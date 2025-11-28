Дубай — это город, в который сложно не влюбиться.
Я и сам влюблён в него — в его невероятные небоскрёбы, пульсирующий ритм жизни, устремлённость в будущее и уважение прошлого.
Поэтому с радостью
Описание экскурсии
- Burj Al Arab — отель «Парус»
- Burj Khalifa — самое высокое здание в мире
- Dubai Mall — самый большой в мире торговый центр с уникальным фонтаном-водопадом «Ловцы за жемчугом»
- Madinat Jumeirah — уютный район с каналами и невысокими зданиями, за что его прозвали «Дубайской Венецией»
- Jumeirah — прибрежный район с отличными пляжами и отелями
- Скульптура «Табун золотых лошадей»
- Palm Jumeirah Dubai — тот самый насыпной остров в виде пальмы
- Яхт-клуб Dubai Marina и променад «JBR Walk»
- Museum of the Future — это здание Музея будущего станет эффектным фоном для ваших фото
- Dubai Frame — Дубайская рамка, условно разделяющая город на Старый и Новый
- Вечернее шоу поющих и танцующих фонтанов
Я расскажу вам про архитектурные чудеса эмирата, исторические этапы развития, роль торговли жемчугом и нефтяной бум. Знали ли вы, что 20 % подъёмных кранов, существующих в мире, находятся в Дубае? Почему получить гражданство ОАЭ иностранцу невозможно? Обсудим всё это, а также амбициозные проекты шейхов.
Организационные детали
- Я заберу вас от вашего отеля и по окончании привезу обратно
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или легковом авто в зависимости от размера группы
- В программе предусмотрена остановка на обед, вы сможете выбрать понравившийся вам ресторан (оплата по меню)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахзод — ваш гид в Шардже
Провёл экскурсии для 564 туристов
Меня зовут Шахзод, я уже более 5 лет живу и работаю в Дубае гидом по всей стране, провёл множество индивидуальных и групповых экскурсий для гостей эмиратов. Мне очень нравится моя работа, потому что я могу делать путешествия людей более запоминающимися. Также я очень трепетно отношусь к комфорту в путешествии, поэтому об этом можете не беспокоиться!
