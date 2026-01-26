4 отзыва оставили туристы

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Знакомство с Дубаем

Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Представьте себе день, полный открытий в Дубае, городе, где восточный колорит встречается с современной роскошью.

Начните ваше путешествие в историческом центре Дейры, где каждый уголок хранит истории древних традиций.

Затем перенеситесь в
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район Джумейра, где роскошь и великолепие главных достопримечательностей ОАЭ оживают перед вашими глазами.

Сделайте фото на фоне знаменитого отеля в виде паруса, прокатитесь по искусственному Пальмовому острову и восхититесь величием Бурдж-Халифы.

Прогулка по набережной миллиардеров и посещение парка цветов добавят ярких красок в ваше приключение.

Эта экскурсия подарит вам не только новые впечатления, но и позволит глубже понять культуру и традиции народа ОАЭ, сравнив жизнь до и после нефтяного бума.

В завершение дня вы сможете исследовать самый большой торговый центр мира, где современность и традиции сливаются в единое целое

4.9
74 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏙️ Современные достопримечательности
  • 🌴 Уникальные природные объекты
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 📸 Великолепные фотомоменты
  • 🛍️ Шопинг в крупнейшем торговом центре
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Что можно увидеть

  • Дейра
  • Палм Джумейра
  • Дубай Марина
  • Бурдж-Халифа
  • Дубай Молл
  • Парк цветов
  • Поющие фонтаны
  • Мадина Джумейра
  • Отель Парус

Описание экскурсии

Колорит Старого города и роскошь Джумейры

Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках всё, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей. Я расскажу о традициях местного населения и сопоставлю жизнь людей здесь до нефтяного бума и сейчас. Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите дом исламской культуры, сделаете фото на фоне «Паруса», семизвездочного отеля и одного из главных символов ОАЭ, и, если захотите, покатаетесь на гондолах в «Мадина Джумейра» — местной Венеции.

Фотостоп у Музея будущего — взгляд сквозь время

На одном из отрезков маршрута мы сделаем короткую остановку у знаменитого Музея будущего. Это архитектурное чудо, напоминающее серебристое кольцо с каллиграфией, стало новым символом Дубая. Вы сможете сделать яркие снимки на фоне футуристического здания, а при желании заглянуть внутрь и увидеть как, по мнению создателей музея, будет выглядеть завтрашний день.

Пальмовый остров и прогулка по набережной миллиардеров

Я провезу вас по «Палм Джумейра», искусственному острову, уходящему далеко в море, и расскажу, как и в какие сроки проходило его строительство. Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы. А ещё полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскрёба «Бурдж-Халифа». Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии
  • Оплату нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводим с любой карты
  • Если ваш отель находится в Фуджейре или Абу-Даби, доплата составит 120$, в Рас-Аль-Хайме — 90$, в Аджмане —50$, в Шардже — 30$, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — 50$, из Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah (Рас-Аль-Хайм) — 110$. Также мы можем встретить вас в аэропорту, парковка оплачивается отдельно — 10$.
  • Билеты в Музей будущего не входят в стоимость экскурсии и приобретаются вами по желанию
  • Экскурсия проходит на автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).
  • Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
  • В некоторые дни экскурсию могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или удобного для вас места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Далер
Далер — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7645 туристов
Мы покажем вам настоящий дух Востока — с его культурой, историей и современными чудесами. Расскажем о местной жизни, традициях, архитектуре и природе — обо всём, что делает наш регион особенным. Сильны
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тем, что сами живём здесь (я — с 2008 года) и хорошо знаем, как показать страну глазами местных, но с душой путешественников. Ценим индивидуальный подход. Стараемся, чтобы каждая экскурсия была по душе — с нужным темпом, интересными историями и атмосферой дружеского общения. Не просто показываем достопримечательности — делимся своим Востоком.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
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5
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2
Аделия
Моя дочь подарила мне сказочное путешествие в Эмираты, а наш гид Али сделал эту сказку реальностью!

Огромное спасибо русскоязычному гиду и водителю Али за то, что раскрыл для меня всю красоту
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Дубая! Он привёз нас на потрясающий Пальмовый остров — зрелище невероятной, сказочной красоты!

По дороге из Шарджи в Дубай Али интересно и подробно рассказывал обо всём, что мы видели, оживляя мои знания из интернета. Он оставил невероятно тёплые впечатления от всей поездки своим дружелюбием, вниманием и прекрасными рассказами.

Спасибо тебе, Али, за то, что помог ощутить эту страну как райский уголок! Желаю тебе всего самого доброго: здоровья, удачи и благополучия тебе и твоей семье!

Моя дочь подарила мне сказочное путешествие в Эмираты, а наш гид Али сделал эту сказку реальностью!
Моя дочь подарила мне сказочное путешествие в Эмираты, а наш гид Али сделал эту сказку реальностью!
Моя дочь подарила мне сказочное путешествие в Эмираты, а наш гид Али сделал эту сказку реальностью!
Моя дочь подарила мне сказочное путешествие в Эмираты, а наш гид Али сделал эту сказку реальностью!
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Оксана
Экскурсия с Анной подарила всем незабываемые эмоции. Были учтены все наши пожелания. День пролетел не заметно за рассказами гида, легкой подачей информации и дружелюбным подходом. Анна влюбила нас в этот город! Рекомендую всем!
Экскурсия с Анной подарила всем незабываемые эмоции. Были учтены все наши пожелания. День пролетел не заметно
Экскурсия с Анной подарила всем незабываемые эмоции. Были учтены все наши пожелания. День пролетел не заметно
Экскурсия с Анной подарила всем незабываемые эмоции. Были учтены все наши пожелания. День пролетел не заметно
Экскурсия с Анной подарила всем незабываемые эмоции. Были учтены все наши пожелания. День пролетел не заметно
Экскурсия с Анной подарила всем незабываемые эмоции. Были учтены все наши пожелания. День пролетел не заметно
Экскурсия с Анной подарила всем незабываемые эмоции. Были учтены все наши пожелания. День пролетел не заметно
Экскурсия с Анной подарила всем незабываемые эмоции. Были учтены все наши пожелания. День пролетел не заметно
Экскурсия с Анной подарила всем незабываемые эмоции. Были учтены все наши пожелания. День пролетел не заметно
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Е
Анна - супер гид! Всё чётко и понятно, общение было в удовольствие! День пролетел интересно и насыщенно! Рекомендую 100 %
Анна - супер гид! Всё чётко и понятно, общение было в удовольствие! День пролетел интересно и насыщенно! Рекомендую 100 %
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Эльмира
Мы вчера побывали на экскурсии по Дубаю. Гидом был Булат. Что могу сказать. Все прошло здорово. Начну с организации. Далер сразу связался после бронирования. Сказал что за день с нами
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свяжется наш гид. Булат написал за день. Мы все обсудили, спросил наши пожелания по маршруту. В итоге мы посмотрели даже больше чем хотели. Булат-очень эрудированный, отвечал на все наши вопросы. Терпеливый и внимательный. Ездили с ребенком и с пожилыми родителями. Общительный, компанейский. Быстро нам сорганизовал билеты на смотровую на пальме, хотя этого не было в программе. По нашей просьбе. Поэтому я осталась очень довольна. Буду рекомендовать своим друзьям и родственникам.

Мы вчера побывали на экскурсии по Дубаю. Гидом был Булат. Что могу сказать. Все прошло здорово.
Мы вчера побывали на экскурсии по Дубаю. Гидом был Булат. Что могу сказать. Все прошло здорово.
Мы вчера побывали на экскурсии по Дубаю. Гидом был Булат. Что могу сказать. Все прошло здорово.
Мы вчера побывали на экскурсии по Дубаю. Гидом был Булат. Что могу сказать. Все прошло здорово.
Мы вчера побывали на экскурсии по Дубаю. Гидом был Булат. Что могу сказать. Все прошло здорово.
Мы вчера побывали на экскурсии по Дубаю. Гидом был Булат. Что могу сказать. Все прошло здорово.
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В
Добрый день! Были в ОАЭ с 17 по 23 августа 2022 года. Рейс был очень ранний, прилетели в Дубай в 6 утра, а заселение в гостиницу только в 15.00. Попросили
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Далера встретить нас сразу в аэропорту, поехать на экскурсию по Дубаю, а потом отвезти в гостиницу в совсем другой эмират Аджман. В Дубае были первый раз, ничего не знали, трансфера не было и было страшно. НО Далер организовал всё так, что мы были там, как дома. Он встретил, помог с багажом, повёз нас в город. СРАЗУ начал рассказывать про ОАЭ, не формально по программе экскурсоводов, а как человек, живущий там и знающий про ОАЭ всё! Он рекомендует маршрут, рассказывает про историю и про нынешнюю жизнь там. Всегда готов помочь с билетами куда-либо. Если уже знаете ОАЭ, программу и маршрут подстроит под Вас, это не экскурсионный автобус, где Вас остановят в каждой сувенирной лавке за процент, Далер не наживается на туристах, а работает так, чтобы Вы потом ни раз вернулись, сравнив с другими. Цены на всё ниже гидов в отелях раза в два, при этом гиды предложат вам «стадную» программу, а Далер индивидуально подходит к каждому туристу. Кто летит с детьми, меня поймут: Далер умудрился заинтересовать экскурсией ребёнка 10 лет, который всю ночь летел без сна! Дочка была убитая от усталости, но когда Далер начал рассказывать про Дубай, она слушала и запомнила всё, ей было интересно(а это дорогого стоит, ее сложно заинтересовать экскурсией). Далер не один, у него целая команда, они организовывают не только индивидуальные экскурсии, могут организовать и автобус (или несколько) на любое количество человек, по пожеланиям его команда организует любые варианты, всё можно обговорить, он составит план программы. На связь выходит тут же, не придётся ждать кучу времени и думать, не забыли ли о вас, он всё напишет, сориентирует по времени, даст инструкции, всё будет понятно. Кто путешествует с детьми - особенно рекомендую, у Далера у самого дети, он любит детей и знает к ним подход. Уезжали из ОАЭ тоже с ним! Попросила организовать индивидуальный трансфер, Далер всё сделал и по цене в два раза дешевле отеля. Вывод и итог: Планируйте поездку заранее, находите таких людей, как Далер, ещё будучи дома. Потом поймёте, что он человек-находка в ОАЭ. Не покупайте ничего у гидов в отеле, на вас просто наживаются, мало того, никто из гидов даже имени вашего не запомнит, это конвейер. У Далера тоже масса туристов, но на удивление он всех помнит! Для большей убедительности расскажу: При прилёте дочка забыла панамку в машине. Далер написал через пару дней про эту панамку и сделал так, чтоб она вернулась к нам (при том, что я писала, что панамка наша, но это не беда, можно её не везти). Обращайтесь к нему, будете приятно удивлены и получите массу впечатлений и информации! Далер, если читаешь отзыв, СПАСИБО ОТ ВСЕЙ ДУШИ ОТ МЕНЯ И МАЙИ!!!!!

Добрый день! Были в ОАЭ с 17 по 23 августа 2022 года. Рейс был очень ранний,
Добрый день! Были в ОАЭ с 17 по 23 августа 2022 года. Рейс был очень ранний,
Добрый день! Были в ОАЭ с 17 по 23 августа 2022 года. Рейс был очень ранний,
Добрый день! Были в ОАЭ с 17 по 23 августа 2022 года. Рейс был очень ранний,
Добрый день! Были в ОАЭ с 17 по 23 августа 2022 года. Рейс был очень ранний,
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Ю
Это были прекрасные 8 часов.
Выражаем большую благодарность Далеру за возможность оперативно организовать экскурсию с Ренатом.
Вся информация преподносится максимально просто и интересно. Слушать гида и общаться с ним-одно удовольствие, т. к.
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он сам живет здесь уже 10 лет и давно работает гидом. На 8 часов нас окунули в восточную сказку и познакомили с Дубаем. Ренат также подсказал, где можно вкусно и недорого пообедать неподалеку от нашего ресторана, отвез нас в магазин african eastern. Рекомендуем всем и будем рекомендовать друзьям! Это того стоит.

Это были прекрасные 8 часов.
Это были прекрасные 8 часов.
Это были прекрасные 8 часов.
Это были прекрасные 8 часов.
Это были прекрасные 8 часов.
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Входит в следующие категории Шарджи

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