здесь
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именно индивидуальная! На экскурсии были двоем, у меня был запрос на Apple, вкусняшки - все было встроено в экскурсию и отталкивались от моих пожеланий. Отдельная благодарность, что отвез купить шоколад в 3 раза дешевле чем во всех магазинах))
Нодир очень приятный человек, который в первую очередь желает создать комфортную поездку и знакомство со страной. Уже точно рекомендуем друзьям, кто приедет и конечно вам, кто выбирает)

Если вдруг кто-то сомневается брать эту экскурсию или нет, то конечно брать)
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А
Недавно побывали на этой экскурсии и рады, что выбрали именно ее, так как:
1. Нодир связался с нами в течение 5 мин после бронирования и ответил сразу на все наши вопросы
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2. Почти моментально подстраивал тур под наши интересы и временные запросы 3. Подробно рассказал про страну и местные достопримечательности 4. Уверенно, быстро и безопасно двигался на дорогах 5. Всегда был на связи во время самостоятельных прогулок и не давал нам заблудиться 6. Помогал торговаться на местных рынках и тд Цена у этой экскурсии в целом была выше, чем у других гидов, но вполне оправдана за его старания и замечательный сервис.

Недавно побывали на этой экскурсии и рады, что выбрали именно ее, так как:
Недавно побывали на этой экскурсии и рады, что выбрали именно ее, так как:
Недавно побывали на этой экскурсии и рады, что выбрали именно ее, так как:
Недавно побывали на этой экскурсии и рады, что выбрали именно ее, так как:
Недавно побывали на этой экскурсии и рады, что выбрали именно ее, так как:
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Н
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром аттракционе в Феррари-парке, который разгоняется до 250 км за несколько секунд (не садитесь сзади
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- не кричать невозможно, а из открытых ртов впереди сидящих наверняка летят слюни)))) увидели самую высокую падающую башню. Побывали в самом золотом отеле-дворце, где не только потолки, стены и декор из золота, но и портрет президента золотом по золоту. Разорились (хотя гид нас отговаривал) на кофе с золотом и восполнили нехватку организма в необходимом металле) Побывали в самом креативном и сумасшедшем туалете из фильма «Безумный Макс» и конечно повосхищались машинами. Посетили самый огромный (с три футбольных поля) дворец - официальную резиденцию Президента ОАЭ и рассмотрели подарки ему со всего мира. Долго не могли уйти из Лувра (за франшизу названия эмираты заплатили Франции около полумиллиарда) и увидели самую древнюю скульптуру эпохи неолита. 6500 лет. И конечно завороженно любовались сотнями мозаичных колонн Мечети шейха Заида. Не понимаю как ребята умудрились дать нам на всё время, не торопить, помогли избежать очередей и привезли именно тогда, когда здания смотрелись в самом выгодном ракурсе - но это была одна из лучших экскурсий. Бабушка, подросток и я в полном восторге. И будем рекомендовать всем друзьям.

Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром+2
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром
Прекрасная экскурсия! Успели все и дальше больше чем планировали. Увидели все самое-самое. Накричались на самом быстром
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Д
Сегодня вернулись с экскурсии – очень устали, но остались довольны. Хочу поделиться впечатлениями для тех, кто планирует подобное путешествие.

Утром нас забрал шестиместный минивэн с гидом, который также выполнял роль водителя.
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По пути он рассказал много интересного об истории объединения эмиратов, что было весьма познавательно.

Первая остановка – «Безумный Макс», тематический туалет, где можно сделать забавные фотографии. Остановились примерно на 10–15 минут, после чего отправились дальше.

Следующим пунктом стал Лувр Абу-Даби – потрясающее место, которое заслуживает большего времени. Изначально у нас была договоренность не посещать музеи с платным входом, но желающие могут зайти внутрь за 20 долларов.

Далее планировалась поездка на финиковый рынок, однако мы решили пропустить эту часть маршрута, поскольку она нас не заинтересовала. Вместо этого посетили деревню бедуинов, где ознакомились с местными ремёслами. Прогулка заняла около получаса.

Особенно запомнился визит в роскошный отель, известный своими гостями-знаменитостями. Интерьер просто завораживает своей пышностью и богатством.

Кульминацией дня стала посещение мечети – настоящий шедевр архитектуры. Важно помнить, что для входа требуется соответствующая одежда: длинные платья с рукавами и головной убор. Всё необходимое можно взять с собой или купить заранее.

Экскурсия длилась дольше запланированных восьми часов, благодаря нашему замечательному гиду, отлично владеющему русским языком. Все объяснения были понятны и интересны. Рекомендую это увлекательное путешествие всем, кто хочет познакомиться с культурой и достопримечательностями ОАЭ!
Р.s. дети тяжеловато выдержали, сказалось отсутствие обедов, с собой можно заказать ланч бокс, чего мы не сделали

Сегодня вернулись с экскурсии – очень устали, но остались довольны. Хочу поделиться впечатлениями для тех, кто планирует подобное путешествие.
Сегодня вернулись с экскурсии – очень устали, но остались довольны. Хочу поделиться впечатлениями для тех, кто планирует подобное путешествие.
Сегодня вернулись с экскурсии – очень устали, но остались довольны. Хочу поделиться впечатлениями для тех, кто планирует подобное путешествие.
Сегодня вернулись с экскурсии – очень устали, но остались довольны. Хочу поделиться впечатлениями для тех, кто планирует подобное путешествие.
Сегодня вернулись с экскурсии – очень устали, но остались довольны. Хочу поделиться впечатлениями для тех, кто планирует подобное путешествие.
Сегодня вернулись с экскурсии – очень устали, но остались довольны. Хочу поделиться впечатлениями для тех, кто планирует подобное путешествие.
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Н
Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей было, рассказывал много интересного о стране, показал самые интересные места в Абу-Даби, были в
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Лувре, мечети, дворце, рынке, в самом дорогом отеле, заезжали где снимся фильм Безумный Макс. Поделился национальными одеждами для мечети для сына и меня, очень внимательный ко всем деталям гид. Очень рекомендуем, в восторге от поездки, еще вернемся

Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей
Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей
Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей
Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей
Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей
Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей
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А
Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать, все четко и понятно, ответили на кучу моих вопросов 😁 Сам маршрут замечательный, много чего рассказал гид (гид располагает к себе, позитивный). Машина на 6 человек, комфортная, чистая, в 1000 раз лучше, чем автобус на 30 человек. Показали интересные местечки)) Всем советую)))
Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать,
Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать,
Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать,
Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать,
Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать,
Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать,
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