Знакомство со столицей: тур по Абу-Даби за один день из Рас-эль-Хайма

Описание экскурсии

Экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма Отправляйтесь из Рас-эль-Хайма в столицу ОАЭ на эксклюзивную экскурсию в индвидуальной мини-группе до 4 человек. Это уникальная возможность познакомиться с сердцем Эмиратов, где традиционная культура гармонично сочетается с дерзким современным развитием. Вы увидите, как скромное жемчужное поселение превратилось в один из самых амбициозных мегаполисов мира, создавая чудеса архитектуры и привлекая глобальные культурные проекты на берегу Персидского залива. Важная информация:

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белая мечеть Шейха Заида
  • Отель президента Emirates Palace
  • Qasr al vatan - Дворец шейха
  • Финиковый и фруктовый рынок
  • Музей Лувр Абу-Даби
  • Башни Etihad Towers
  • Набережная Абу-Даби Corniche
  • Город панков Last Exit из кинофильма Безумный Макс
  • Тематический парк развлечений Ferrari World
  • Арт-музей TeamLab Phenomena
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный автомобиль
Что не входит в цену
  • Билеты в Лувр:/n/n Взрослый - 20$/n До 17 лет - бесплатно
  • Каср Аль-Ватан (Qasr Al Watan):/n/n Взрослый - 20$/n Детский - 15$ (от 14 лет)
  • Парк «WARNER BROTHERS» - 90$
  • Парк «FERRARI WORLD» - 90$
  • Парк «SEA WORLD» - 95$
  • TeamLab Phenomena: /n/n Взрослый - 45$ /n Детский - 15$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рас-эль-Хайма, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда для посещения:
  • Женщины: одежда должна полностью закрывать руки и ноги
  • По запросу предоставляем абайи (мусульманскую одежду), которые возвращаются после посещения. Просим предупредить заранее
  • Важно: последовательность и детали маршрута могут быть скорректированы по согласованию с участниками группы для максимального комфорта и удобства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

