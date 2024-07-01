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отельного гида, и точно не прогадала, 100% попадание. Во-первых, гид не опоздал, приехал на чистой машине. Доехали быстро, пробок не было в выходной день. Поехали в Лувр, это была наша первая локация. Честно, это совсем не то, что я думала. Лувр в Париже лучше, тут интереснее сама архитектура. Соответственно, потом посетили все остальные локации. Время нам было достаточно, если нигде не задерживаться. Во -вторых, мне понравилось, что гид внимательный, везде онлайн билеты сделал, прошли быстро без очереди. Историю рассказал, все показал. В общем, советую!