Увидеть самое главное в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Шардже на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дубай - первая встреча (из Шарджи)
На машине
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
$250 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Сегодня в 18:00
30 ноя в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Дубай - город роскоши (из Шарджи)
На машине
На микроавтобусе
9 часов
Индивидуальная
Дубай - город роскоши (из Шарджи)
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: По договорённости
$ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    23 мая 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Дата посещения: 16 апреля 2025
    Прекрасная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
  • А
    Анна
    21 ноября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10! Мы первый раз в
    читать дальше

    ОАЭ и благодаря Алексею узнали историю этой страны, пока ехали из нашего отеля в Шардже до Дубая, посмотрели все, что хотели в городе. При этом не галопом, а в спокойном темпе. За интересной и познавательной беседой попили вкусный кофе в старом городе. Пообедали в итальянском ресторане в Дубай Марина, опять же с учетом наших пожеланий. Масса положительных впечатлений от города! По организации тоже все отлично. Машина чистая, Алексей хороший водитель, и в целом доброжелательный человек. И повторюсь, что это действительно экскурсия, а не просто поездка от одной точки до другой с фотоостановками. Рекомендую однозначно!!

  • О
    Ольга
    19 ноября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Все было хорошо. Спасибо организатору.
  • Л
    Лидия
    12 ноября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Очень понравилась экскурсия!
  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Экскурсия понравилась! Проводил Алексей. Гид пунктуален, до встречи всегда был на связи, очень хорошо разбирается в истории страны, и отлично
    читать дальше

    водит автомобиль! Провез нас по всем знаковым местам за 1 день во время транзитной пересадки в Шардже, на комфортном авто с кондиционером. Хоть мы попали в день песчаной бури, настроение это не испортило 😃

  • О
    Оксана
    16 сентября 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Были транзитным рейсом в Шардже и взяли экскурсию в Дубай. Вечерний тур на машине лучшее решение, не надо мучаться от жары. Пунктуальный трансфер, чистый автомобиль, эрудированный гид. Увидели все самое главное за один вечер: и современные небоскребы, и старинный район.
  • Д
    Дмитрий
    20 августа 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Хотим выразить благодарность за прекрасную экскурсию. Это было чудесное погружение в историю и культуру, очень приятное времяпровождения. Очень хороший гид
    читать дальше

    Алексей, внимательно к нам относился. Данная экскурсия отличный вариант как и для прилетевших туристов, так и для людей посетивших страну транзитом с длительной пересадкой, очень рекомендую.

  • О
    Олеся
    23 июля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо Алексею, встретил в аэропорту и вернул обратно через 8 часов, была проездом. Показал город и достопримечательности, походили, пофотографировали, рассказал
    читать дальше

    все о городе и его основании, а так же о основателях, а так же много чего интересного. Однозначно рекомендую всем воспользоваться его услугами.

  • С
    Сергей
    14 мая 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Отличный человек, замечательная экскурсия. Все устроило на все 100%. Рекомендую.
  • С
    Софья
    19 апреля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо огромное Алексею,за чудесный проведенный день!
  • О
    Ольга
    17 апреля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    У нас был длинный транзит в аэропорту Шарджа и мы решили скоротать время на экскурсии. Выбрали Дубай. Хочется поблагодарить Алексея.
    читать дальше

    Быстро откликнулся на заказ, согласовали время встречи, за неделю до экскурсии еще раз связались. В аэропорт приехал заранее и встречал нас на выходе. Обратно тоже доставил нас своевременно. Прекрасно провел экскурсию. Рассказывал то, что нам было интересно, легко отвечал на вопросы связанные как с историей, но и с современным укладом жизни. Интересно общаться с человеком, который живет в этой стране много лет.

  • Г
    Гузель
    8 апреля 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Нашем гидом был Алексей, благодарим его за аккуратность в вождении и умении находить удобные места для проезда и парковки в
    читать дальше

    труднодоступных местах Дубая. 😉 Вся экскурсия была информативная и интересная, многое узнали о Эмиратах, тем более когда ты едешь в небольшой компании то и соответственно уровень коммуникации гида с путешественниками он очень заметен сразу. Рекомендую и советую команду Юрия в качестве гидов в ОАЭ 🇦🇪

  • К
    Ксения
    6 марта 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Мы ездили с Алексеем.
    Провели интересно и очень душевно день. Так как с нами был ребенок (5 лет), то план пришлось
    читать дальше

    поменять по ходу. Алексей подстроился под наши пожелания, подсказал лучшие варианты, интересно рассказывал про разные места и город в целом. Мы очень довольны, в следующий раз снова обратимся и будем рекомендовать друзьям.

  • М
    Марина
    25 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Алексей, добрый день. Вы очень приятный, общительный человек, сумевший показать за короткое время привлекательные места, и заинтересовать супергородом.
    В самолёте уже поняла… Надо вернуться! Спасибо!!!
    Марина и Михаил.
  • Е
    Екатерина
    22 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Отличный вариант, чтобы познакомиться с Дубаем! Всего за 8 часов мы увидели столько, что сами бы не объехали и за 3 дня. Алексей - отличный гид, обладающий огромнейшим объемом знаний о стране и интересный собеседник. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    7 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Я поставила 4 звезды, потому что мы были на экскурсии с маленьким ребенком и попали в сильные пробки. К сожалению,
    читать дальше

    это подпортило впечатление. Советую заранее проконсультироваться с гидом насчет времени, чтобы так не попадать. В остальном все хорошо, пунктуально, с комфортом.

  • О
    Оксана
    4 января 2025
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Большое спасибо Алексею за индивидуальную экскурсию по Дубаю. Было познавательно и интересно. Продуктивно провели время стыковки между рейсами, все успели 😉.
  • Е
    Елена
    9 декабря 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Большое спасибо Алексею за отлично проведенный день в Дубае. Познавательно и интересно. В копилку лучших воспоминаний!
  • А
    Алина
    6 декабря 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Большое спасибо Алексею за организацию экскурсии по Дубаю для родителей, они остались очень довольны. Встреча из Аэропорта Шарджи состоялась четко
    читать дальше

    в заявленное время, за половину дня между стыковочными рейсами им удалось посмотреть основные достопримечательности, пофотографироваться, вкусно перекусить. Самостоятельно в незнакомом большом городе без сопровождающего сделать это довольно сложно. Надеюсь, что в будущем еще ни раз удастся воспользоваться вашими услугами)

  • А
    Андрей
    1 декабря 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Экскурсия с гидом Алексеем началась в аэропорту Шарджи, где у нас была стыковка между рейсами более 16 часов. Он нас
    читать дальше

    встретил, усадил в машину и повез в Дубай. Официальная продолжительность экскурсии 8 часов, но у нас она продолжалась более 9. Посмотрели основные достопримечательности
    этого города будущего, очень большое впечатление произвели огромные небоскребы и их оригинальная архитектура. Алексей очень много рассказал об ОАЭ как в новейшей истории, так и и о стране в прошлые времена. Время пролетело незаметно и вот пришла пора возвращаться в аэропорт. Экскурсия прекрасно заполнила время стыковки между рейсами. Огромное спасибо Алексею, он заставил пересмотреть мои взгляды на ОАЭ как на нефтедобывающую страну в пустыне. Оказалось, что эта страна уверенно смотрит в будущее и не связывает это будущее только с нефтью.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дубай - первая встреча (из Шарджи)
  2. В Абу-Даби с комфортом
  3. Дубай - город роскоши (из Шарджи)
Какие места ещё посмотреть в Шардже
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Аквариум
  2. LegoLand
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в ноябре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 350. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 45 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь