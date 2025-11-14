Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan - из Шарджи
Путешествие в Абу-Даби подарит вам незабываемые впечатления от восточной роскоши и современности. Присоединяйтесь к нам
Абу-Даби — столица ОАЭ и настоящая восточная сказка. Это самый большой и богатый эмират страны, изысканный город мира, потрясающий обилием зелени.
На прогулке вы погрузитесь в восточную роскошь, полюбуетесь белоснежными минаретами и исполинской стеклянной архитектурой на контрасте. Ощутите грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие исламских традиций!
5
3 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌆 Уникальные небоскрёбы
🕌 Величественная мечеть
🌴 Аутентичный рынок
🏰 Впечатляющий дворец
🏖 Прекрасные виды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по март, когда погода комфортная и прохладная. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками и экскурсиями без жары. В апреле и октябре также можно посетить Абу-Даби, но стоит быть готовыми к более высоким температурам. Летом, с мая по сентябрь, из-за жары лучше избегать открытых экскурсий, но можно насладиться внутренними достопримечательностями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Capital Gate
AlDar
Мечеть Шейха Зайда
Heritage Village
Qasr Al Watan
Описание экскурсии
Шедевры из бетона и стекла
Два исполинских стеклянных сооружения совершенно точно поразят своей формой и масштабом. Небоскрёб Capital Gate представляет из себя падающую башню с критическим углом наклона в 18 градусов — самым большим в мире! А вторая постройка — здание AlDar в форме огромного «плоского» шара расположилась на побережье и восхищает отдыхающих на пляже своей оригинальностью. В окно автобуса вы рассмотрите оба чудо-небоскрёба и сделаете фантастические фотографии.
Сказочная мечеть, финиковый рынок и аутентичная деревня
Белая мечеть Шейха Зайда как иллюстрация к сказкам 1000 и одной ночи. Вы впечатлитесь размахом и роскошью отделки: стены, инкрустированные чистым золотом и самоцветами, территория равна пяти футбольным полям — где ещё увидишь подобное великолепие? После отправимся на финиковый рынок, изобилующий всеми видами сладких и мясистых плодов пальмы! Вы прогуляетесь вдоль рядов, полакомитесь фруктами и по желанию приобретёте вкусности домой. И ещё одной достопримечательностью, которую мы посетим, будет Heritage Village — этнографический комплекс, где вы познакомитесь с местным бытом страны ОАЭ.
Отель Emirates Palace
Парад впечатлений не закончится до конца экскурсии, ведь эмоции от следующих достопримечательностей будут не менее восторженными. Отель Emirates Palace строили три года, и обошёлся он в три миллиарда долларов. У главного входа или сбоку — у такого роскошного здания фотографии получатся потрясающими с любой стороны. И если в отеле не будет делегации, вы сможете сделать на его фоне роскошные снимки.
Дворец Президента Qasr Al Watan
Помпезный Дворец Президента окончательно и бесповоротно утвердит вас во мнении, что эта страна в состоянии позволить себе больше, чем всё!
Программа экскурсии
Небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), который вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как здание с самым большим наклоном в мире — 18 градусов;
Круглый небоскрёб Al Dar
Финиковый рынок (c посещением)
Мечеть Шейха Заеда (с посещением)
Деревня наследия Heritage Village (с посещением)
Обед в арабском ресторане 5* (шведский стол)
Отель Emirates Palace 5* и дворец президента (по возможности)
Etihad Towers — комплекс, включающий в себя пять небоскрёбов, где проходили съемки «Форсаж 7» (обзорный просмотр)
Президентский дворец — *Qasr Al Watan
Дресс-код строгий (плечи и колени должны быть закрыты)
Организационные детали
Что входит в стоимость
Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов.
Трансфер не осуществляем из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle
Обед в европейском ресторане (предоставляется шведский стол)
Абайа для девушек (для посещения мечети)
Важно знать до бронирования
В отель Emirates Palace также заезжаем по возможности, чтобы вы осмотрели его снаружи (при условии, что отель не будет принимать в этот день делегацию)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
в понедельник и четверг в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$89
Дети 4-11 лет
$84
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 9182 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая читать дальше
программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления.
Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов.
Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
14 ноя 2025
Все отлично прошло. Пожалуй, самая интересная экскурсия в ОАЭ. Гид Александр очень много рассказывает об истории страны. Успели посетить и дворец, и мечеть.
А
Анастасия
4 ноя 2025
Экскурсия понравилась, особенно тем, что включает в себя по сути все - и трансфер туда-обратно (мы жили в Шардже), и обед, и все входные билеты. Александр интересно обо всем рассказывал, читать дальше
узнали много нового. Транспорт тоже был хороший, вместительный, воду раздавали. Группа человек 20, не особо много. Для посещения мечети выдали абаю и платок. Дворец и мечеть безумно красивые, эту экскурсию стоит брать хотя бы для того, чтобы их посетить. Единственное, что, конечно, на некоторые места было дано очень мало времени (например, на этническую деревню), но в целом это понимаемо - издержки автобусных экскурсий, когда нужно посмотреть все.
Экскурсию рекомендую.
Валентина
6 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прислушивается к вопросам и комментариям участников группы и тут же дает пояснения, чувствуется контакт. Отдельное спасибо водителю (извините, но не запомнила имя) за аккуратное вождение.