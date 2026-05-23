Вы отправитесь на редкую для Эмиратов территорию, где есть горы, вода и сельское хозяйство. Познакомитесь с местным наследием, увидите традиционные системы водоснабжения и финиковую плантацию. Узнаете, как живут вдали от мегаполисов, и откроете для себя Хатту — спокойную и нетуристическую.
Описание экскурсии
Пасека в горах Хатты
Единственная пасека в ОАЭ, открытая для путешественников. Вы увидите, как производится мёд в горных условиях, и поучаствуете в дегустации.
Дом Наследия и сторожевая башня
Историческая деревня, где жили местные. Вы узнаете об истории Хатты и подниметесь на сторожевую башню с видом на окрестности.
Финиковая плантация
Увидите, как выращивают финики, а также бананы, папайю и апельсины, и узнаете об особенностях сельского хозяйства в горных районах.
Водный тоннель
Древний тоннель длиной около 580 метров — часть традиционной системы водоснабжения города.
Озеро и дамба
По желанию покатаетесь на каяке, катамаране или надувных «донатах».
Мозаичный водопад
Самый крупный мозаичный водопад в мире внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Он посвящён отцу-основателю ОАЭ.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном GMC, KIA, Hyundai, Nissan. Есть детское кресло
- Дополнительные расходы: экскурсия на пасеке — 50 дирхамов (1033 ₽) за чел. По желанию: обед — от 50 дирхамов (1033 ₽) за чел., каяк — от 60 дирхамов (1240 ₽)
- Дорога в одну сторону занимает около 2 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мохаммад — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1193 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
