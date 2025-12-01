Мои заказы

Гора Солнца и сердце старого Омана - из Маската

Аль-Хамра и Джабаль Шамс: оазисы, старинные ремёсла и путешествие к самой высокой точке страны
Отправляемся в сердце гор! Вы посетите древний город Аль-Хамра и живописную деревню Мисфат-аль-Абриин. Исследуете старинный музей Бейт-аль-Сафах. Подниметесь на гору Солнца — самую высокую точку страны.

А также познакомитесь с традиционным образом жизни Омана, его историей, ремёслами и чарующей природой.
Гора Солнца и сердце старого Омана - из Маската
Гора Солнца и сердце старого Омана - из Маската
Гора Солнца и сердце старого Омана - из Маската

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Маската

11:00 — деревня Мисфат-аль-Абриин

  • Оазис на высоте 900 м над уровнем моря
  • Древняя система фаладж для подачи воды, которой более 2000 лет
  • Узкие улочки и дома — некоторым из них более двух веков

12:00 — музей Бейт-аль-Сафах в старом городе Аль-Хамра

  • Рассказы, как жили оманцы в старину
  • Осмотр традиционных интерьеров, мебели и утвари из камня, дерева, меди и латуни
  • Знакомство со старинными ремёслами, прядением и приготовлением кофе

13:00 — переезд в горы

14:00 — Джабаль Шамс (гора Солнца) — высшая точка Омана

15:00 — выезд обратно

Возвращение в Маскат — около 17:00.

Вы узнаете:

  • Как был устроен быт старого Омана
  • В чём особенности традиционной архитектуры и декоративных элементов домов
  • Как работает древняя система фаладж
  • Почему Джабаль Шамс называют горой Солнца

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
  • Отдельно оплачивается: входной билет в музей — $10 за чел., обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 79 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
читать дальше

этой страны, и я с гордостью расскажу вам о местных традициях, обычаях и тайнах. Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её как родную мать. С удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам. Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят местные жители: гостеприимным, величественным и полным загадок!

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Город-оазис: в Низву - из Маската
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-оазис: в Низву - из Маската
Откройте для себя Низву - бывшую столицу Омана. Вас ждут форт, рынок, горы и вкусный обед. Уникальная экскурсия, полная открытий
Начало: У вашего отеля
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$510 за всё до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Маскат: от старинных фортов до современных чудес
С наступлением вечера Маскат оживает: огни мечетей и фортов создают уникальную атмосферу. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя ночной город
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$210 за всё до 4 чел.
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Путешествие вглубь Омана
Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас
Начало: В месте вашего пребывания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $530 за человека
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате