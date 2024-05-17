1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
«После прогулки по Низве отправимся в горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательная экскурсия по Низве и Аль-Джабель Аль-Ахдар
Погрузитесь в атмосферу Низвы, одного из старейших городов Омана, и насладитесь красотой горы Аль-Джабель Аль-Ахдар с её террасными садами
Начало: Заберем вас из отеля/порта
«Историческая Низва и красоты горы Аль-Джабель Аль-Ахдар»
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
$490 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Омана: индивидуальная экскурсия по Низве, Биркат Аль Муз и Зелёным горам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь чарующими Зелёными горами и осмотрите аутентичную деревню Биркат Аль Муз с уникальной системой ирригации»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 мая 2024Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Горы»
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