О Олеся Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине Это одно из самых ярких экскурсий. А круиз с ужином, это что то нечто. Просто сказка праздник.

К Ксения Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине Спасибо огромное гиду Светлане! Просто очаровательная женщина и профессионал! Очень понравилась экскурсия, насыщенная и ничего лишнего! Я и моя 12 летняя дочь в восторге! Спасибо вам! Следующая поездка только с вами!

K Ksenia Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине Спасибо огромное гиду Светлане! Просто очаровательная женщина и профессионал! Очень понравилась экскурсия, насыщенная и ничего лишнего! Я и моя 12 летняя дочь в восторге! Спасибо вам! Следующая поездка только с вами!

С Сергей Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из отелей Шарджи и Аджмана Красивые места, вкусно кормят и гостеприимные сотрудники. Советую

Г Галина Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине из отелей Шарджи и Аджмана Добрый день! Ужин понравился, было всё цивильно. Прекрасная девушка певица! Прогулка была великолепна!!!!

Т Татьяна Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине читать дальше на лодке-полный восторг. Но организация ужина на лодке- никакая, все топятся, хватают, очень громкая музыка была на палубе. Экскурсия очень интересная! Нам очень понравилась экскурсия Ночной Дубай, увидели много интересного, особенно понравилась обзорная площадка на Пальме, а прогулка по Дубай Марине

Е Елена Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине Нет слов! Одни эмоции! Великолепная экскурсия!

Ю Юлия Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине читать дальше с воды невероятные! Но вишенкой всей экскурсии стала смотровая площадка, и не 52 этаж, а выше - 54. Был жуткий ветер, было страшно, но зрелищно. И это было взрывоопасное сочетание!!! Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины

J Julia Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине читать дальше с воды невероятные! Но вишенкой всей экскурсии стала смотровая площадка, и не 52 этаж, а выше - 54. Был жуткий ветер, было страшно, но зрелищно. И это было взрывоопасное сочетание!!! Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины

Н Наталья Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине Всё понравилось, но там выяснилось, что мы не смотрим поющий фонтан, хотя на сайте в описании экскурсии он есть.

Гид сказала, что поменяли программу. Но мы-то покупали именно ту программу.

С Сергей Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.

С Сергей Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.

D Deleted Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.

А Андрей Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине читать дальше Хороший ужин, ненавязчивая музыка и культурная программа. В общем отметил свой юбилей (в этом день мне исполнилось 60) прекрасно. Спасибо! Стоит отметить, что ни разу Спутник не подводил, у него замечательные партнеры и контрагенты. Все последние годы пользуемся только их услугами и всегда - довольны. Sputnik - forever! Замечательная экскурсия! Очень хороший гид Алексей. Отличные попутчики (главное - всего четверо, кроме нас, двоих). Все классно организовано. Очень содержательно.

А Артем Ночной Дубай: панорамные виды и ужин в Марине читать дальше Хороший ужин, ненавязчивая музыка и культурная программа. В общем отметил свой юбилей (в этом день мне исполнилось 60) прекрасно. Спасибо! Стоит отметить, что ни разу Спутник не подводил, у него замечательные партнеры и контрагенты. Все последние годы пользуемся только их услугами и всегда - довольны. Sputnik - forever! Замечательная экскурсия! Очень хороший гид Алексей. Отличные попутчики (главное - всего четверо, кроме нас, двоих). Все классно организовано. Очень содержательно.