Магия вечерней Шарджи

Ночная подсветка мечетей, современное искусство и прогулка по тропическому острову
Шарджа — культурное сердце ОАЭ, где современное искусство гармонично существует рядом с древними традициями, а природа расцветает в свете огней. С нами вы увидите не парадную роскошь, а настоящую душу этих мест.

На вечерней прогулке от морских глубин до сияющих набережных вас ждёт погружение в мир, где каждый уголок рассказывает свою историю.
Описание экскурсии

Как организована программа

  • Вы заранее выбираете, какие локации хотите посетить (от 3 до 5)
  • Мы сообщаем окончательную сумму за все нужные билеты и при необходимости бронируем их
  • На месте гид также поможет разобраться с оплатой

Что вас ожидает

Sharjah Aquarium

В стеклянном тоннеле среди коралловых рифов проплывают рыбы всех цветов радуги. Это идеальное место, чтобы настроиться на спокойный лад и сделать снимки.

Rain Room — «Комната дождя»

Здесь вы шагнёте под ливень, но останетесь совершенно сухими. Эта интерактивная инсталляция — не просто аттракцион, а эксперимент с восприятием, который гарантирует необычные кадры.

Музей исламской цивилизации

В стенах этого музея хранятся свидетельства великой науки и искусства: изящные астролябии, древние манускрипты, украшенные золотом, и модели знаменитых мечетей. Здесь вы почувствуете глубину и мудрость истории.

Остров Аль-Нур и Дом бабочек

В стеклянном павильоне Дома бабочек вас встретят сотни порхающих созданий. После этого мы неспешно прогуляемся по острову среди световых инсталляций и причудливых арт-объектов, отражающихся в водах лагуны.

Мечеть Аль-Нур — фотостоп

Мы подгадаем время так, чтобы вы застали два её образа: благородные силуэты на фоне закатного неба и торжественное сияние после включения ночной подсветки.

Голубой рынок (Blue Souq)

Вечером его арочные фасады, подсвеченные синим, превращаются в сказочный дворец из «Тысячи и одной ночи». Мы полюбуемся этой архитектурной жемчужиной снаружи, ощутив дух традиционной торговли.

Набережная Аль-Маджаз

Здесь царит расслабленная курортная атмосфера. Мы прогуляемся среди пальм вдоль воды, под шёпот фонтанов, и откроем для себя лучшие панорамы городской бухты.

Канал Аль-Касба (Al Qasba)

Финальный аккорд вечера — сияющий канал с пешеходными мостами и ярким колесом обозрения «Око Эмиратов». По желанию вы сможете завершить день прогулкой на традиционной лодке абра.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Malibu или KIA SUV
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля и обратно, прохладная питьевая вода в машине
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются билеты в выбранные локации:
    — Sharjah Aquarium: взрослый 35 AED, дети от 2 до 12 лет 20 AED
    — Rain Room: 80 AED за 30 минут, по предварительной брони
    — Дом бабочек: взрослый 35 AED, дети от 2 до 12 лет 20 AED
    — Музей исламской цивилизации: взрослый 25 AED, дети от 2 до 12 лет 10 AED
    — лодочная прогулка по каналу Аль-Касба: около 50–70 AED за всю лодку

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша
Аиша — Организатор в Шардже
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!

