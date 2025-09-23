Мои заказы

Экскурсии по набережной Шарджи

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Шардже на русском языке, цены от $28. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине
На автобусе
10 часов
14 отзывов
Групповая
Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Вторник, четверг, суббота (17:00-23:00)
19 окт в 15:30
21 окт в 15:30
$105 за человека
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из отелей Шарджи и Аджмана
2 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из отелей Шарджи и Аджмана
Начало: Отель в Шардже или Аджмане
Расписание: Шарджа и Аджман по Пн Ср и Пт
20 окт в 18:30
22 окт в 18:30
$75 за человека
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе
На автобусе
Hop-on hop-off
3 отзыва
Билет на автобус
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе
Начало: King Faisal St - Sharjah - United Arab Emirates
«Набережная Аль-Маджаз и развлечения Начните с набережной Аль-Маджаз — популярного туристического района с ресторанами, кафе, мини-гольфом, аквапарком Splash Park и мультимедийным фонтаном, который завораживает своим зрелищем»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$28 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    23 сентября 2025
    Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине
    Это одно из самых ярких экскурсий. А круиз с ужином, это что то нечто. Просто сказка праздник.
  • К
    Ксения
    1 июня 2025
    Спасибо огромное гиду Светлане! Просто очаровательная женщина и профессионал! Очень понравилась экскурсия, насыщенная и ничего лишнего! Я и моя 12 летняя дочь в восторге! Спасибо вам! Следующая поездка только с вами!
  • K
    Ksenia
    1 июня 2025
  • С
    Сергей
    23 мая 2025
    Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из отелей Шарджи и Аджмана
    Красивые места, вкусно кормят и гостеприимные сотрудники. Советую
  • Г
    Галина
    26 апреля 2025
    Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из отелей Шарджи и Аджмана
    Добрый день! Ужин понравился, было всё цивильно. Прекрасная девушка певица! Прогулка была великолепна!!!!
  • Т
    Татьяна
    5 февраля 2025
    Нам очень понравилась экскурсия Ночной Дубай, увидели много интересного, особенно понравилась обзорная площадка на Пальме, а прогулка по Дубай Марине
    читать дальше

    на лодке-полный восторг. Но организация ужина на лодке- никакая, все топятся, хватают, очень громкая музыка была на палубе. Экскурсия очень интересная!

  • Е
    Елена
    8 ноября 2024
    Нет слов! Одни эмоции! Великолепная экскурсия!
  • Ю
    Юлия
    27 января 2024
  • J
    Julia
    27 января 2024
  • Н
    Наталья
    11 октября 2023
    Всё понравилось, но там выяснилось, что мы не смотрим поющий фонтан, хотя на сайте в описании экскурсии он есть.
    Гид сказала, что поменяли программу. Но мы-то покупали именно ту программу.
  • С
    Сергей
    2 марта 2023
    Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.
  • С
    Сергей
    2 марта 2023
  • D
    Deleted
    2 марта 2023
  • А
    Андрей
    29 декабря 2022
  • А
    Артем
    29 декабря 2022
  • А
    Андрей
    29 декабря 2022
