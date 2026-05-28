Описание экскурсииЭкскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма Отправляйтесь из Рас-эль-Хайма в столицу ОАЭ на эксклюзивную экскурсию в индвидуальной мини-группе до 4 человек. Это уникальная возможность познакомиться с сердцем Эмиратов, где традиционная культура гармонично сочетается с дерзким современным развитием. Вы увидите, как скромное жемчужное поселение превратилось в один из самых амбициозных мегаполисов мира, создавая чудеса архитектуры и привлекая глобальные культурные проекты на берегу Персидского залива. Важная информация:
• Одежда для посещения:
- Женщины: одежда должна полностью закрывать руки и ноги.
- По запросу предоставляем абайи (мусульманскую одежду), которые возвращаются после посещения. Просим предупредить заранее.
- Важно: последовательность и детали маршрута могут быть скорректированы по согласованию с участниками группы для максимального комфорта и удобства.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белая мечеть Шейха Заида
- Отель президента Emirates Palace
- Qasr al vatan - Дворец шейха
- Финиковый и фруктовый рынок
- Музей Лувр Абу-Даби
- Башни Etihad Towers
- Набережная Абу-Даби Corniche
- Город панков Last Exit из кинофильма Безумный Макс
- Тематический парк развлечений Ferrari World
- Арт-музей TeamLab Phenomena
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный автомобиль
Что не входит в цену
- Билеты в Лувр:/n/n Взрослый - 20$/n До 17 лет - бесплатно
- Каср Аль-Ватан (Qasr Al Watan):/n/n Взрослый - 20$/n Детский - 15$ (от 14 лет)
- Парк «WARNER BROTHERS» - 90$
- Парк «FERRARI WORLD» - 90$
- Парк «SEA WORLD» - 95$
- TeamLab Phenomena: /n/n Взрослый - 45$ /n Детский - 15$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рас-эль-Хайма, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
