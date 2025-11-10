Путешествие в Маскате подарит незабываемые впечатления от посещения животного рынка Низвы и деревни Аль-Хамра.
Туристы смогут познакомиться с традиционным укладом жизни оманцев, увидеть процесс торговли на восточных базарах и изучить историю форта Низвы.
Деревня Аль-Хамра удивит своими глинобитными домами и домом-музеем шейха, где можно узнать о быте местных жителей. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и традиции Омана
Туристы смогут познакомиться с традиционным укладом жизни оманцев, увидеть процесс торговли на восточных базарах и изучить историю форта Низвы.
Деревня Аль-Хамра удивит своими глинобитными домами и домом-музеем шейха, где можно узнать о быте местных жителей. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и традиции Омана
5 причин купить эту экскурсию
- 🐪 Животный рынок Низвы
- 🏰 Форт Низвы
- 🏡 Деревня Аль-Хамра
- 🕌 Дом-музей шейха
- 🛍️ Восточные базары
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с ноября по февраль. В это время экскурсия особенно комфортна, так как можно насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары и суеты.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Животный рынок Низвы
- Рынок Низвы
- Форт Низвы
- Деревня Аль-Хамра
- Дом-музей шейха
Описание экскурсии
Рынок Низвы, на котором местные жители торгуют домашними животными. Вы ощутите атмосферу традиционного восточного базара, понаблюдаете за процессом торговли и общения.
Ещё один колоритный базар, где продаются местные продукты, специи, керамические и серебряные изделия.
Форт Низвы — одна из старейших и самых впечатляющих крепостей Омана, возведённая в 17 веке.
Деревня Аль-Хамра: узкие улочки, глинобитные дома, построенные несколько веков назад, и ощутимый дух далёкого прошлого.
Дом-музей шейха в Аль-Хамре, где вы узнаете о традиционном быте оманцев.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе. Время в пути из Маската в Низву — около 2 часов
- Рынок животных работает только по пятницам, поэтому экскурсия проводится только в этот день
- Сопровождать вас в поездке будет один из англоговорящих гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Форт Низвы — 5 риалов за чел.
- Дом-музей шейха — 3 риалов за чел.
- Питание: средний чек — 4–5 риалов за чел.
в пятницу в 06:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1712 туристов
Приветствую всех любителей путешествовать! Меня зовут Илья, я представитель команды гидов в Омане. В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучениеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Маската
Похожие экскурсии из Маската
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
12 ноя в 08:00
14 ноя в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:00
$510 за всё до 6 чел.