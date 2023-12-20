Увидеть чудеса восточной роскоши, а также посетить развлекательные и культурные заведения города
В нашей программе: мечеть шейха Зайда, падающая башня Capital Gate, Emirates Palace, башни Этихад, президентский дворец, этнодеревня бедуинов, финиковый рынок, океанариум Sea World, филиал Лувра, парк развлечений Ferrari World, круглый небоскрёб Aldar HQ Building и озеленённая набережная Corniche.
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$112
Описание
Что вас ожидает
Мечеть шейха Зайда. Вы посетите одну из шести крупнейших мечетей в мире, рассмотрите роскошное убранство и архитектуру сооружения и узнаете о великом основателе ОАЭ, который похоронен во дворе комплекса.
Capital Gate (падающая башня). Подъедем к небоскрёбу, который вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире — он составляет 18 градусов.
Emirates Palace. Вы познакомитесь с традиционной арабской архитектурой дворца-отеля и оцените впечатляющие интерьеры холла. Увидите банкомат, где можно купить золотые слитки. И сможете выпить кофе с золотом.
Etihad Towers и Qasr Al Watan. Также в программе комплекс знаменитых небоскрёбов и президентский дворец.
Heritage Village. Отвлечёмся от роскоши восточного мегаполиса и перенесёмся в прошлое. В историко-этнографической деревне бедуинов вы увидите традиционные дома и познакомитесь с исконным арабским бытом. Также в комплексе есть два музея шейха Зайда.
Финиковый и фруктовый рынок. У вас будет время, чтобы пройтись по торговым рядам и выбрать из огромного ассортимента фруктов и сухофруктов полезные и просто вкусные сладости Востока.
Sea World и Лувр. В программе также запланировано время для самостоятельного посещения одного из крупнейших океанариумов в мире и филиала парижского музея, где представлены произведения искусства разных цивилизаций.
Ferrari World Abu Dhabi. Заедем в один из крупнейших тематических парков развлечения, расположенных в помещении. Прекрасное место для семейного отдыха.
Aldar HQ Building. Вы увидите самое большое круглое здание в мире, выдающийся образец футуристического дизайна.
Набережная Corniche. В завершение вы погуляете по одной из наиболее масштабных парковых зон в ОАЭ. Живописная озеленённая улица простирается вдоль морского побережья на 10 км в одном из самых ухоженных и красивых районов города.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне. В ОАЭ не обязательно, чтобы ребенок сидел в детском кресле, но при необходимости мы можем его предоставить.
- Дополнительные расходы: океанариум — $90; Лувр — $20 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно; резиденция президента — $20, обед в кафе/ресторане; парки развлечений; комплект женской одежды для посещения мечети — $12
- Экскурсия начинается и заканчивается в Рас-эль-Хайме. По индивидуальной договорённости можем забрать вас из других городов страны. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле ТЦ Al Hamra Mall
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.