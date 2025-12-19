Шарджа — культурное сердце ОАЭ, где современное искусство гармонично существует рядом с древними традициями, а природа расцветает в свете огней. С нами вы увидите не парадную роскошь, а настоящую душу этих мест. На вечерней прогулке от морских глубин до сияющих набережных вас ждёт погружение в мир, где каждый уголок рассказывает свою историю.

Описание экскурсии

Как организована программа

Вы заранее выбираете, какие локации хотите посетить (от 3 до 5)

Мы сообщаем окончательную сумму за все нужные билеты и при необходимости бронируем их

На месте гид также поможет разобраться с оплатой

Что вас ожидает

Sharjah Aquarium

В стеклянном тоннеле среди коралловых рифов проплывают рыбы всех цветов радуги. Это идеальное место, чтобы настроиться на спокойный лад и сделать снимки.

Rain Room — «Комната дождя»

Здесь вы шагнёте под ливень, но останетесь совершенно сухими. Эта интерактивная инсталляция — не просто аттракцион, а эксперимент с восприятием, который гарантирует необычные кадры.

Музей исламской цивилизации

В стенах этого музея хранятся свидетельства великой науки и искусства: изящные астролябии, древние манускрипты, украшенные золотом, и модели знаменитых мечетей. Здесь вы почувствуете глубину и мудрость истории.

Остров Аль-Нур и Дом бабочек

В стеклянном павильоне Дома бабочек вас встретят сотни порхающих созданий. После этого мы неспешно прогуляемся по острову среди световых инсталляций и причудливых арт-объектов, отражающихся в водах лагуны.

Мечеть Аль-Нур — фотостоп

Мы подгадаем время так, чтобы вы застали два её образа: благородные силуэты на фоне закатного неба и торжественное сияние после включения ночной подсветки.

Голубой рынок (Blue Souq)

Вечером его арочные фасады, подсвеченные синим, превращаются в сказочный дворец из «Тысячи и одной ночи». Мы полюбуемся этой архитектурной жемчужиной снаружи, ощутив дух традиционной торговли.

Набережная Аль-Маджаз

Здесь царит расслабленная курортная атмосфера. Мы прогуляемся среди пальм вдоль воды, под шёпот фонтанов, и откроем для себя лучшие панорамы городской бухты.

Канал Аль-Касба (Al Qasba)

Финальный аккорд вечера — сияющий канал с пешеходными мостами и ярким колесом обозрения «Око Эмиратов». По желанию вы сможете завершить день прогулкой на традиционной лодке абра.

Организационные детали