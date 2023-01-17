Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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В Абу-Даби с комфортом

Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, известна своей роскошью и великолепием.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с двумя самыми значимыми достопримечательностями города: Дворцом Президента и мечетью Шейха Зайда.

Дворец Президента, символ власти
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и роскоши, открывает свои двери для посетителей, предлагая взглянуть на внутреннюю жизнь правительственной резиденции.

Мечеть Шейха Зайда, одно из крупнейших и самых впечатляющих религиозных сооружений в мире, поражает своей архитектурой и великолепием.

Во время экскурсии вы узнаете об истории и культуре ОАЭ, увидите невероятные пейзажи и архитектурные шедевры, а также получите возможность сделать незабываемые фотографии.

Экскурсия предусматривает комфортабельный трансфер из Шарджа и обратно, что делает путешествие еще более приятным и беззаботным

4
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Посещение Дворца Президента
  • 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
  • 🌅 Живописная набережная Абу-Даби
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
В Абу-Даби с комфортом
В Абу-Даби с комфортом
В Абу-Даби с комфортом

Что можно увидеть

  • Дворец Президента
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Набережная Абу-Даби
  • Знаменитое круглое здание
  • Столичные фонтаны

Описание экскурсии

Дворец Президента

В начале экскурсии я привезу вас во Дворец Президента, открывший двери для путешественников совсем недавно. Вы посетите место, в котором проходят встречи «сильных мира сего», где принимаются важнейшие мировые решения и откуда управляют всей страной. Вас впечатлит этот огромный комплекс зданий и внутренних помещений в истинно арабском стиле. Я покажу вам огромный сад, рукотворные водоемы, залы, в которых заседают руководители ОАЭ, и библиотеку с великолепной коллекцией книг, посвященных истории, развитию и достижениям страны.

Знакомство с Абу-Даби и мечеть Шейха Зайда

Во второй части экскурсии вы насладитесь феерическим световым шоу, рассказывающим о прошлом, настоящем и будущем Эмиратов. Я провезу вас по живописной набережной Абу-Даби, покажу знаменитое круглое здание и столичные фонтаны. Вы посетите крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, которая поразит великолепием архитектуры и внутреннего убранства — мраморные молитвенные залы, гигантские восточные ковры, немецкие люстры и стены, инкрустированные самоцветами и золотом. Я расскажу, как строилась мечеть и сколько человек она способна вместить, а также покажу лучшие ракурсы для фотографий.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты во Дворец Президента: 17$ взрослый, 8,5$ детский (до 15 лет).
  • Рекомендуемая одежда: для женщин — платье ниже колен и покрытые плечи, для мужчин — брюки. Шорты запрещены.
  • Я заберу вас из любой гостиницы Шарджа или Дубая.
  • Если вы находитесь в эмиратах Аджман, Умм-Аль-Кавайн или Рас-Аль-Хайма, доплата составит 30$. Из эмирата Фуджейра — 80$.
  • В стоимость экскурсии не включены напитки и еда.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai или Ford.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшне вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 4624 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев. Наша команда опытных лицензированных гидов будет рада познакомить вас с
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Арабскими Эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию, а также ваши положительные эмоции являются для нас приоритетом. После экскурсии наши гиды не оставляют путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить и получить совет или помощь.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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2
1
Ю
Юрий и в этой экскурсии был на высоте! ИДЕАЛЬНЫЙ экскурсовод. Супруги Вайсман и супруги Крайзман
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