Магия вечернего Абу-Даби

Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу

Вы увидите главные достопримечательности роскошного Абу-Даби в романтическом свете закатного солнца.

Напоминающая восточную сказку, столица ОАЭ поразит вас величием и блеском, шикарными дворцами и небоскребами, белоснежной грациозной мечетью и современными видами.

Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Абу-Даби!
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби
Магия вечернего Абу-Даби

Что вас ожидает

Все краски Абу-Даби

Я покажу самые интересные места великолепного города и расскажу о них любопытные факты. В программе экскурсии:

  • Остров Яс — вы посетите искусственно созданный остров, где находится знаменитая на весь мир гоночная трасса Яс Марина. Я расскажу, какие мировые спортивные события проходят на ней ежегодно.
  • Мечеть Шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира и настоящий шедевр архитектуры, вмещающий до 41 000 посетителей одновременно. Вас впечатлят украшающие ее белоснежные купола, колонны, ковры ручной работы и люстры, отделанные сусальным золотом.
  • Отель Кэпитал Гейт — местная Пизанская башня. Я расскажу, как вышло, что культовый небоскреб построили с наклоном 18% (в 4 раза больше, чем у итальянской достопримечательности).
  • Отель Эмирейтс Палас — президентский отель, воплощающий истинный дух роскоши. По желанию, вы сможете не только осмотреть его снаружи, но и зайти на чашечку «королевского капучино», которое вам подадут на серебряном подносе с розовыми лепестками, льняной салфеткой, марципаном и бутылкой минеральной воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Ford Edge.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Шардже. Можно также начать в Дубае (в таком случае экскурсия будет дешевле на 40$) или в Фуджейре (доплата 120$).
  • Стоимость чашки кофе в отеле Эмирейтс Палас — 20$.
  • По индивидуальной договоренности, в экскурсию можно включить дополнительные объекты: Лувр, Феррари-парк, аквапарк Yas Water World, зоопарк или парк Warner Brothers. Билеты оплачиваются отдельно. Пожалуйста, напишите о своих пожеланиях заранее.

Ограничения на время пандемии

Экскурсию можно провести, только если вы вакцинированы (вход во все общественные места Абу-Даби доступен только для вакцинированных туристов). Для подтверждения вакцинации необходимо зарегистрировать сертификат на английском языке в приложении Al Hosn.
В случае положительного результата на коронавирус у любого из участников группы (включая гида) экскурсия отменяется или проходит без данного человека, если такое возможно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Трансфер из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Аюбхон
Аюбхон
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. С удовольствием покажу вам все значимые места страны и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
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