Олег Д. проводит ещё 5 экскурсий

Что такое фотопрогулка?Это относительно новый термин, обозначающий знакомую многим прогулку 👣 с фотоаппаратом. Только вместо вашего спутника или подружки будет фотограф с профессиональной аппаратурой. Выездная фотосессия 📷 в Дубай подарит вам массу незабываемых эмоций и замечательных снимков. Куда пойдём сниматься?Туда — куда душа пожелает! И никак иначе. Обычно люди гуляют по оживлённым кварталам Дубая, по пляжу, посещают знаменитые достопримечательности 🏛️, чтобы запечатлеть себя на их фоне на память, и чтоб похвастаться в социальных сетях оригинальными снимками с отдыха. Как успеть сходить на экскурсию ⛳ и фотосессию?Очень просто — совместить их! Только представьте себе, вместо групповой экскурсии 🧭 вы сможете попасть на индивидуальную с личным фотографом. И это отличная экономия времени. Как подготовиться?Прелесть выездной фотосессии в Дубай в том, что она позволяет сделать множество необычных кадров. Каждый из них уникален, и чтобы вы не выглядели на всех разных фонах одинаково, непременно захватите с собой несколько вариантов нарядов. А что ещё?Самое главное — хорошее настроение, это самый важный и простой совет для любого фотосета. Ваша искренняя улыбка, сияющие глаза и внутренняя раскрепощенность сделают снимки тёплыми, оригинальными и «настоящими». А ещё позаботьтесь об удобной обуви, поскольку ходить нужно будет много, и очках, головном уборе для защиты от солнца. А что на счёт прически, макияжа и аксессуаров?На ваш выбор. Главное, чтобы прическа не была слишком замысловатой и её можно было в любой момент поправить. Макияж можно сделать любой: и естественный, и вызывающе яркий. Но не забудьте о вездесущей жаре — косметика не должна размазывается и растекаться.

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