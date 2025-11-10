Путешествие в Маскате подарит незабываемые впечатления от посещения животного рынка Низвы и деревни Аль-Хамра.



Туристы смогут познакомиться с традиционным укладом жизни оманцев, увидеть процесс торговли на восточных базарах и изучить историю форта Низвы.



Деревня Аль-Хамра удивит своими глинобитными домами и домом-музеем шейха, где можно узнать о быте местных жителей. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и традиции Омана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с ноября по февраль. В это время экскурсия особенно комфортна, так как можно насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары и суеты.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.