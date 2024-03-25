Необычные экскурсии по Шардже

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные» в Шардже на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
Насладитесь изысканным ужином на традиционном деревянном судне доу, любуясь огнями вечернего Дубая. Впечатляющие виды и развлекательная программа ждут вас
Начало: Сбор в любом отеле Шарджы или Аджмана
Расписание: Сбор с 18:30 до 19:15 (в зависимости от района). Проводим по Пн Ср и Пт
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Ночная охота на крабов из Шарджи
Мини-группа
7 часов
Ночная охота на крабов в Шардже: приключение с трезубцем и катером
Погрузитесь в мир ночной охоты на крабов в Шардже. Уникальный шанс стать охотником и насладиться свежим уловом под звездным небом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Вторник, воскресенье (18.00 - 23.00)
3 сен в 16:00
8 сен в 16:00
$100 за человека
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Из Шарджи: полёт на вертолёте
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
Из Шарджи: полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
от $215 за человека
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный круиз на скоростном катере: Пальма Джумейра и Дубай Марина
Приглашаем на незабываемый круиз по волнам Дубая, где каждый момент станет ярким воспоминанием
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gilyazova.zamira
    25 марта 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Экскурсия хорошо организована. Все четко!
  • О
    Ольга
    16 февраля 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Экскурсия является одной из самых красочных и запоминающихся в богатом выборе предложений. Организация экскурсии включает в себя сбор группы по
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    гостиницам, краткий экскурс сопровождающего, его содействие в проходе в парки. (а оно необходимо, по причине огромного количества людей, желающих попасть индивидуально.)Определении четкого и понятного места встречи и рассадки по машинам в соответствии с местами проживания. Все это было организовано на хорошем уровне. Сами места безусловно прекрасны и познавательны, и в визуальном удовольствии и в познавательном смысле. Почему не 5?Были завышенные ожидания. предполагали наличие более полной информации и рассказа гида. Но практически в дороге это было сделать невозможно из-за краткого общения. А на самих объектах групповая экскурсия с сопровождением и рассказом невозможна из- за толпы. Поэтому. Спасибо. Спутник, мы с вами не в первой стране. Спасибо вашему агенту Анне, которая не оставляла без внимания. сразу после заявки было получено сообщение в вотсап. и постоянно весь процесс был под ее контролем.

  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Две достопримечательности Дубая, обязательные к посещению: ярко, красочно, незабываемо! Большое спасибо агенту Анне и экскурсоводу Светлане!
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
    Сегодня ездили на сафари с Обаидом. Все было очень здорово! Нас привезли на Toyota sequoia по пустыне с дрифтами, было
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    очень захватывающе. Затем нам предложили покататься на багги или квадроциклах (за доп. Плату) нас было четверо, включая двоих детей (10 и 16) лет, поэтому мы взяли 4-х местный багги. Впечатления на всю жизнь! Дети в восторге! Потом Обаид катал нас с дрифтами по пустыне, там мы катались на доске и делали красивые фото на закате. А после всего поехали к бедуинам, где нас покатали на верблюдах, вкусно накормили и показали несколько интересных номеров с танцами и огненным шоу. Будем рекомендовать этот тур!

  • И
    Ирина
    1 октября 2023
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
    Ужин хороший, но не поздравили с днем рождения, при бронировании указывала
  • О
    Ольга
    19 сентября 2023
    Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
    Хочу выразить свою благодарность Абу Баккару за прекрасный экскурсионный день. Я первый раз в Дубае и волновалась, как пройдет это
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    путешествие в пустыню на сафари. В компании Абу Баккара все было просто великолепно, интересно и познавательно! На все мои вопросы про ОАЭ я получила ответы, Абу Баккар был очень внимателен ко всем туристам из нашей группы, нас было 7 человек. Встретил меня в торговом центре, всю поездку следил, чтобы я не потерялась, потом бережно отвёз до входа моего отеля. После Москвы хотелось новых впечатлений и эмоций, Абу Баккар совершенно замечательный душевный человек, с таким гидом не страшно оказаться в незнакомом месте и довериться ему. Мы катались по дюнам, катались на верблюдах, смотрели танец живота и огненное шоу. Вообщем если нужны положительные эмоции и новые впечатления, обязательно рекомендую воспользоваться услугами гида Абу Баккара. С удовольствием благодарю за увлекательную поездку!

  • А
    Александр
    19 апреля 2023
    Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
    Все было хорошо, нас возили в пустыню, кормили и развлекали! 10/10
  • Л
    Любовь
    9 апреля 2023
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
    Сама прогулка на лодке понравилась, но вот огранизация экскурсии ужасная На сайте заявлено, что прогулка проходит с 19 до 21
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    часа., мини группой из 10 человек. Что оказалось на самом деле. Нас забрали из отеля в 18-30,привезли на причал в 20 часов, посадили на лодку и еще час ждали пока лодку заполнят туристами в количестве явно не 10 чел. Прогулка продолжалось 1, 45 час. По окончании в 23 часа, в отель попали в час ночи. Расстояние до отеля 20 км преодалевали 2 часа. Это нормально?

  • М
    Михаил
    26 октября 2022
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
    Экскурсия просто замечательная. Всё организовано очень хорошо. Трансфер, ужин и представление всё замечательно. Спасибо всем большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
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  1. Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
  2. Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина из Шарджи и Аджмана
  3. Ночная охота на крабов из Шарджи
  4. Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
  5. Из Шарджи: полёт на вертолёте
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  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Необычные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 63 до 450. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 14 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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