Программа наших экскурсий разработана специальным образом, чтобы вы посетили самые основные достопримечательности 🏛️, а экскурсионный тур не был для Вас утомительным.
Наша команда профессионалов сделает ваше путешествие самым ярким и запоминающимся, чтобы у вас обязательно возникло желание вернуться вновь в прекрасные Эмираты.
Предлагаем Вашему вниманию новую увлекательную экскурсию ⛳ на озеро Хатта Рок.
Восхитительное место красоты, силы и вдохновения! Самая настоящая жемчужина ОАЭ.
Эксклав Хатта находится высоко в горах ⛰️ Хаджар располагается в 134 км к востоку от Дубай и граничит с Оманом на юго-востоке, эмиратами Аджман на западе, Рас-Аль-Хайма на севере.
Прозрачные озёра, чистый горный воздух, величественные скалы, солнце ☀️ - зарядитесь энергией природы!
Экскурсионный тур
включает в себя:
- Трансфер;
- Фруктовый рынок - посещение;
- Озеро Хатта Рок - прогулка 👣, фото-стоп;
- Посещение историко-этнографической деревни Наследия Heritage Village;
- Катание на лодочке/катамаране за отдельную оплату на месте;
- Питание в ресторане, шведский стол (по желанию, + 20$ с человека);