Билеты
Лучший выборВходной билет в аквапарк Pearls Kingdom в Шардже
Начало: Opposite the Flag Island - Al Jazeera Park, Sharja...
Расписание: Ежедневно, кроме вторника (купленный билет действует весь день)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$50.03 за билет
Групповая
Шарджа: Вход на Остров Легенд, Око Эмиратов и поезд
Начало: Билетная касса Острова Легенд
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$15.66 за человека
Билеты
Из Шарджи: билет в парк аттракционов Legoland
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
17 окт в 10:00
$79 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- CCelil25 июня 2025В аквапарке было приятно, бассейны были не очень чистыми, но персонал внимательным и дружелюбным. Цены были приемлемыми, а еда вкусной. Мы приехали с моей дочерью, и это было отличное место для детей.
Сколько стоит экскурсия по Шардже в октябре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 79. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пешеходные», 1 ⭐ отзыв, цены от $15.