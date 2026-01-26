4 отзыва оставили туристы

Начните ваше путешествие в историческом центре Дейры, где каждый уголок хранит истории древних традиций.
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- 📸 Великолепные фотомоменты
- 🛍️ Шопинг в крупнейшем торговом центре
Что можно увидеть
- Дейра
- Палм Джумейра
- Дубай Марина
- Бурдж-Халифа
- Дубай Молл
- Парк цветов
- Поющие фонтаны
- Мадина Джумейра
- Отель Парус
Описание экскурсии
Колорит Старого города и роскошь Джумейры
Экскурсия начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках всё, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей. Я расскажу о традициях местного населения и сопоставлю жизнь людей здесь до нефтяного бума и сейчас. Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите дом исламской культуры, сделаете фото на фоне «Паруса», семизвездочного отеля и одного из главных символов ОАЭ, и, если захотите, покатаетесь на гондолах в «Мадина Джумейра» — местной Венеции.
Фотостоп у Музея будущего — взгляд сквозь время
На одном из отрезков маршрута мы сделаем короткую остановку у знаменитого Музея будущего. Это архитектурное чудо, напоминающее серебристое кольцо с каллиграфией, стало новым символом Дубая. Вы сможете сделать яркие снимки на фоне футуристического здания, а при желании заглянуть внутрь и увидеть как, по мнению создателей музея, будет выглядеть завтрашний день.
Пальмовый остров и прогулка по набережной миллиардеров
Я провезу вас по «Палм Джумейра», искусственному острову, уходящему далеко в море, и расскажу, как и в какие сроки проходило его строительство. Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы. А ещё полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскрёба «Бурдж-Халифа». Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Оплату нужно внести на месте перед началом экскурсии наличными или переводим с любой карты
- Если ваш отель находится в Фуджейре или Абу-Даби, доплата составит 120$, в Рас-Аль-Хайме — 90$, в Аджмане —50$, в Шардже — 30$, из отелей Sheraton Sharjah Beach Resort и Coral Beach Resort Sharjah — 50$, из Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah (Рас-Аль-Хайм) — 110$. Также мы можем встретить вас в аэропорту, парковка оплачивается отдельно — 10$.
- Билеты в Музей будущего не входят в стоимость экскурсии и приобретаются вами по желанию
- Экскурсия проходит на автомобилях классов Комфорт и Комфорт+. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и вип-класса (стоимость по запросу).
- Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
- В некоторые дни экскурсию могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо русскоязычному гиду и водителю Али за то, что раскрыл для меня всю красоту
Выражаем большую благодарность Далеру за возможность оперативно организовать экскурсию с Ренатом.
Вся информация преподносится максимально просто и интересно. Слушать гида и общаться с ним-одно удовольствие, т. к.