Лучшее время для посещения - с ноября по март, когда погода комфортная и прохладная. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками и экскурсиями без жары. В апреле и октябре также можно посетить Абу-Даби, но стоит быть готовыми к более высоким температурам. Летом, с мая по сентябрь, из-за жары лучше избегать открытых экскурсий, но можно насладиться внутренними достопримечательностями.

Абу-Даби — столица ОАЭ и настоящая восточная сказка. Это самый большой и богатый эмират страны, изысканный город мира, потрясающий обилием зелени. На прогулке вы погрузитесь в восточную роскошь, полюбуетесь белоснежными минаретами и исполинской стеклянной архитектурой на контрасте. Ощутите грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие исламских традиций!

Шедевры из бетона и стекла

Два исполинских стеклянных сооружения совершенно точно поразят своей формой и масштабом. Небоскрёб Capital Gate представляет из себя падающую башню с критическим углом наклона в 18 градусов — самым большим в мире! А вторая постройка — здание AlDar в форме огромного «плоского» шара расположилась на побережье и восхищает отдыхающих на пляже своей оригинальностью. В окно автобуса вы рассмотрите оба чудо-небоскрёба и сделаете фантастические фотографии.

Сказочная мечеть, финиковый рынок и аутентичная деревня

Белая мечеть Шейха Зайда как иллюстрация к сказкам 1000 и одной ночи. Вы впечатлитесь размахом и роскошью отделки: стены, инкрустированные чистым золотом и самоцветами, территория равна пяти футбольным полям — где ещё увидишь подобное великолепие? После отправимся на финиковый рынок, изобилующий всеми видами сладких и мясистых плодов пальмы! Вы прогуляетесь вдоль рядов, полакомитесь фруктами и по желанию приобретёте вкусности домой. И ещё одной достопримечательностью, которую мы посетим, будет Heritage Village — этнографический комплекс, где вы познакомитесь с местным бытом страны ОАЭ.

Отель Emirates Palace

Парад впечатлений не закончится до конца экскурсии, ведь эмоции от следующих достопримечательностей будут не менее восторженными. Отель Emirates Palace строили три года, и обошёлся он в три миллиарда долларов. У главного входа или сбоку — у такого роскошного здания фотографии получатся потрясающими с любой стороны. И если в отеле не будет делегации, вы сможете сделать на его фоне роскошные снимки.

Дворец Президента Qasr Al Watan

Помпезный Дворец Президента окончательно и бесповоротно утвердит вас во мнении, что эта страна в состоянии позволить себе больше, чем всё!

Программа экскурсии

Небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), который вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как здание с самым большим наклоном в мире — 18 градусов;

Круглый небоскрёб Al Dar

Финиковый рынок (c посещением)

Мечеть Шейха Заеда (с посещением)

Деревня наследия Heritage Village (с посещением)

Обед в арабском ресторане 5* (шведский стол)

Отель Emirates Palace 5* и дворец президента (по возможности)

Etihad Towers — комплекс, включающий в себя пять небоскрёбов, где проходили съемки «Форсаж 7» (обзорный просмотр)

Президентский дворец — *Qasr Al Watan

Дресс-код строгий (плечи и колени должны быть закрыты)

Организационные детали

Что входит в стоимость

Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов.

Трансфер не осуществляем из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle

Обед в европейском ресторане (предоставляется шведский стол)

Абайа для девушек (для посещения мечети)

