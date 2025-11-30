Вы увидите все главные достопримечательности эмирата в комфортном для вас темпе, без толп туристов и суеты.
А также узнаете, разрешено ли местным жителям покупать алкоголь, познакомитесь с богатой архитектурой, отыщете дом, где живёт Павел Дуров, и побываете в местах съёмок знаменитых на весь мир фильмов.
А также узнаете, разрешено ли местным жителям покупать алкоголь, познакомитесь с богатой архитектурой, отыщете дом, где живёт Павел Дуров, и побываете в местах съёмок знаменитых на весь мир фильмов.
Описание экскурсии
- Мечеть шейха Зайда — главная точка на нашем маршруте. Это одна из самых больших мечетей в мире!
- Президентский отель Emirates Palace, который каждый должен увидеть хотя бы 1 раз в жизни.
- Музей Louvre с экспонатами различных эпох и цивилизаций.
- Дворец шейха Qasr al Vatan — официальная резиденция президента, в которой захватывает дух от богатого убранства.
- Финиковый и фруктовый рынок, где можно найти отличные презенты для родных и близких.
- Etihad Towers — пять современных небоскрёбов, напоминающих «Москву-Сити». Именно здесь снимался фильм «Форсаж 7».
- Набережная Corniche — главная набережная эмирата. Мы прогуляемся по ней и насладимся видами.
- Lost Exit — город из знаменитого фильма «Безумный Макс».
Вы узнаете:
- Где живёт знаменитый IT-специалист Павел Дуров
- Почему именно в Абу-Даби проходит один из этапов мировых состязаний «Формула-1»
- Для чего шейхи выбирают именно такой дизайн в оформлении своих резиденций
- Как и на чём зарабатывает сам эмират Абу-Даби
- Могут ли туристы и местные жители купить здесь алкоголь и зачем для этого ходить в полицейский участок
Будет интересно всем — и взрослым, и детям, ведь я расскажу как историческую информацию про шейхов, так и весёлые факты про современную жизнь, которая нас окружает.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле комфорт-класса Kia Sedona, Ford Explorer, Nissan Sentra или Hyundai Sonata
- В стоимость не входит посещение Дворца шейха — $20/чел. и Лувра — $20/чел.
- По желанию заедем на обед (оплачивается дополнительно)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азам — ваш гид в Шардже
Провёл экскурсии для 28 туристов
Добрый день, меня зовут Азам, я уже много лет живу и работаю в Дубае индивидуальным гидом. Мне правда нравится то, чем я занимаюсь, ведь самое приятное в моей работе — делать людей счастливее. Отдых — это всегда важное время для каждого человека в жизни, и мне приятно, что я могу сделать ваш отпуск ещё лучше благодаря своим экскурсиям!
Входит в следующие категории Шарджи
Похожие экскурсии из Шарджи
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану
Погрузитесь в атмосферу Фуджейры: история, пляжи и уникальные рынки. Откройте для себя красоту Индийского океана и его окрестностей
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 09:30
1 дек в 09:00
от $300 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечернего Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
$330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.