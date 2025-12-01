Отправляемся в сердце гор! Вы посетите древний город Аль-Хамра и живописную деревню Мисфат-аль-Абриин. Исследуете старинный музей Бейт-аль-Сафах. Подниметесь на гору Солнца — самую высокую точку страны.
А также познакомитесь с традиционным образом жизни Омана, его историей, ремёслами и чарующей природой.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Маската
11:00 — деревня Мисфат-аль-Абриин
- Оазис на высоте 900 м над уровнем моря
- Древняя система фаладж для подачи воды, которой более 2000 лет
- Узкие улочки и дома — некоторым из них более двух веков
12:00 — музей Бейт-аль-Сафах в старом городе Аль-Хамра
- Рассказы, как жили оманцы в старину
- Осмотр традиционных интерьеров, мебели и утвари из камня, дерева, меди и латуни
- Знакомство со старинными ремёслами, прядением и приготовлением кофе
13:00 — переезд в горы
14:00 — Джабаль Шамс (гора Солнца) — высшая точка Омана
15:00 — выезд обратно
Возвращение в Маскат — около 17:00.
Вы узнаете:
- Как был устроен быт старого Омана
- В чём особенности традиционной архитектуры и декоративных элементов домов
- Как работает древняя система фаладж
- Почему Джабаль Шамс называют горой Солнца
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
- Отдельно оплачивается: входной билет в музей — $10 за чел., обед — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Провёл экскурсии для 79 туристов
Я родился и вырос в Маскате. Высшее образование получил в России, где выучил русский язык. Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю
