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по-настоящему почувствуете дух столицы ОАЭ.



Вас ждет посещение знаменитого Острова Яс с его мировой гоночной трассой Яс Марина, где проходят главные спортивные события. Но и это еще не все.



Мечеть Шейха Зайда поразит вас своей красотой и масштабом, ведь это одна из крупнейших мечетей мира, украшенная сусальным золотом и ручной работой.



Отель Кэпитал Гейт, известный как местная Пизанская башня, и президентский отель Эмирейтс Палас, символ роскоши и великолепия, также включены в ваш маршрут. По желанию, вы можете добавить в программу посещение Лувра, Феррари-парка и других уникальных мест.



Экскурсия обещает быть комфортабельной благодаря транспортному средству Ford Edge, а ваш проводник сделает путешествие еще более интересным и познавательным.



Пожалуйста, учтите, что в случае положительного результата на коронавирус у любого из участников, экскурсия будет отменена или проходит без зараженного, гарантируя безопасность всех участников