отличии от экскурсии в составе больших

групп, при индивидуальном формате не нужно тратить время на ожидания отставших от группы туристов, но при этом можно задержаться на некоторых наиболее интересных локациях подольше. Забрали нас прямо от отеля и привезли туда же. Транспорт комфортный, гид

много и интересно рассказывал о стране, обычаях, особенностях.

Успели посмотреть главные достопримечательности Абу-Даби. Всё отлично. Спасибо.