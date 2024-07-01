1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Завтра в 08:30
7 июля в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
7 июля в 10:30
350$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Магия вечернего Дубая: Индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Ночной Дубай раскрывает свои тайны! Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие фонтаны ждут вас. Комфортные автомобили и опытные гиды сделают поездку незабываемой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
8 июля в 10:00
$370 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июля 2024Мы ездили с гидом Санчо с Рас в Абу-Даби. Нас было 2 человека, как я не хотела брать групповую экскурсию у
- ККристина30 июня 2024Здравствуйте! Хочу поблагодарить Александру за очень интересную экскурсию в Абу-Даби! 8 часов пролетели незаметно, увлекательно и весело) Спасибо вам большое!
- ННаталья24 апреля 2024Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
- ААнастасия22 апреля 2024Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
- ДДарья17 апреля 2024Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
- ННаталья8 апреля 2024Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «На выходные»
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