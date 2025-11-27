Почувствуйте магию парка развлечений Island of Legends вместе с семьей. Насладитесь захватывающими аттракционами и фантастическими развлечениями.
Описание экскурсии
Приключения в парке «Остров легенд» в Шардже Насладитесь парком «Остров легенд», известным своими зелеными садами у живописной лагуны. Поднимитесь на знаменитое колесо «Око Эмиратов» и полюбуйтесь захватывающим видом на знаковые достопримечательности Шарджи, включая Central Souq, Al Jubail Souq, Al Majaz Waterfront, Khalid Lagoon, The Flag Island и Al Noor Island. Погрузитесь в атмосферу чудес и ландшафтных садов, катаясь на Поезде Времени. Важная информация:
В парке работает более 30 аттракционов, предлагающих развлечения для гостей всех возрастов, и вы можете обновить свой билет на месте для неограниченного доступа ко всем аттракционам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в парк «Остров легенд»
- Аттракцион «Око Эмиратов»
- Аттракцион «Поезд Времени»
Что не входит в цену
- Другие аттракционы
- Личные расходы
- Напитки
- Еда
Место начала и завершения?
Билетная касса Острова Легенд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В парке работает более 30 аттракционов
- Предлагающих развлечения для гостей всех возрастов
- И вы можете обновить свой билет на месте для неограниченного доступа ко всем аттракционам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
