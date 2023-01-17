Юрий проводит ещё 1 экскурсию

В начале экскурсии я привезу вас во Дворец Президента, открывший двери для путешественников совсем недавно. Вы посетите место, в котором проходят встречи «сильных мира сего», где принимаются важнейшие мировые решения и откуда управляют всей страной. Вас впечатлит этот огромный комплекс зданий и внутренних помещений в истинно арабском стиле. Я покажу вам огромный сад, рукотворные водоемы, залы, в которых заседают руководители ОАЭ, и библиотеку с великолепной коллекцией книг, посвященных истории, развитию и достижениям страны.
Знакомство с Абу-Даби и мечеть Шейха Зайда
Во второй части экскурсии вы насладитесь феерическим световым шоу, рассказывающим о прошлом, настоящем и будущем Эмиратов. Я провезу вас по живописной набережной Абу-Даби, покажу знаменитое круглое здание и столичные фонтаны. Вы посетите крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, которая поразит великолепием архитектуры и внутреннего убранства — мраморные молитвенные залы, гигантские восточные ковры, немецкие люстры и стены, инкрустированные самоцветами и золотом. Я расскажу, как строилась мечеть и сколько человек она способна вместить, а также покажу лучшие ракурсы для фотографий.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты во Дворец Президента: 17$ взрослый, 8,5$ детский (до 15 лет).
Рекомендуемая одежда: для женщин — платье ниже колен и покрытые плечи, для мужчин — брюки. Шорты запрещены.
Я заберу вас из любой гостиницы Шарджа или Дубая.
Если вы находитесь в эмиратах Аджман, Умм-Аль-Кавайн или Рас-Аль-Хайма, доплата составит 30$. Из эмирата Фуджейра — 80$.
В стоимость экскурсии не включены напитки и еда.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai или Ford.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшне вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 4624 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев.
Наша команда опытных лицензированных гидов будет рада познакомить вас с читать дальшеуменьшить
Арабскими Эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию, а также ваши положительные эмоции являются для нас приоритетом.
После экскурсии наши гиды не оставляют путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить и получить совет или помощь.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юрий
Юрий и в этой экскурсии был на высоте! ИДЕАЛЬНЫЙ экскурсовод. Супруги Вайсман и супруги Крайзман