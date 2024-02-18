Если вам недостаточно стандартных экскурсий, вы любите держать все под контролем и самостоятельно планировать свой отдых — этот вариант идеально вам подходит. Вы можете взять стандартную экскурсию и подстроить ее под себя, или же спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить.

Поездка по Дубаю

Путешествие по Дубаю включает посещение самого большого ТРЦ в мире — The Dubai Mall. Центр занимает территорию площадью 1,2 млн кв. м, на которой разместились многочисленные торговые и развлекательные зоны. В их числе — крытый золотой рынок, «остров моды», Аквариум. Проедем по элитному району Дубай-Марина, застроенному роскошными отелями и частными домами. Увидите «визитную карточку» Дубая — 321-метровый отель-парус Бурж Аль Араб. Строительством пятизвездочного отеля класса делюкс занималось более 3 тысяч компаний, а над его оформлением работали 250 ведущих дизайнеров. Во время поездки по Дубаю мы осмотрим многочисленные искусственные острова, созданные в виде пальм и имеющие очертания континентов. Увидите башню Бурдж-Халифа — самый высокий небоскреб в форме сталагмита высотой 828 метров.

Важно знать:

Стоимость включает в себя эксклюзивную аренду автомобиля вместе с гидом-водителем, который проведет вас по любому выбранному вами маршруту.