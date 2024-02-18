Путешествуйте по Арабским Эмиратам с максимальным комфортом — на автомобиле с личным гидом-водителем. Познакомьтесь с роскошным Дубаем во время поездки по индивидуальному маршруту.
Самый большой торговый центр в мире, искусственные острова, отель-парус и знаменитая башня Бурдж-Халифа — выбирайте только интересные для вас достопримечательности.
Самый большой торговый центр в мире, искусственные острова, отель-парус и знаменитая башня Бурдж-Халифа — выбирайте только интересные для вас достопримечательности.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Land Cruiser
|$450
|Toyota Previa
|$350
|Tesla Model X
|$500
|Mercedes S class
|$500
|Hyundai H1
|$400
Что вас ожидает:
- Дубай Молл
- Бурдж-Халифа
- Фонтаны в Дубай Молле
- Район Дубай-Марина
- Пальмовый остров
- Отель Бурж-Аль-Араб
- Район Джумейра
- Т/ц Мадинат Джумейра
- Шоссе Шейха Зайда
Описание
Если вам недостаточно стандартных экскурсий, вы любите держать все под контролем и самостоятельно планировать свой отдых — этот вариант идеально вам подходит. Вы можете взять стандартную экскурсию и подстроить ее под себя, или же спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить.
Поездка по Дубаю
Путешествие по Дубаю включает посещение самого большого ТРЦ в мире — The Dubai Mall. Центр занимает территорию площадью 1,2 млн кв. м, на которой разместились многочисленные торговые и развлекательные зоны. В их числе — крытый золотой рынок, «остров моды», Аквариум. Проедем по элитному району Дубай-Марина, застроенному роскошными отелями и частными домами. Увидите «визитную карточку» Дубая — 321-метровый отель-парус Бурж Аль Араб. Строительством пятизвездочного отеля класса делюкс занималось более 3 тысяч компаний, а над его оформлением работали 250 ведущих дизайнеров. Во время поездки по Дубаю мы осмотрим многочисленные искусственные острова, созданные в виде пальм и имеющие очертания континентов. Увидите башню Бурдж-Халифа — самый высокий небоскреб в форме сталагмита высотой 828 метров.
Важно знать:
Стоимость включает в себя эксклюзивную аренду автомобиля вместе с гидом-водителем, который проведет вас по любому выбранному вами маршруту.
Каждый день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Возможность спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить
- Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии из любого отеля в Дубае, Шардже или Аджмане
- Увлекательный рассказ сертифицированного гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Личные расходы туриста
- Трансфер до/от места проведения экскурсии из любого другого города
- Приобретение сувенирной продукции (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день, в любое времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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