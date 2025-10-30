Мои заказы

Пульс столицы: обзорная экскурсия по Абу-Даби из Шарджи

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби вместе с нами! Мы организуем увлекательные экскурсии в столицу ОАЭ с русскоговорящими гидами и водителями.

Вас ждёт погружение в арабскую культуру, архитектуру и атмосферу без спешки и с максимальным комфортом.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Знакомство со столицей Обзорная экскурсия по Абу-Даби — это насыщенное, вдохновляющее и тщательно продуманное путешествие по самым знаковым местам столицы ОАЭ. Вас ждёт погружение в арабскую культуру, архитектуру и атмосферу без спешки и с максимальным комфортом. Самые известные достопримечательности Главная жемчужина маршрута — мечеть шейха Зайда. Белоснежный мрамор, золотые купола, хрустальные люстры и изысканная отделка создают ощущение величия и умиротворения. Затем мы сделаем остановку у Лувра Абу-Даби — одного из самых современных и узнаваемых музеев мира, поражающего своей архитектурой и куполом «небесного света». Вас ждёт визит в Emirates Palace — настоящий дворец, где роскошь чувствуется в каждой детали. Сделаем фотостоп у культовых Etihad Towers, известных по «Форсажу 7», и прогуляемся по морской набережной Корниш, откуда открываются живописные виды на город. В бедуинской деревне Heritage Village вы увидите, как выглядел Абу-Даби до нефти: старинные постройки, ремесленные лавки и сцены из кочевой жизни. История и культура На финиковом рынке можно будет попробовать разные сорта фиников, купить восточные сладости и сувениры. Экскурсия проходит в тёплой, дружеской атмосфере. Я помогу вам увидеть Абу-Даби не глазами туриста, а как живой, многогранный город. Лучшие виды, живые рассказы, забота о комфорте и индивидуальный подход — всё для того, чтобы вы наслаждались каждым моментом. Важная информация:
  • Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы экскурсия стала по-настоящему незабываемой.
  • Формат: индивидуальная экскурсия только для вас.
  • Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение.

Время согласовывается с гидом

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть шейха Зайда
  • Лувр Абу-Даби (внешний осмотр)
  • Парк Ferrari World (внешний осмотр)
  • Финиковый рынок
  • Деревня Наследия (Heritage Village)
  • Башни Этихад
  • Дворец Эмирейтс
  • Набережная Корниш
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Входные билеты по маршруту
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Шардже
Когда и сколько длится?
Когда: Время согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы экскурсия стала по-настоящему незабываемой
  • Формат: индивидуальная экскурсия только для вас
  • Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
30 окт 2025
В Абу - Даби нас сопровождал гид Рустам. Предварительно обсудив с нами план эскурсии и учтя все наши пожелания, он начал эскурсию с посещения мечети. Там начало экскурсии он посвятил
читать дальше

рассказу об шейхе Зайде и описанию красоты мечети, в чем мы и убедились. Дальше показал нам красоты Абу - Даби и другие достопримечательности. Экскурсия проходила в теплой дружеской атмосфере. От экскурсии мы получили прекрасные впечатления и хорошее настроение. Спасибо гиду Рустаму за экскурсию "Пульс столицы: обзорная экскусия по Абу-Даби из Шарджи", проходившая 27.10
2025г

С
Светлана
10 окт 2025
На экскурсии были в октябре (трое взрослых дам). Экскурсия понравилась. Очень удачный формат, при котором можно выбрать подходящее время выезда, достопримечательности для посещения, ориентируясь на свои предпочтения и возможности. В
читать дальше

отличии от экскурсии в составе больших
групп, при индивидуальном формате не нужно тратить время на ожидания отставших от группы туристов, но при этом можно задержаться на некоторых наиболее интересных локациях подольше. Забрали нас прямо от отеля и привезли туда же. Транспорт комфортный, гид
много и интересно рассказывал о стране, обычаях, особенностях.
Успели посмотреть главные достопримечательности Абу-Даби. Всё отлично. Спасибо.

Входит в следующие категории Шарджи

