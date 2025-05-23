Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
$250 за всё до 4 чел.
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Сегодня в 18:00
30 ноя в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Дубай - город роскоши (из Шарджи)
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: По договорённости
$ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна23 мая 2025Дубай - первая встреча (из Шарджи)Дата посещения: 16 апреля 2025Прекрасная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
- ААнна21 ноября 2025Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10! Мы первый раз в
- ООльга19 ноября 2025Все было хорошо. Спасибо организатору.
- ЛЛидия12 ноября 2025Очень понравилась экскурсия!
- ММария6 ноября 2025Экскурсия понравилась! Проводил Алексей. Гид пунктуален, до встречи всегда был на связи, очень хорошо разбирается в истории страны, и отлично
- ООксана16 сентября 2025Были транзитным рейсом в Шардже и взяли экскурсию в Дубай. Вечерний тур на машине лучшее решение, не надо мучаться от жары. Пунктуальный трансфер, чистый автомобиль, эрудированный гид. Увидели все самое главное за один вечер: и современные небоскребы, и старинный район.
- ДДмитрий20 августа 2025Хотим выразить благодарность за прекрасную экскурсию. Это было чудесное погружение в историю и культуру, очень приятное времяпровождения. Очень хороший гид
- ООлеся23 июля 2025Спасибо Алексею, встретил в аэропорту и вернул обратно через 8 часов, была проездом. Показал город и достопримечательности, походили, пофотографировали, рассказал
- ССергей14 мая 2025Отличный человек, замечательная экскурсия. Все устроило на все 100%. Рекомендую.
- ССофья19 апреля 2025Спасибо огромное Алексею,за чудесный проведенный день!
- ООльга17 апреля 2025У нас был длинный транзит в аэропорту Шарджа и мы решили скоротать время на экскурсии. Выбрали Дубай. Хочется поблагодарить Алексея.
- ГГузель8 апреля 2025Нашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места для проезда и парковки в
- ККсения6 марта 2025Мы ездили с Алексеем.
Провели интересно и очень душевно день. Так как с нами был ребенок (5 лет), то план пришлось
- ММарина25 января 2025Алексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, и заинтересовать супергородом.
В самолёте уже поняла… Надо вернуться! Спасибо!!!
Марина и Михаил.
- ЕЕкатерина22 января 2025Отличный вариант, чтобы познакомиться с Дубаем! Всего за 8 часов мы увидели столько, что сами бы не объехали и за 3 дня. Алексей - отличный гид, обладающий огромнейшим объемом знаний о стране и интересный собеседник. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлизавета7 января 2025Я поставила 4 звезды, потому что мы были на экскурсии с маленьким ребенком и попали в сильные пробки. К сожалению,
- ООксана4 января 2025Большое спасибо Алексею за индивидуальную экскурсию по Дубаю. Было познавательно и интересно. Продуктивно провели время стыковки между рейсами, все успели 😉.
- ЕЕлена9 декабря 2024Большое спасибо Алексею за отлично проведенный день в Дубае. Познавательно и интересно. В копилку лучших воспоминаний!
- ААлина6 декабря 2024Большое спасибо Алексею за организацию экскурсии по Дубаю для родителей, они остались очень довольны. Встреча из Аэропорта Шарджи состоялась четко
- ААндрей1 декабря 2024Экскурсия с гидом Алексеем началась в аэропорту Шарджи, где у нас была стыковка между рейсами более 16 часов. Он нас
