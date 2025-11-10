Мои заказы

Оманские традиции: рынок животных в Низве + деревня Аль-Хамра

Путешествие в сердце Омана с посещением животного рынка Низвы и древней деревни Аль-Хамра. Ощутите атмосферу восточных базаров и исторических мест
Путешествие в Маскате подарит незабываемые впечатления от посещения животного рынка Низвы и деревни Аль-Хамра.

Туристы смогут познакомиться с традиционным укладом жизни оманцев, увидеть процесс торговли на восточных базарах и изучить историю форта Низвы.

Деревня Аль-Хамра удивит своими глинобитными домами и домом-музеем шейха, где можно узнать о быте местных жителей. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и традиции Омана

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐪 Животный рынок Низвы
  • 🏰 Форт Низвы
  • 🏡 Деревня Аль-Хамра
  • 🕌 Дом-музей шейха
  • 🛍️ Восточные базары

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с ноября по февраль. В это время экскурсия особенно комфортна, так как можно насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары и суеты.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Оманские традиции: рынок животных в Низве + деревня Аль-Хамра© Илья
Оманские традиции: рынок животных в Низве + деревня Аль-Хамра© Илья
Оманские традиции: рынок животных в Низве + деревня Аль-Хамра© Илья
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Животный рынок Низвы
  • Рынок Низвы
  • Форт Низвы
  • Деревня Аль-Хамра
  • Дом-музей шейха

Описание экскурсии

Рынок Низвы, на котором местные жители торгуют домашними животными. Вы ощутите атмосферу традиционного восточного базара, понаблюдаете за процессом торговли и общения.

Ещё один колоритный базар, где продаются местные продукты, специи, керамические и серебряные изделия.

Форт Низвы — одна из старейших и самых впечатляющих крепостей Омана, возведённая в 17 веке.

Деревня Аль-Хамра: узкие улочки, глинобитные дома, построенные несколько веков назад, и ощутимый дух далёкого прошлого.

Дом-музей шейха в Аль-Хамре, где вы узнаете о традиционном быте оманцев.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе. Время в пути из Маската в Низву — около 2 часов
  • Рынок животных работает только по пятницам, поэтому экскурсия проводится только в этот день
  • Сопровождать вас в поездке будет один из англоговорящих гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Форт Низвы — 5 риалов за чел.
  • Дом-музей шейха — 3 риалов за чел.
  • Питание: средний чек — 4–5 риалов за чел.

в пятницу в 06:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение
читать дальше

и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
На машине
10 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$150 за человека
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
12 ноя в 08:00
14 ноя в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:00
$510 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате