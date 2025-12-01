читать дальше

этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок!