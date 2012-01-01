Что вас ожидает

Все краски Абу-Даби

Я покажу самые интересные места великолепного города и расскажу о них любопытные факты. В программе экскурсии:

Остров Яс — вы посетите искусственно созданный остров, где находится знаменитая на весь мир гоночная трасса Яс Марина. Я расскажу, какие мировые спортивные события проходят на ней ежегодно.

Мечеть Шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира и настоящий шедевр архитектуры, вмещающий до 41 000 посетителей одновременно. Вас впечатлят украшающие ее белоснежные купола, колонны, ковры ручной работы и люстры, отделанные сусальным золотом.

Отель Кэпитал Гейт — местная Пизанская башня. Я расскажу, как вышло, что культовый небоскреб построили с наклоном 18% (в 4 раза больше, чем у итальянской достопримечательности).

Отель Эмирейтс Палас — президентский отель, воплощающий истинный дух роскоши. По желанию, вы сможете не только осмотреть его снаружи, но и зайти на чашечку «королевского капучино», которое вам подадут на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой, марципаном и бутылкой минеральной воды.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Ford Edge.

Экскурсия начинается и заканчивается в Шардже. Можно также начать в Дубае (в таком случае экскурсия будет дешевле на 40$) или в Фуджейре (доплата 120$).

Стоимость чашки кофе в отеле Эмирейтс Палас — 20$.

По индивидуальной договоренности, в экскурсию можно включить дополнительные объекты: Лувр, Феррари-парк, аквапарк Yas Water World, зоопарк или парк Warner Brothers. Билеты оплачиваются отдельно. Пожалуйста, напишите о своих пожеланиях заранее.

Ограничения на время пандемии

Экскурсию можно провести, только если вы вакцинированы (вход во все общественные места Абу-Даби доступен только для вакцинированных туристов). Для подтверждения вакцинации необходимо зарегистрировать сертификат на английском языке в приложении Al Hosn.

В случае положительного результата на коронавирус у любого из участников группы (включая гида) экскурсия отменяется или проходит без данного человека, если такое возможно.