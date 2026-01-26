4 отзыва оставили туристы

читать дальше уменьшить

Далера встретить нас сразу в аэропорту, поехать на экскурсию по Дубаю, а потом отвезти в гостиницу в совсем другой эмират Аджман. В Дубае были первый раз, ничего не знали, трансфера не было и было страшно. НО Далер организовал всё так, что мы были там, как дома. Он встретил, помог с багажом, повёз нас в город. СРАЗУ начал рассказывать про ОАЭ, не формально по программе экскурсоводов, а как человек, живущий там и знающий про ОАЭ всё! Он рекомендует маршрут, рассказывает про историю и про нынешнюю жизнь там. Всегда готов помочь с билетами куда-либо. Если уже знаете ОАЭ, программу и маршрут подстроит под Вас, это не экскурсионный автобус, где Вас остановят в каждой сувенирной лавке за процент, Далер не наживается на туристах, а работает так, чтобы Вы потом ни раз вернулись, сравнив с другими. Цены на всё ниже гидов в отелях раза в два, при этом гиды предложат вам «стадную» программу, а Далер индивидуально подходит к каждому туристу. Кто летит с детьми, меня поймут: Далер умудрился заинтересовать экскурсией ребёнка 10 лет, который всю ночь летел без сна! Дочка была убитая от усталости, но когда Далер начал рассказывать про Дубай, она слушала и запомнила всё, ей было интересно(а это дорогого стоит, ее сложно заинтересовать экскурсией). Далер не один, у него целая команда, они организовывают не только индивидуальные экскурсии, могут организовать и автобус (или несколько) на любое количество человек, по пожеланиям его команда организует любые варианты, всё можно обговорить, он составит план программы. На связь выходит тут же, не придётся ждать кучу времени и думать, не забыли ли о вас, он всё напишет, сориентирует по времени, даст инструкции, всё будет понятно. Кто путешествует с детьми - особенно рекомендую, у Далера у самого дети, он любит детей и знает к ним подход. Уезжали из ОАЭ тоже с ним! Попросила организовать индивидуальный трансфер, Далер всё сделал и по цене в два раза дешевле отеля. Вывод и итог: Планируйте поездку заранее, находите таких людей, как Далер, ещё будучи дома. Потом поймёте, что он человек-находка в ОАЭ. Не покупайте ничего у гидов в отеле, на вас просто наживаются, мало того, никто из гидов даже имени вашего не запомнит, это конвейер. У Далера тоже масса туристов, но на удивление он всех помнит! Для большей убедительности расскажу: При прилёте дочка забыла панамку в машине. Далер написал через пару дней про эту панамку и сделал так, чтоб она вернулась к нам (при том, что я писала, что панамка наша, но это не беда, можно её не везти). Обращайтесь к нему, будете приятно удивлены и получите массу впечатлений и информации! Далер, если читаешь отзыв, СПАСИБО ОТ ВСЕЙ ДУШИ ОТ МЕНЯ И МАЙИ!!!!!