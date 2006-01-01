Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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В Абу-Даби с комфортом!

Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы

Юрий
Юрий – Гид из Шарджи
Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны.

Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы ⭐️.

Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока.

А еще обязательно расскажу, как складывалась история 📖 ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $300 за экскурсию

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В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!

Что вас ожидает

Дворец Президента
В начале экскурсии 🧭 я привезу вас во Дворец Президента, открывший двери для путешественников совсем недавно. Вы посетите место, в котором проходят встречи «сильных мира сего», где принимаются важнейшие мировые решения и откуда управляют всей страной. Вас впечатлит этот огромный комплекс зданий и внутренних помещений в истинно арабском стиле. Я покажу вам огромный сад, рукотворные водоемы, залы, в которых заседают руководители ОАЭ, и библиотеку с великолепной коллекцией книг, посвященных истории 📖, развитию и достижениям страны.

Знакомство с Абу-Даби и мечеть Шейха Зайда
Во второй части экскурсии вы насладитесь феерическим световым шоу, рассказывающим о прошлом, настоящем и будущем Эмиратов. Я провезу вас по живописной набережной Абу-Даби, покажу знаменитое круглое здание и столичные фонтаны. Вы посетите крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, которая поразит великолепием архитектуры и внутреннего убранства — мраморные молитвенные залы, гигантские восточные ковры, немецкие люстры и стены, инкрустированные самоцветами и золотом. Я расскажу, как строилась мечеть и сколько человек она способна вместить, а также покажу лучшие ракурсы для фотографий.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты 🎫 во Дворец Президента: 17$ взрослый, 8, 5$ детский (до 15 лет).
  • Рекомендуемая одежда: для женщин — платье ниже колен и покрытые плечи, для мужчин — брюки. Шорты запрещены.
  • Я заберу вас из любой гостиницы Шарджа или Дубая.
  • Если вы находитесь в эмиратах Аджман, Умм-Аль-Кавайн или Рас-Аль-Хайма, доплата составит 30$. Из эмирата Фуджейра — 80$.
  • В стоимость экскурсии не включены напитки и еда.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Hyundai или Ford.
Начало и место завершения
🚩 На ресепшне вашей гостиницы
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!
В Абу-Даби с комфортом!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев. Вместе с нашей командой гидов будем рады познакомить вас с Арабскими эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию. После экскурсии я не оставляю путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить мне и получить совет или помощь.
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Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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