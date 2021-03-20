4 отзыва оставили туристы

Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии

4.8
4 отзыва
Далер
Далер – представитель из Шарджи
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель 🏨 в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа».

Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город 🏙️, в который когда-то влюбился ❤️ сам.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 200$180 за экскурсиюскидка10%

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Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Что вас ожидает

Колорит старого города и роскошь Джумейры
Экскурсия ⛳ начнется в историческом центре города — Дейре, где вы попадете в атмосферу настоящего восточного колорита и при желании сможете отыскать на рынках все, что угодно: от специй до необычных сувениров для родственников и друзей. Я расскажу о традициях местного населения и сопоставлю жизнь людей здесь до нефтяного бума и сейчас. Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города. Вы увидите дом исламской культуры, сделаете фото на фоне «Паруса», семизвездочного отеля и одного из главных символов ОАЭ, и, если захотите, покатаетесь на гондолах в «Мадина Джумейра» — местной Венеции.

Пальмовый остров 🏝️ и прогулка по набережной миллиардеров
Я провезу вас по «Палм Джумейра», искусственному острову, уходящему далеко в море, и расскажу, как и в какие сроки проходило его строительство. Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк 🌳 цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы. А еще полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскреба «Бурдж-Халифа». Завершится экскурсия ⛳ в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: катание на гондолах — 85 дирхам с человека, парк 🌳 цветов — 45 дирхам с человека.
  • Если ваш отель 🏨 находится в Фуджейре, доплата составит 80$, в Абу-Даби — 80$, в Рас-Аль-Хайме — 40$. Из всех других эмиратов я заберу вас без дополнительной оплаты.
  • Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 KIA Optima 2018 года.
  • Я с радостью скорректирую маршрут и продолжительность экскурсии 🧭 в любую сторону без каких-либо доплат.
  • В некоторые дни экскурсию ⛳ могу провести не я, а один из гидов моей команды. Я обязательно сообщу об этом заранее.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или удобного для вас места
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем
Знакомство с Дубаем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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4 отзыва оставили туристы

20 мар 2021
Экскурсия отлично спланирована по времени. Гид учёл наши дополнительные пожелания и мы заехали на ещё одну точку. Обладает глубокими знаниями в области местных традиций и обычаев. Было очень интересно послушать. Экскурсия проходит без напряжения. На каждую остановку выделяется столько времени, сколько необходимо именно вам. Спасибо, Далер!
17 янв 2021
Экскурсия замечательная, увидели интересные места, но самое главное, что в компании гида Далера мы просто не заметили, как пролетел целый день, получили много полезной информации, связанной не только с историей Дубая, но и с современным городом, спасибо огромное, мы остались очень довольны и будем рекомендовать друзьям
19 окт 2020
Экскурсией остались довольны, хоть и не в первый раз в ОАЭ. Большое спасибо Далеру. Много рассказывал, познавательно. Видно, что человек знает не только город, но и историю. Рекомендую.
15 мар 2020
Экскурсию проводил Тахир. Учитывал наши пожелания. Очень хотели побывать на башне Бурдж-Халифа. И мы там побывали))) даже ВИП экскурсию туда нам организовал. Показал основные достопримечательности города. Под конец экскурсии привез в магазин, где мы купили сувениры по демократическим ценам) спасибо за организацию!

Далер проводит ещё 1 экскурсию

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