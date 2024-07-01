Экскурсии выходного дня в Рас-эль-Хайме

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
150 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Завтра в 08:30
7 июля в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
7 июля в 10:30
350$280 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Магия вечернего Дубая: Индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Ночной Дубай раскрывает свои тайны! Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие фонтаны ждут вас. Комфортные автомобили и опытные гиды сделают поездку незабываемой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
8 июля в 10:00
$370 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Мы ездили с гидом Санчо с Рас в Абу-Даби. Нас было 2 человека, как я не хотела брать групповую экскурсию у
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    отельного гида, и точно не прогадала, 100% попадание. Во-первых, гид не опоздал, приехал на чистой машине. Доехали быстро, пробок не было в выходной день. Поехали в Лувр, это была наша первая локация. Честно, это совсем не то, что я думала. Лувр в Париже лучше, тут интереснее сама архитектура. Соответственно, потом посетили все остальные локации. Время нам было достаточно, если нигде не задерживаться. Во -вторых, мне понравилось, что гид внимательный, везде онлайн билеты сделал, прошли быстро без очереди. Историю рассказал, все показал. В общем, советую!

  • К
    Кристина
    30 июня 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Здравствуйте! Хочу поблагодарить Александру за очень интересную экскурсию в Абу-Даби! 8 часов пролетели незаметно, увлекательно и весело) Спасибо вам большое!
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    Лувр, мечеть в самое сердечко 😍 безумно понравился эмират и рассказ гида о нем и достопримечательностях! Теперь только вас буду советовать друзьям! Спасибо за ваш труд❤️

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
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    учётом его интересов и потребностей. Дамир вежливый, позитивный, ответственный и очень заботливый гид, рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы, во всем помогал. Мы получили массу впечатлений. Спасибо Дамиру и организаторам за отличный день в Дубае.

    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
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    дороге рассказал много интересного, как о самих Эмиратах, так и о жизни местных жителей. Успели посмотреть все, что хотели. Организация на высшем уровне👍🏻 Рекомендую!

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
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    пожелания. Смогли построить маршрут так, чтобы дети не утомились и перекусили тогда когда захотели. Все очень доступным языком было рассказано и показаны основные локации и достопримечательности)))

    Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет
  • Н
    Наталья
    8 апреля 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рас-эль-Хайме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
  2. Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
  3. Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Парк Феррари
  4. Аквапарк Wild Wadi
  5. Парк Warner Bros. World
  6. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июле 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 370 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 153 ⭐ отзыва, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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