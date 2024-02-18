Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле

Индивидуальная экскурсия в Шардже
Путешествуйте по Арабским Эмиратам с максимальным комфортом — на автомобиле с личным гидом-водителем. Познакомьтесь с роскошным Дубаем во время поездки по индивидуальному маршруту.

Самый большой торговый центр в мире, искусственные острова, отель-парус и знаменитая башня Бурдж-Халифа — выбирайте только интересные для вас достопримечательности.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
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фев
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24
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Land Cruiser$450
Toyota Previa$350
Tesla Model X$500
Mercedes S class$500
Hyundai H1$400

Что вас ожидает:

  • Дубай Молл
  • Бурдж-Халифа
  • Фонтаны в Дубай Молле
  • Район Дубай-Марина
  • Пальмовый остров
  • Отель Бурж-Аль-Араб
  • Район Джумейра
  • Т/ц Мадинат Джумейра
  • Шоссе Шейха Зайда

Описание

Если вам недостаточно стандартных экскурсий, вы любите держать все под контролем и самостоятельно планировать свой отдых — этот вариант идеально вам подходит. Вы можете взять стандартную экскурсию и подстроить ее под себя, или же спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить.

Поездка по Дубаю

Путешествие по Дубаю включает посещение самого большого ТРЦ в мире — The Dubai Mall. Центр занимает территорию площадью 1,2 млн кв. м, на которой разместились многочисленные торговые и развлекательные зоны. В их числе — крытый золотой рынок, «остров моды», Аквариум. Проедем по элитному району Дубай-Марина, застроенному роскошными отелями и частными домами. Увидите «визитную карточку» Дубая — 321-метровый отель-парус Бурж Аль Араб. Строительством пятизвездочного отеля класса делюкс занималось более 3 тысяч компаний, а над его оформлением работали 250 ведущих дизайнеров. Во время поездки по Дубаю мы осмотрим многочисленные искусственные острова, созданные в виде пальм и имеющие очертания континентов. Увидите башню Бурдж-Халифа — самый высокий небоскреб в форме сталагмита высотой 828 метров.

Важно знать:

Стоимость включает в себя эксклюзивную аренду автомобиля вместе с гидом-водителем, который проведет вас по любому выбранному вами маршруту.

Каждый день, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Возможность спланировать поездку полностью самостоятельно, выбрав достопримечательности, которые хотите посетить
  • Транспортное обслуживание (поездка на автомобиле) и трансфер до/от места проведения экскурсии из любого отеля в Дубае, Шардже или Аджмане
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туриста
  • Трансфер до/от места проведения экскурсии из любого другого города
  • Приобретение сувенирной продукции (по желанию)
Место начала и завершения?
Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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