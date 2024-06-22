1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Один день в Гранд-Каньоне и Низве: экскурсия по историческим местам Омана
Однодневный джип-тур по историческим и природным достопримечательностям Омана. Погружение в культуру и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 08:00
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
$150 за человека
Индивидуальная
8 часов
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
$57 за человека
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$595 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Омана: индивидуальная экскурсия по Низве, Биркат Аль Муз и Зелёным горам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В портовый Сур из Маската: морской музей, лодки доу, черепахи
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: У вашего отеля или в порту
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
630$473 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самый лучший день в Омане: Вади Шаб, Аравийское море, озеро Бимма
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Оману. Вас ждут Вади Шаб, Аравийское море, озеро Бимма и национальный обед. Не упустите шанс
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман22 июня 2024Если идете летом, желательно хорошо переносить жару, переход немного изнурительный. В целом тур классный, особенно часть где после долгого перехода
- NNikita18 мая 2024Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
- ААнастасия17 мая 2024Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
- ЮЮлия9 мая 2024Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт и далее поехали на
- ННикита26 апреля 2024Нашу экскурсию вели Георгий и Джамал, в дополнение к форту и волшебным горам нам показали невероятно аутентичный животный рынок, угостили
- ДДжафар25 апреля 2024Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
- ААнастасия24 апреля 2024Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день до поездки. Из-за праздника
- ИИрина24 апреля 2024Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!
- ТТатьяна11 апреля 2024Экскурсия и гид Данила очень понравились. Данила очень доброжелательный, шел на встречу всем нашим пожеланиям. Много знает и про историю
- AAlexander10 апреля 2024Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и
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