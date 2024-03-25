1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
Насладитесь изысканным ужином на традиционном деревянном судне доу, любуясь огнями вечернего Дубая. Впечатляющие виды и развлекательная программа ждут вас
Начало: Сбор в любом отеле Шарджы или Аджмана
Расписание: Сбор с 18:30 до 19:15 (в зависимости от района). Проводим по Пн Ср и Пт
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Мини-группа
7 часов
Ночная охота на крабов в Шардже: приключение с трезубцем и катером
Погрузитесь в мир ночной охоты на крабов в Шардже. Уникальный шанс стать охотником и насладиться свежим уловом под звездным небом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Вторник, воскресенье (18.00 - 23.00)
3 сен в 16:00
8 сен в 16:00
$100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Мини-группа
1 час
Из Шарджи: полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
от $215 за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный круиз на скоростном катере: Пальма Джумейра и Дубай Марина
Приглашаем на незабываемый круиз по волнам Дубая, где каждый момент станет ярким воспоминанием
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGilyazova.zamira25 марта 2024Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)Экскурсия хорошо организована. Все четко!
- ООльга16 февраля 2024Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)Экскурсия является одной из самых красочных и запоминающихся в богатом выборе предложений. Организация экскурсии включает в себя сбор группы по
- ТТатьяна9 января 2024Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)Две достопримечательности Дубая, обязательные к посещению: ярко, красочно, незабываемо! Большое спасибо агенту Анне и экскурсоводу Светлане!
- ННаталья31 октября 2023Сегодня ездили на сафари с Обаидом. Все было очень здорово! Нас привезли на Toyota sequoia по пустыне с дрифтами, было
- ИИрина1 октября 2023Ужин хороший, но не поздравили с днем рождения, при бронировании указывала
- ООльга19 сентября 2023Хочу выразить свою благодарность Абу Баккару за прекрасный экскурсионный день. Я первый раз в Дубае и волновалась, как пройдет это
- ААлександр19 апреля 2023Все было хорошо, нас возили в пустыню, кормили и развлекали! 10/10
- ЛЛюбовь9 апреля 2023Сама прогулка на лодке понравилась, но вот огранизация экскурсии ужасная На сайте заявлено, что прогулка проходит с 19 до 21
- ММихаил26 октября 2022Экскурсия просто замечательная. Всё организовано очень хорошо. Трансфер, ужин и представление всё замечательно. Спасибо всем большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Необычные»
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