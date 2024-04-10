Экскурсии в Абу-Даби из Шарджи

Найдено 4 экскурсии в категории «Абу-Даби» в Шардже на русском языке, цены от $255, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день в сказочном Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Вечерняя экскурсия в Абу-Даби из Шарджи: Остров Яс, Мечеть Шейха Зайда и многое другое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
330$297 за всё до 6 чел.
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
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    под все наши пожелания, советовал самые интересные места. Получили большое удовольствие и полюбили этот город. Экскурсия длилась 8 часов, пролетела как мгновение. Рекомендую нашего гида для знакомства с историей ОАЭ. Дильшот, благодарю от всего сердца! Храни небеса тебя и всех твоих родных!!!

  • М
    Мария
    8 апреля 2024
    Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
    Нам проводил экскурсию Хасан. Организацией занимался Фаррух. Маршрут разработан интересно, с заездом на разные тематические точки: для интересных фотографий, в музеи, на
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    рынок, в ключевые места (дворец, мечеть) Хасан предусмотрел практически все, что можно было, включая обед; сам много рассказывал, ответил на все наши вопросы, просто водил "за руку" там, где нужно. Билеты ребята покупали сами и пересылали нам, так что проблем с оплатой не было. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!

  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
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    от экскурсии🫶 Ни с какой групповой не сравнится, а если ехать по известным локациям на такси не узнаешь столько интересного! Бонусом сделал прекрасные фото для нас!

    Отличная экскурсияОтличная экскурсия
  • В
    Валентин
    27 января 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Нашем экскурсоводом был Баха. Все показал и рассказал, уточнял куда и что мы хотим посмотреть и послушать, отвечал на любые вопросы. Было максимально комфортно и интересно. Спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендуем.
  • К
    Ксения
    27 марта 2023
    Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
    6 марта 2023 заказали экскурсию по Абу-Даби с Аюбхоном, при этом долго выбирали по отзывам экскурсовода. Все понравилось. Можно обсудить посещение своих локаций. Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2023
    Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
    Очень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много нам рассказал, и мы многое
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    успели. Организация мероприятия отличная. Все во время, все продумано. Удобная машина, комфортный стиль вождения. А также Аюб делает классные фотки вам на память:) Отличные впечатления! Вы точно не пожалеете!

    Очень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много намОчень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много нам
  • Ю
    Юрий
    17 января 2023
    В Абу-Даби с комфортом
    Юрий и в этой экскурсии был на высоте! ИДЕАЛЬНЫЙ экскурсовод. Супруги Вайсман и супруги Крайзман

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Абу-Даби»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Один день в сказочном Абу-Даби
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  3. Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
  4. Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Абу-Даби" можно забронировать 4 экскурсии от 255 до 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Абу-Даби», 21 ⭐ отзыв, цены от $255. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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