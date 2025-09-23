Групповая
Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Вторник, четверг, суббота (17:00-23:00)
19 окт в 15:30
21 окт в 15:30
$105 за человека
Водная прогулка
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из отелей Шарджи и Аджмана
Начало: Отель в Шардже или Аджмане
Расписание: Шарджа и Аджман по Пн Ср и Пт
20 окт в 18:30
22 окт в 18:30
$75 за человека
Билет на автобус
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе
Начало: King Faisal St - Sharjah - United Arab Emirates
«Набережная Аль-Маджаз и развлечения Начните с набережной Аль-Маджаз — популярного туристического района с ресторанами, кафе, мини-гольфом, аквапарком Splash Park и мультимедийным фонтаном, который завораживает своим зрелищем»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$28 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся23 сентября 2025Это одно из самых ярких экскурсий. А круиз с ужином, это что то нечто. Просто сказка праздник.
- ККсения1 июня 2025Спасибо огромное гиду Светлане! Просто очаровательная женщина и профессионал! Очень понравилась экскурсия, насыщенная и ничего лишнего! Я и моя 12 летняя дочь в восторге! Спасибо вам! Следующая поездка только с вами!
- KKsenia1 июня 2025Спасибо огромное гиду Светлане! Просто очаровательная женщина и профессионал! Очень понравилась экскурсия, насыщенная и ничего лишнего! Я и моя 12 летняя дочь в восторге! Спасибо вам! Следующая поездка только с вами!
- ССергей23 мая 2025Красивые места, вкусно кормят и гостеприимные сотрудники. Советую
- ГГалина26 апреля 2025Добрый день! Ужин понравился, было всё цивильно. Прекрасная девушка певица! Прогулка была великолепна!!!!
- ТТатьяна5 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия Ночной Дубай, увидели много интересного, особенно понравилась обзорная площадка на Пальме, а прогулка по Дубай Марине
- ЕЕлена8 ноября 2024Нет слов! Одни эмоции! Великолепная экскурсия!
- ЮЮлия27 января 2024Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины
- JJulia27 января 2024Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины
- ННаталья11 октября 2023Всё понравилось, но там выяснилось, что мы не смотрим поющий фонтан, хотя на сайте в описании экскурсии он есть.
Гид сказала, что поменяли программу. Но мы-то покупали именно ту программу.
- ССергей2 марта 2023Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.
- ССергей2 марта 2023Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.
- DDeleted2 марта 2023Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.
- ААндрей29 декабря 2022Замечательная экскурсия! Очень хороший гид Алексей. Отличные попутчики (главное - всего четверо, кроме нас, двоих). Все классно организовано. Очень содержательно.
- ААртем29 декабря 2022Замечательная экскурсия! Очень хороший гид Алексей. Отличные попутчики (главное - всего четверо, кроме нас, двоих). Все классно организовано. Очень содержательно.
- ААндрей29 декабря 2022Замечательная экскурсия! Очень хороший гид Алексей. Отличные попутчики (главное - всего четверо, кроме нас, двоих). Все классно организовано. Очень содержательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Шардже в октябре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 105. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Шардже, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Шарджи. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025