Олег Д. проводит ещё 5 экскурсий

  1. ОАЭ
  2. Экскурсии

Фото-экскурсия в Дубае

Олег Д.
Олег Д. – Гид из Шарджи
Как часто, когда находитесь на отдыхе или путешествуете, вас огорчает качество сделанных самостоятельно снимков? Слишком яркие солнечные лучи, ветер, засвеченные кадры, невыгодные позы на фотографиях способны испортить лучшие памятные фотографии 📸.

Вы сможете привезти из отпуска в Дубае самые яркие, удачные и сочные кадры, если запишитесь на нашу фотопрогулку.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Фото-экскурсия в Дубае
Фото-экскурсия в Дубае
Что такое фотопрогулка?Это относительно новый термин, обозначающий знакомую многим прогулку 👣 с фотоаппаратом. Только вместо вашего спутника или подружки будет фотограф с профессиональной аппаратурой. Выездная фотосессия 📷 в Дубай подарит вам массу незабываемых эмоций и замечательных снимков. Куда пойдём сниматься?Туда — куда душа пожелает! И никак иначе. Обычно люди гуляют по оживлённым кварталам Дубая, по пляжу, посещают знаменитые достопримечательности 🏛️, чтобы запечатлеть себя на их фоне на память, и чтоб похвастаться в социальных сетях оригинальными снимками с отдыха. Как успеть сходить на экскурсию ⛳ и фотосессию?Очень просто — совместить их! Только представьте себе, вместо групповой экскурсии 🧭 вы сможете попасть на индивидуальную с личным фотографом. И это отличная экономия времени. Как подготовиться?Прелесть выездной фотосессии в Дубай в том, что она позволяет сделать множество необычных кадров. Каждый из них уникален, и чтобы вы не выглядели на всех разных фонах одинаково, непременно захватите с собой несколько вариантов нарядов. А что ещё?Самое главное — хорошее настроение, это самый важный и простой совет для любого фотосета. Ваша искренняя улыбка, сияющие глаза и внутренняя раскрепощенность сделают снимки тёплыми, оригинальными и «настоящими». А ещё позаботьтесь об удобной обуви, поскольку ходить нужно будет много, и очках, головном уборе для защиты от солнца. А что на счёт прически, макияжа и аксессуаров?На ваш выбор. Главное, чтобы прическа не была слишком замысловатой и её можно было в любой момент поправить. Макияж можно сделать любой: и естественный, и вызывающе яркий. Но не забудьте о вездесущей жаре — косметика не должна размазывается и растекаться.
Записывайтесь на фотопрогулку — потрясающие впечатления и яркие фото ждут вас. Абу Даби закрыт ориентировочно до декабря!
Что входит
  • Фотопрогулка
  • Аренда сногсшибательных платьев для фотосессии (бесплатно)
  • Аренда новогодних аксессуаров, аксессуары для свадьбы + восточные/арабские костюмы для фотосессии (бесплатно).
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Фото-экскурсия в Дубае
Фото-экскурсия в Дубае
Фото-экскурсия в Дубае
Фото-экскурсия в Дубае

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Д.
Олег Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Олег Д. проводит ещё 5 экскурсий

Дивный сад Миракл Гарден
$170
2 часа
Дивный сад Миракл Гарден
Ночной Дубай
$220
3 часа
Ночной Дубай
Экскурсия в Баб аль Шамс
$240
5 часов
Экскурсия в Баб аль Шамс
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
$430
7 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю + мечеть шейха Зайда
Экскурсия по визитным карточкам Дубая
$225
4 часа
Экскурсия по визитным карточкам Дубая

Еще несколько необычных экскурсий в Шардже

Сафари по Аравийской пустыне
$60
5 часов
Сафари по Аравийской пустыне
4 отзыва
Самое захватывающее приключение в Эмиратах
Знакомство с Дубаем
скидка25%
180
$135
8 часов
Знакомство с Дубаем
2 отзыва
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
$30
5 часов
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
2 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
$35
8 часов
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
2 отзыва
Пустынное сафари, ужин и шоу
$55
5 часов
Пустынное сафари, ужин и шоу
2 отзыва
По Дубаю на кабриолете
$300
3 часа
По Дубаю на кабриолете
1 отзыв
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата