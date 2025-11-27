Приключения в парке «Остров легенд» в Шардже Насладитесь парком «Остров легенд», известным своими зелеными садами у живописной лагуны. Поднимитесь на знаменитое колесо «Око Эмиратов» и полюбуйтесь захватывающим видом на знаковые достопримечательности Шарджи, включая Central Souq, Al Jubail Souq, Al Majaz Waterfront, Khalid Lagoon, The Flag Island и Al Noor Island. Погрузитесь в атмосферу чудес и ландшафтных садов, катаясь на Поезде Времени. Важная информация:

В парке работает более 30 аттракционов, предлагающих развлечения для гостей всех возрастов, и вы можете обновить свой билет на месте для неограниченного доступа ко всем аттракционам.