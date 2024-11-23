Далее маршрут включает посещение отеля-паруса "Бурдж-аль-Араб", района Мадинат Джумейра и Пальмового острова с отелем "Атлантис". Завершите день в Дубай Марине, Дубай Молле и насладитесь шоу фонтанов у Бурдж Халифы. Забираем с отеля и привозим обратно
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Путешествие в Дубай
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по великолепному Дубаю! Вы сможете узнать историю этого удивительного эмирата, его интересные факты и, конечно, насладиться великолепными достопримечательностями.
Начало приключения: Аль-Сиф
Наше путешествие начнется с района Аль-Сиф, который перенесет вас в прошлое Дубая и подарит возможность ощутить восточный колорит. Здесь вы сможете увидеть, как традиции и современность переплетаются в удивительном единстве.
Символ роскоши: Бурдж-аль-Араб
Следующей остановкой станет знаменитый отель-парус «Бурдж-аль-Араб». Вы сможете оценить его богатство и изысканный дизайн, который стал символом роскоши и современного Дубая.
Уникальная атмосфера Мадинат Джумейра
Мы продолжим наше путешествие в район Мадинат Джумейра, где современный Дубай гармонично сочетается с традиционной архитектурой. Здесь вы сможете насладиться уникальной атмосферой, которая завораживает с первого взгляда.
Пальмовый остров и отель «Атлантис»
Далее мы отправимся на Пальмовый остров, где вас ждет потрясающий отель «Атлантис». Это место стало ярким примером того, как человеческий гений может изменить облик природы и создать нечто поистине удивительное.
Знакомство с Дубаем
Мы поможем вам сориентироваться в городе и покажем самые значимые достопримечательности. Вы сможете познакомиться с роскошным районом Дубай Марина и посетить крупнейший торговый центр в мире — Дубай Молл.
Завершение экскурсии: шоу фонтанов
В завершение нашего путешествия вы сможете насладиться захватывающим шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире. Это зрелище оставит незабываемые впечатления!
Важная информация
Мы забираем вас с отеля и после экскурсии привозим обратно. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бурдж Халифа
- Дубай Молл
- Фонтаны
- Океанариум
- Ловцы за жемчугом
- Джумейра
- Район Марина
- Бурдж аль Араб
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
- Интернет
Что не входит в цену
- Входные билеты: Бурдж Халифа 124/125 этаж - 55$ (по желанию)
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Спасибо
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