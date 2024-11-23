Из Шарджи в Дубай в мини-группе

Путешествие из Шарджи в Дубай: история, роскошь и современные чудеса. Откройте для себя Бурдж Халифа, Дубай Молл и многое другое в мини-группе
Отправляйтесь в Дубай из Шарджи и насладитесь уникальной возможностью увидеть самые знаковые места эмирата. Путешествие начнется с района Аль-Сиф, где можно ощутить восточный колорит.

Далее маршрут включает посещение отеля-паруса "Бурдж-аль-Араб", района Мадинат Джумейра и Пальмового острова с отелем "Атлантис". Завершите день в Дубай Марине, Дубай Молле и насладитесь шоу фонтанов у Бурдж Халифы. Забираем с отеля и привозим обратно

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение Бурдж Халифа
  • 🏝 Пальмовый остров и отель «Атлантис»
  • 🛍 Дубай Молл
  • 🎶 Шоу фонтанов
  • 🏙 Прогулка по Дубай Марине
    • Из Шарджи в Дубай в мини-группе
    Из Шарджи в Дубай в мини-группе
    Из Шарджи в Дубай в мини-группе
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Бурдж Халифа
  • Дубай Молл
  • Отель-парус «Бурдж-аль-Араб»
  • Пальмовый остров
  • Отель «Атлантис»
  • Дубай Марина
  • Шоу фонтанов

    • Описание экскурсии

    Путешествие в Дубай

    Приглашаем вас в увлекательное путешествие по великолепному Дубаю! Вы сможете узнать историю этого удивительного эмирата, его интересные факты и, конечно, насладиться великолепными достопримечательностями.

    Начало приключения: Аль-Сиф

    Наше путешествие начнется с района Аль-Сиф, который перенесет вас в прошлое Дубая и подарит возможность ощутить восточный колорит. Здесь вы сможете увидеть, как традиции и современность переплетаются в удивительном единстве.

    Символ роскоши: Бурдж-аль-Араб

    Следующей остановкой станет знаменитый отель-парус «Бурдж-аль-Араб». Вы сможете оценить его богатство и изысканный дизайн, который стал символом роскоши и современного Дубая.

    Уникальная атмосфера Мадинат Джумейра

    Мы продолжим наше путешествие в район Мадинат Джумейра, где современный Дубай гармонично сочетается с традиционной архитектурой. Здесь вы сможете насладиться уникальной атмосферой, которая завораживает с первого взгляда.

    Пальмовый остров и отель «Атлантис»

    Далее мы отправимся на Пальмовый остров, где вас ждет потрясающий отель «Атлантис». Это место стало ярким примером того, как человеческий гений может изменить облик природы и создать нечто поистине удивительное.

    Знакомство с Дубаем

    Мы поможем вам сориентироваться в городе и покажем самые значимые достопримечательности. Вы сможете познакомиться с роскошным районом Дубай Марина и посетить крупнейший торговый центр в мире — Дубай Молл.

    Завершение экскурсии: шоу фонтанов

    В завершение нашего путешествия вы сможете насладиться захватывающим шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире. Это зрелище оставит незабываемые впечатления!

    Важная информация

    Мы забираем вас с отеля и после экскурсии привозим обратно. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Бурдж Халифа
    • Дубай Молл
    • Фонтаны
    • Океанариум
    • Ловцы за жемчугом
    • Джумейра
    • Район Марина
    • Бурдж аль Араб
    Что включено
    • Услуги гида
    • Трансфер
    • Вода
    • Интернет
    Что не входит в цену
    • Входные билеты: Бурдж Халифа 124/125 этаж - 55$ (по желанию)
    • Питание
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Важная информация
    • Спасибо
    • Что выбрали нас Cruto. tourism
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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