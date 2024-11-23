Отправляйтесь в Дубай из Шарджи и насладитесь уникальной возможностью увидеть самые знаковые места эмирата. Путешествие начнется с района Аль-Сиф, где можно ощутить восточный колорит. Далее маршрут включает посещение отеля-паруса "Бурдж-аль-Араб", района Мадинат Джумейра и Пальмового острова с отелем "Атлантис". Завершите день в Дубай Марине, Дубай Молле и насладитесь шоу фонтанов у Бурдж Халифы. Забираем с отеля и привозим обратно

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Описание экскурсии

Путешествие в Дубай

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по великолепному Дубаю! Вы сможете узнать историю этого удивительного эмирата, его интересные факты и, конечно, насладиться великолепными достопримечательностями.

Начало приключения: Аль-Сиф

Наше путешествие начнется с района Аль-Сиф, который перенесет вас в прошлое Дубая и подарит возможность ощутить восточный колорит. Здесь вы сможете увидеть, как традиции и современность переплетаются в удивительном единстве.

Символ роскоши: Бурдж-аль-Араб

Следующей остановкой станет знаменитый отель-парус «Бурдж-аль-Араб». Вы сможете оценить его богатство и изысканный дизайн, который стал символом роскоши и современного Дубая.

Уникальная атмосфера Мадинат Джумейра

Мы продолжим наше путешествие в район Мадинат Джумейра, где современный Дубай гармонично сочетается с традиционной архитектурой. Здесь вы сможете насладиться уникальной атмосферой, которая завораживает с первого взгляда.

Пальмовый остров и отель «Атлантис»

Далее мы отправимся на Пальмовый остров, где вас ждет потрясающий отель «Атлантис». Это место стало ярким примером того, как человеческий гений может изменить облик природы и создать нечто поистине удивительное.

Знакомство с Дубаем

Мы поможем вам сориентироваться в городе и покажем самые значимые достопримечательности. Вы сможете познакомиться с роскошным районом Дубай Марина и посетить крупнейший торговый центр в мире — Дубай Молл.

Завершение экскурсии: шоу фонтанов

В завершение нашего путешествия вы сможете насладиться захватывающим шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире. Это зрелище оставит незабываемые впечатления!

Важная информация

Мы забираем вас с отеля и после экскурсии привозим обратно. Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии!