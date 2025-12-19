Ночная подсветка мечетей, современное искусство и прогулка по тропическому острову
Шарджа — культурное сердце ОАЭ, где современное искусство гармонично существует рядом с древними традициями, а природа расцветает в свете огней. С нами вы увидите не парадную роскошь, а настоящую душу этих мест.
На вечерней прогулке от морских глубин до сияющих набережных вас ждёт погружение в мир, где каждый уголок рассказывает свою историю.
Описание экскурсии
Как организована программа
Вы заранее выбираете, какие локации хотите посетить (от 3 до 5)
Мы сообщаем окончательную сумму за все нужные билеты и при необходимости бронируем их
На месте гид также поможет разобраться с оплатой
Что вас ожидает
Sharjah Aquarium
В стеклянном тоннеле среди коралловых рифов проплывают рыбы всех цветов радуги. Это идеальное место, чтобы настроиться на спокойный лад и сделать снимки.
Rain Room — «Комната дождя»
Здесь вы шагнёте под ливень, но останетесь совершенно сухими. Эта интерактивная инсталляция — не просто аттракцион, а эксперимент с восприятием, который гарантирует необычные кадры.
Музей исламской цивилизации
В стенах этого музея хранятся свидетельства великой науки и искусства: изящные астролябии, древние манускрипты, украшенные золотом, и модели знаменитых мечетей. Здесь вы почувствуете глубину и мудрость истории.
Остров Аль-Нур и Дом бабочек
В стеклянном павильоне Дома бабочек вас встретят сотни порхающих созданий. После этого мы неспешно прогуляемся по острову среди световых инсталляций и причудливых арт-объектов, отражающихся в водах лагуны.
Мечеть Аль-Нур — фотостоп
Мы подгадаем время так, чтобы вы застали два её образа: благородные силуэты на фоне закатного неба и торжественное сияние после включения ночной подсветки.
Голубой рынок (Blue Souq)
Вечером его арочные фасады, подсвеченные синим, превращаются в сказочный дворец из «Тысячи и одной ночи». Мы полюбуемся этой архитектурной жемчужиной снаружи, ощутив дух традиционной торговли.
Набережная Аль-Маджаз
Здесь царит расслабленная курортная атмосфера. Мы прогуляемся среди пальм вдоль воды, под шёпот фонтанов, и откроем для себя лучшие панорамы городской бухты.
Канал Аль-Касба (Al Qasba)
Финальный аккорд вечера — сияющий канал с пешеходными мостами и ярким колесом обозрения «Око Эмиратов». По желанию вы сможете завершить день прогулкой на традиционной лодке абра.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Malibu или KIA SUV
В стоимость входит трансфер из вашего отеля и обратно, прохладная питьевая вода в машине
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются билеты в выбранные локации: — Sharjah Aquarium: взрослый 35 AED, дети от 2 до 12 лет 20 AED — Rain Room: 80 AED за 30 минут, по предварительной брони — Дом бабочек: взрослый 35 AED, дети от 2 до 12 лет 20 AED — Музей исламской цивилизации: взрослый 25 AED, дети от 2 до 12 лет 10 AED — лодочная прогулка по каналу Аль-Касба: около 50–70 AED за всю лодку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Шардже
Провёл экскурсии для 55 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам.
В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!