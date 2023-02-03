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Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)

Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Представьте себе вечер, когда город Абу-Даби окутан мягким светом заката, а его достопримечательности, как на подбор, демонстрируют свою красоту и величие. В этой экскурсии вы не просто увидите, но и
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по-настоящему почувствуете дух столицы ОАЭ.

Вас ждет посещение знаменитого Острова Яс с его мировой гоночной трассой Яс Марина, где проходят главные спортивные события. Но и это еще не все.

Мечеть Шейха Зайда поразит вас своей красотой и масштабом, ведь это одна из крупнейших мечетей мира, украшенная сусальным золотом и ручной работой.

Отель Кэпитал Гейт, известный как местная Пизанская башня, и президентский отель Эмирейтс Палас, символ роскоши и великолепия, также включены в ваш маршрут. По желанию, вы можете добавить в программу посещение Лувра, Феррари-парка и других уникальных мест.

Экскурсия обещает быть комфортабельной благодаря транспортному средству Ford Edge, а ваш проводник сделает путешествие еще более интересным и познавательным.

Пожалуйста, учтите, что в случае положительного результата на коронавирус у любого из участников, экскурсия будет отменена или проходит без зараженного, гарантируя безопасность всех участников

4.5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Романтический вечер в Абу-Даби
  • 🏎️ Визит на знаменитую трассу Яс Марина
  • 🕌 Посещение величественной мечети Шейха Зайда
  • 🏨 Роскошный отель Эмирейтс Палас
  • 📸 Уникальные фото на фоне культовых мест
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)

Что можно увидеть

  • Остров Яс
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Отель Кэпитал Гейт
  • Отель Эмирейтс Палас

Описание экскурсии

Все краски Абу-Даби

Я покажу самые интересные места великолепного города и расскажу о них любопытные факты. В программе экскурсии:

  • Остров Яс — вы посетите искусственно созданный остров, где находится знаменитая на весь мир гоночная трасса Яс Марина. Я расскажу, какие мировые спортивные события проходят на ней ежегодно.
  • Мечеть Шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира и настоящий шедевр архитектуры, вмещающий до 41 000 посетителей одновременно. Вас впечатлят украшающие ее белоснежные купола, колонны, ковры ручной работы и люстры, отделанные сусальным золотом.
  • Отель Кэпитал Гейт — местная Пизанская башня. Я расскажу, как вышло, что культовый небоскреб построили с наклоном 18% (в 4 раза больше, чем у итальянской достопримечательности).
  • Отель Эмирейтс Палас — президентский отель, воплощающий истинный дух роскоши. По желанию, вы сможете не только осмотреть его снаружи, но и зайти на чашечку «королевского капучино», которое вам подадут на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой, марципаном и бутылкой минеральной воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Ford Edge
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Шардже. Можно также начать в Дубае или в Фуджейре (доплата 120$)
  • Стоимость чашки кофе в отеле Эмирейтс Палас — 20$
  • По индивидуальной договоренности, в экскурсию можно включить дополнительные объекты: Лувр, Феррари-парк, аквапарк Yas Water World, зоопарк или парк Warner Brothers. Билеты оплачиваются отдельно. Пожалуйста, напишите о своих пожеланиях заранее.

В случае положительного результата на коронавирус у любого из участников группы (включая гида) экскурсия отменяется или проходит без этого человека, если такое возможно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Трансфер из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон
Аюбхон — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1947 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
1
Татьяна
Очень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много нам рассказал, и мы многое успели. Организация мероприятия отличная. Все во время, все продумано. Удобная машина, комфортный стиль вождения. А также Аюб делает классные фотки вам на память:) Отличные впечатления! Вы точно не пожалеете!
Очень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много нам
Очень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много нам
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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Елена
Благодарность нашему гиду Исламу за отлично проведенную экскурсию в Абу Даби.
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Очень приятно было с вами работать, Благодарю 🤝
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М
Нам проводил экскурсию Хасан.
Организацией занимался Фаррух.
Маршрут разработан интересно, с заездом на разные тематические точки: для интересных фотографий, в музеи, на рынок, в ключевые места (дворец, мечеть)
Хасан предусмотрел практически все, что
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можно было, включая обед; сам много рассказывал, ответил на все наши вопросы, просто водил "за руку" там, где нужно. Билеты ребята покупали сами и пересылали нам, так что проблем с оплатой не было.
Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!

Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝👍
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Влад
В полном восторге! Экскурсия вышла сверх ожиданий, гид был очень ответственный за несколько дней до экскурсии подготовил билеты которые нужны нам будут входить в определённые места, был постоянно на связи
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очень ответственный, сам по себе очень интересный и знающий историю, сама экскурсия была очень интересная, посетили места от которых остались непередаваемые впечатления! Это настолько было интересно красиво и познавательно, всем советую. Абсолютно стоит того. Гида зовут Ayub.

Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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К
6 марта 2023 заказали экскурсию по Абу-Даби с Аюбхоном, при этом долго выбирали по отзывам экскурсовода. Все понравилось. Можно обсудить посещение своих локаций. Рекомендуем!
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Благодарю 🤝
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Светлана
Экскурсовод был хорошим водителем!
Аюбхон
Аюбхон
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв.
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