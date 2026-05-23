Вы отправитесь на редкую для Эмиратов территорию, где есть горы, вода и сельское хозяйство. Познакомитесь с местным наследием, увидите традиционные системы водоснабжения и финиковую плантацию. Узнаете, как живут вдали от мегаполисов, и откроете для себя Хатту — спокойную и нетуристическую.

Описание экскурсии

Пасека в горах Хатты

Единственная пасека в ОАЭ, открытая для путешественников. Вы увидите, как производится мёд в горных условиях, и поучаствуете в дегустации.

Дом Наследия и сторожевая башня

Историческая деревня, где жили местные. Вы узнаете об истории Хатты и подниметесь на сторожевую башню с видом на окрестности.

Финиковая плантация

Увидите, как выращивают финики, а также бананы, папайю и апельсины, и узнаете об особенностях сельского хозяйства в горных районах.

Водный тоннель

Древний тоннель длиной около 580 метров — часть традиционной системы водоснабжения города.

Озеро и дамба

По желанию покатаетесь на каяке, катамаране или надувных «донатах».

Мозаичный водопад

Самый крупный мозаичный водопад в мире внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Он посвящён отцу-основателю ОАЭ.

Организационные детали